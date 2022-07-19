Четвертый день Марафона профориентации

Привет!

При выборе профессии и поступлении важно помнить, что для успеха в карьере и жизни, важны не только профессиональные навыки! Сейчас работодатели уделяют огромное внимание soft-skills. Один из них – Внимательность и мы предлагаем тебе немного развлечься и потренироваться.

Упражнение 1

Запомни картинку

Для этого упражнения можно взять любой предмет или изображение: от пенала до фотографии супергероя.

1.Смотрите на изображение или предмет в течение 30секунд

2.Старайтесь запомнить как можно больше деталей

3. Уберите изображение или предмет

4.Назовите все детали, которые смогли запомнить.

5.Проверьте себя

Упражнение 2

Что вокруг?

Это упражнение проводится дома, на улице или в общественном месте.

1.Осмотритесь вокруг. Приглядитесь какие предметы находятся в комнате или на небольшом участке(столе, тумбочке, полке)

2. Запоминайте расположение и характеристики этих предметов в течение минуты

3.Отвернитесьиливыйдитеизкомнаты

4.Проговорите или запишите все, что удалось запомнить

5.Снова посмотрите на запоминаемые объекты и проверьте себя.

Упражнение 3

Скоростной опрос (нужно играть вдвоем)

Упражнение для концентрации не на предмете, а на определенном занятии. Помогает лучше концентрироваться на уроках или во время экзамена.

1. Подготовьте вопросы, на которые оппонент точно знает ответ. Это могут быть вопросы, связанные с его хобби, касающиеся прочитанного им параграфа или общеизвестные факты.

2. Засеките одну минуту. За это время оппонент должен дать как можно больше ответов.

3. Отвечать нужно быстро, не раздумывая.

Soft skills и внимательность круто помогут тебе в учебе и на работе. Но чтобы поступить в университет, нужны хорошие знания по школьным предметам! Учиться можно интересно и легко🎁 Переходи во вкладку Подарок в разделе Четвертый день в предмете МарафонПроф