Задание №24

Максимальный балл — 3 балла
Какие блоки могут встретиться? — С Блока 1 по Блок 7
Описание задания — Задание на исправление ошибок с 3-мя элементами ответа; с закрытым рядом требований.
Данное задание представляет собой текст с тремя ошибками, которые нужно исправить.
НО! Ошибки нужно исправлять правильно, и только тогда есть возможность заработать максимальный балл
Ошибок всегда 3, следовательно три элемента ответа (ни больше, ни меньше!)
Задание с закрытым рядом требований, это значит, что ответ должен строго соответствовать эталону.
Ошибка должна быть исправлена по следующему шаблону:
Номер предложения, где, по вашему мнению, допущена ошибка — исправление данного предложения
Шаблон ответа:
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Ошибки допущены в предложениях а, б, в.
1. а —
2. б —
3. в —
● Заменять один термин на другой
«Мономерами для синтеза ДНК служат аминокислоты»
Исправление: Мономерами для синтеза ДНК служат НУКЛЕОТИДЫ
● Можно убрать термин (если это возможно)
«Мочевыделительная система человека содержит почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал»
Исправление: Мочевыделительная система человека содержит почки, мочеточники, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал.
● Поставить частицу НЕ и пояснить
«Железы внутренней секреции имеют протоки, по которым секрет поступает в кровь»
Исправление: Железы внутренней секреции НЕ имеют протоков, секрет поступает НЕПОСРЕДСТВЕННО в кровь
● Просто ставить частицу НЕ:
«У акул есть жаберные крышки»
Неправильное исправление: У акул НЕТ жаберных крышек
Правильное исправление: У костных рыб есть жаберные крышки/ ИЛИ/ У акул нет жаберных крышек, они есть у костных рыб
● Исправить ошибку неправильно
«У бычьего цепня развитая пищеварительная система»
Неправильное исправление: «..пищеварительная система редуцирована»
Правильное исправление: «..пищеварительная система отсутствует»
|Обязательно дочитывать текст до конца!
• Баллы НЕ снимаются за неверно исправленные или неверно названные предложения.
(Если среди трёх исправленных предложений одно окажется неверным, а два будут соответствовать эталону— ученик получит 2 балла;
Если среди трёх исправленных предложений два окажутся неверными, а одно верным— 1 балл)
НО! Нельзя исправлять больше 3-х предложений!
• Если исправлено 4 и более предложений, то за каждое лишнее снимается по одному баллу.
1. …(верный факт)…, а не …(ошибка)……
2. Не все… + пояснение
3. .. не только…., но и….
Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых они сделаны, исправьте их.
1. Полисахарид целлюлоза выполняет в клетке растения резервную, запасающую функцию. 2. Накапливаясь в клетке, углеводы выполняют главным образом регуляторную функцию. 3. У членистоногих полисахарид хитин формирует покровы тела. 4. У растений клеточные стенки образованы полисахаридом крахмалом. 5. Полисахариды обладают гидрофобностью.
Ответ:
Ошибки допущены в предложениях 1, 2, 4.
1. 1 — Полисахарид целлюлоза выполняет в клетке растения строительную (или структурную) функцию - образует клеточную стенку / ИЛИ/ Полисахарид крахмал выполняет в клетке растения резервную, запасающую функцию
2. 2 — Накапливаясь в клетке, углеводы выполняют главным образом запасающую или энергетическую функцию.
3. 4 — У растений клеточные стенки образованы не крахмалом, а полисахаридом целлюлозой.