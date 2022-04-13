Контрольная закупка: как проверить актуальность сборника по подготовке к ЕГЭ

1. Вариантов мало — заданий много

Подготовка к ЕГЭ—многоуровневый процесс, так как экзамен включает в себя задания из школьной программы с 5-11 класс.

Очевидно, что в 30 вариантах невозможно уместить весь материал средней и старшей школы

А ты знал, что в ЕГЭ по Истории нужно знать примерно 500 исторических дат?

Так, например, чтобы сдать ЕГЭ по литературе нужно быть знакомым с содержанием четко регламентированного списка произведений, которые зафиксированы в кодификаторе.

Поэтому далеко не факт, что в сборнике на 20, 30 и даже 50 вариантов по подготовке к ЕГЭ по истории встретятся все 500 дат, а в сборнике по литературе можно будет найти абсолютно все произведения из кодификатора.

2. Нелогичная последовательность

Некоторые вещи логично изучать друг за другом. Не просто так существует утверждённая школьная программа со строгой последовательностью тем. Например, бесполезно учить электродинамику, если ты рока не разобрался с базовой механикой.

Темы в любом предмете взаимосвязаны и существует регламентированная последовательность. Такой подход позволяет усваивать материал последовательно.

3. Не все сборники по подготовке к ЕГЭ «плохие»

Их делают разные люди, разные компании и проходят они разные проверки. Очевидно, что сборники сегодня являются важнейшей составляющей при подготовке школьников к сдаче ЕГЭ. Но сборник — тренажёр, который может быть полезен на последних этапах подготовки, когда отработаны все темы и форматы заданий.

Поэтому не подменяй решение типовых заданий из сборников на качественную подготовку.