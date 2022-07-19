Задание №24

Задание 24 — задание высокого уровня сложности — задание высокого уровня сложности Максимальный балл — 3 балла Какие блоки могут встретиться? — С Блока 1 по Блок 7 Описание задания — Задание на исправление ошибок с 3-мя элементами ответа; с закрытым рядом требований.

Данное задание представляет собой текст с тремя ошибками, которые нужно исправить.

НО! Ошибки нужно исправлять правильно, и только тогда есть возможность заработать максимальный балл

Как выполнять задание: Ошибок всегда 3, следовательно три элемента ответа (ни больше, ни меньше!) Задание с закрытым рядом требований, это значит, что ответ должен строго соответствовать эталону. Ошибка должна быть исправлена по следующему шаблону: Номер предложения, где, по вашему мнению, допущена ошибка — исправление данного предложения

Шаблон ответа:

Ошибки допущены в предложениях а, б, в. 1. а — 2. б — 3. в —

Чрезвычайно важно не только найти ошибки, но и верно их исправить. Исправленный вариант должен быть правильным и полным, ведь отсутствие даже одного элемента ответа не позволяет получить балл за предложение.

Как ошибки исправлять можно:

● Заменять один термин на другой

«Мономерами для синтеза ДНК служат аминокислоты»

Исправление: Мономерами для синтеза ДНК служат НУКЛЕОТИДЫ

● Можно убрать термин (если это возможно)

«Мочевыделительная система человека содержит почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал»

Исправление: Мочевыделительная система человека содержит почки, мочеточники, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал.

● Поставить частицу НЕ и пояснить

«Железы внутренней секреции имеют протоки, по которым секрет поступает в кровь»

Исправление: Железы внутренней секреции НЕ имеют протоков, секрет поступает НЕПОСРЕДСТВЕННО в кровь

Как ошибки исправлять НЕЛЬЗЯ или за что балл снижают:

● Просто ставить частицу НЕ:

«У акул есть жаберные крышки»

Неправильное исправление: У акул НЕТ жаберных крышек

Правильное исправление: У костных рыб есть жаберные крышки/ ИЛИ/ У акул нет жаберных крышек, они есть у костных рыб

● Исправить ошибку неправильно

«У бычьего цепня развитая пищеварительная система»

Неправильное исправление: «..пищеварительная система редуцирована»

Правильное исправление: «..пищеварительная система отсутствует»

Обязательно дочитывать текст до конца!

Критерии проверки:

• Баллы НЕ снимаются за неверно исправленные или неверно названные предложения.

(Если среди трёх исправленных предложений одно окажется неверным, а два будут соответствовать эталону— ученик получит 2 балла;

Если среди трёх исправленных предложений два окажутся неверными, а одно верным— 1 балл)

НО! Нельзя исправлять больше 3-х предложений!

• Если исправлено 4 и более предложений, то за каждое лишнее снимается по одному баллу.

Удачные формулировки для исправления:

1. …(верный факт)…, а не …(ошибка)……​

2. Не все… ​ + пояснение

3. .. не только…., но и….