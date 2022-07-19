Задание №24

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Большой и малый круги кровообращения Отделы пищеварительной системы Эндокринная система Сердечно-сосудистая система Ткани в организме человека Роль витаминов Железы пищеварительной системы Лимфатическая система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Иммунная система и иммунитет Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат Перифирическая нервная система Органы чувств Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Покровная система Внутренняя среда организма Строение и функции нервной системы. ЦНС Инфекционные заболевания человека Неинфекционные заболевания человека Дыхательная система Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Среда обитания организмов Круговорот веществ Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Типы взаимоотношений организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды
Зоология
Разнообразие класса Птицы Подтип Черепные (Позвоночные) Одноклеточные организмы Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика класса Млекопитающие Общая характеристика класса Птицы Тип Моллюски Классы моллюсков Классы членистоногих Подтип Оболочники Тип Кольчатые черви Общая характеристика животных Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Млекопитающие Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика надкласса Рыбы Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Жизненные циклы паразитических червей Тип Членистоногие Общая характеристика класса Земноводные Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Тип Плоские черви Тип Хордовые Тип Круглые черви
Организм как биологическая система
Эмбриональный период развития Селекция животных Селекция микроорганизмов Половое размножение Комбинативная изменчивость Гаметогенез Ненаследственная изменчивость Типы размножения Селекция растений Постэмбриональный период развития Мутационная изменчивость Органогенез Бесполое размножение
Эволюция живой природы
Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Геологические эры Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Результаты эволюции Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции
Генетика
Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов
Биология как наука. Методы научного познания
Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия
Ботаника
Отдел Мхи Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Размножение водорослей Отдел Голосеменные Вегетативные органы растений. Побег Вегетативные органы растений. Корень, стебель Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Строение и жизнедеятельность водорослей Разнообразие отдела Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение и разнообразие плодов Характеристика растительного организма Двойное оплодотворение цветковых Отдел Покрытосеменные Жизненные циклы растений Строение цветка Отдел Папоротникообразные Строение семени Ткани высших растений Классы Однодольные и Двудольные
Цитология
Пластический обмен. Фотосинтез Минеральные вещества клетки, вода Пластический обмен. Хемосинтез Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Двумембранные органоиды Митоз Органические вещества клетки. Углеводы Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Белки Общее строение клетки, классификация органоидов Мейоз Репликация ДНК Транспорт веществ в клетке Энергетический обмен в клетке Генетический код и его свойства Одномембранные органоиды Клеточная теория Органические вещества клетки. Липиды Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл Биосинтез белка
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок
Варианты ЕГЭ
Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Характеристика грибов Физиология бактерий Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов

Задание №24

Задание 24 — задание высокого уровня сложности

Максимальный балл — 3 балла

Какие блоки могут встретиться? — С Блока 1 по Блок 7

Описание задания Задание на исправление ошибок с 3-мя элементами ответа; с закрытым рядом требований.

Данное задание представляет собой текст с тремя ошибками, которые нужно исправить.

НО! Ошибки нужно исправлять правильно, и только тогда есть возможность заработать максимальный балл

Как выполнять задание:

  1. Ошибок всегда 3, следовательно три элемента ответа (ни больше, ни меньше!)

  2. Задание с закрытым рядом требований, это значит, что ответ должен строго соответствовать эталону.

  3. Ошибка должна быть исправлена по следующему шаблону:

Номер предложения, где, по вашему мнению, допущена ошибка — исправление данного предложения

Шаблон ответа:

Ошибки допущены в предложениях а, б, в.

1. а —

2. б —

3. в —

Чрезвычайно важно не только найти ошибки, но и верно их исправить. Исправленный вариант должен быть правильным и полным, ведь отсутствие даже одного элемента ответа не позволяет получить балл за предложение.

Как ошибки исправлять можно:

● Заменять один термин на другой

«Мономерами для синтеза ДНК служат аминокислоты»

Исправление: Мономерами для синтеза ДНК служат НУКЛЕОТИДЫ

● Можно убрать термин (если это возможно)

«Мочевыделительная система человека содержит почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал»

Исправление: Мочевыделительная система человека содержит почки, мочеточники, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал.

● Поставить частицу НЕ и пояснить

«Железы внутренней секреции имеют протоки, по которым секрет поступает в кровь»

Исправление: Железы внутренней секреции НЕ имеют протоков, секрет поступает НЕПОСРЕДСТВЕННО в кровь

Как ошибки исправлять НЕЛЬЗЯ или за что балл снижают:

● Просто ставить частицу НЕ:

«У акул есть жаберные крышки»

Неправильное исправление: У акул НЕТ жаберных крышек

Правильное исправление: У костных рыб есть жаберные крышки/ ИЛИ/ У акул нет жаберных крышек, они есть у костных рыб

● Исправить ошибку неправильно

«У бычьего цепня развитая пищеварительная система»

Неправильное исправление: «..пищеварительная система редуцирована»

Правильное исправление: «..пищеварительная система отсутствует»

Обязательно дочитывать текст до конца!

Критерии проверки:

• Баллы НЕ снимаются за неверно исправленные или неверно названные предложения.

(Если среди трёх исправленных предложений одно окажется неверным, а два будут соответствовать эталону— ученик получит 2 балла;

Если среди трёх исправленных предложений два окажутся неверными, а одно верным— 1 балл)

НО! Нельзя исправлять больше 3-х предложений!

• Если исправлено 4 и более предложений, то за каждое лишнее снимается по одному баллу.

Удачные формулировки для исправления:

1. …(верный факт)…, а не …(ошибка)……​

2. Не все… ​+ пояснение

3. .. не только…., но и….

Задание:

Найдите три ошибки в приведённом тексте. Укажите номера предложений, в которых они сделаны, исправьте их.

1. Полисахарид целлюлоза выполняет в клетке растения резервную, запасающую функцию. 2. Накапливаясь в клетке, углеводы выполняют главным образом регуляторную функцию. 3. У членистоногих полисахарид хитин формирует покровы тела. 4. У растений клеточные стенки образованы полисахаридом крахмалом. 5. Полисахариды обладают гидрофобностью.

Ответ:

Ошибки допущены в предложениях 1, 2, 4.

1. 1 — Полисахарид целлюлоза выполняет в клетке растения строительную (или структурную) функцию - образует клеточную стенку / ИЛИ/ Полисахарид крахмал выполняет в клетке растения резервную, запасающую функцию

2. 2 — Накапливаясь в клетке, углеводы выполняют главным образом запасающую или энергетическую функцию.

3. 4 — У растений клеточные стенки образованы не крахмалом, а полисахаридом целлюлозой.