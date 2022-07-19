Четвертый день Марафона профориентации

Привет!
При выборе профессии и поступлении важно помнить, что для успеха в карьере и жизни, важны не только профессиональные навыки! Сейчас работодатели уделяют огромное внимание soft-skills. Один из них – Внимательность и мы предлагаем тебе немного развлечься и потренироваться.
Упражнение 1
Запомни картинку
Для этого упражнения можно взять любой предмет или изображение: от пенала до фотографии супергероя.
1.Смотрите на изображение или предмет в течение 30секунд
2.Старайтесь запомнить как можно больше деталей
3. Уберите изображение или предмет
4.Назовите все детали, которые смогли запомнить.
5.Проверьте себя
Упражнение 2
Что вокруг?
Это упражнение проводится дома, на улице или в общественном месте.
1.Осмотритесь вокруг. Приглядитесь какие предметы находятся в комнате или на небольшом участке(столе, тумбочке, полке)
2. Запоминайте расположение и характеристики этих предметов в течение минуты
3.Отвернитесьиливыйдитеизкомнаты
4.Проговорите или запишите все, что удалось запомнить
5.Снова посмотрите на запоминаемые объекты и проверьте себя.
Упражнение 3
Скоростной опрос (нужно играть вдвоем)
Упражнение для концентрации не на предмете, а на определенном занятии. Помогает лучше концентрироваться на уроках или во время экзамена.
1. Подготовьте вопросы, на которые оппонент точно знает ответ. Это могут быть вопросы, связанные с его хобби, касающиеся прочитанного им параграфа или общеизвестные факты.
2. Засеките одну минуту. За это время оппонент должен дать как можно больше ответов.
3. Отвечать нужно быстро, не раздумывая.