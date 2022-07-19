Гражданин Российской Федерации

Статус “гражданина” дает лицу определённые закрепленные законом права и гарантии. Для того, чтобы понимать сущность этого статуса необходимо обратиться к институту гражданства в праве.

В юридической науке существует два подхода к определению гражданства:

Гражданство – устойчивая правовая связь лица с государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности и закрепленная в Конституции РФ. – устойчивая правовая связь лица с государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности и закрепленная в Конституции РФ. Гражданство – один из основных политико-правовых институтов, который создан в целях обеспечения прав и свобод личности, а также призван указывать на принадлежность лица к определенному государству.

Вопросы гражданства Российской Федерации регулируются Конституцией Российской Федерации (ст. 6 закрепляет основные положения) и Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации».

Демократические принципы гражданства РФ:

Принцип единого гражданства: граждане РФ, постоянно проживающие на территории республики в составе РФ, являются одновременно гражданами этих республик.

Принцип равного гражданства: граждане РФ обладают одинаковым конституционно-правовым статусом.

Принципы недопустимости лишения гражданства или права изменить его односторонним решением государства.

Принцип существования постоянного гражданства: сохранение гражданства РФ лицами, проживающими за пределами России, при заключении и расторжении брака, изменении гражданства другим супругом.

Принцип защиты и покровительства граждан РФ со стороны Российского государства.

Интересный факт!

В монархических государствах институт гражданства именуется подданством, поскольку есть небольшая разница между гражданством как связью человека (гражданина) и государства и подданством как связью человека (подданного) и монарха.

Способы приобретения гражданства

Для того чтобы стать гражданином определенного государства, необходимо иметь гражданство этого государства. Ещё со времён Древнего Рима сформировалось два пути приобретения гражданства. Практически во всех странах мира практика приобретения гражданства является унифицированной, Россия не является исключением. Исключения касаются тоталитарных государств (например, КНДР) или религиозных (например, Ватикан), в таких государствах существуют иные процедуры приобретения гражданства в силу особенностей формы государства.

1. Филиация (от лат. «filialis» «сыновний») – приобретение гражданства в силу рождения.

Приобретение гражданства по факту рождения не связано с волеизъявлением лица, зависит от места рождения лица (принцип почвы) или от гражданства родителей (принцип крови).

Принцип «права крови» (лат. jus sanguinis) учитывает гражданство родителей ребенка. Не имеет значения, на какой территории он родился.

Принцип «права почвы» (земли) (лат. jus soli) учитывает место рождения ребенка вне зависимости от гражданства его родителей.

Законодательство различных государств, как правило, использует оба эти принципа для признания родившегося ребенка гражданином государства.

2. Натурализация (от лат. «naturalis» – естественный) – процедура приобретения гражданства, при которой лицо по своему желанию путем подачи заявления может претендовать на получение гражданства. Порядок принятия в гражданство регулируется законодательством государства, ключевое решение принимает Президент РФ. Обычно для приобретения гражданства необходимо соблюдение ряда условий (знание государственного языка (языков), истории государства, принимающего в гражданство, наличие финансового достатка, жилья и т. д.).

Термин «натурализация» исторически означает приобретение прав природных (ius naturale) граждан.

В РФ существует две процедуры приема в гражданство (натурализации): общий и упрощенный.

ВАЖНЫЕ условия для вступления в гражданство в общем порядке:

Достижение 18 лет;

Обладание полной дееспособностью;

Непрерывное проживание на территории РФ в течение 5 лет;

Соблюдение законов РФ;

Наличие законного источника средств к существованию;

Владение русским языком;

Отказ от прежнего гражданства.

Восстановление в гражданстве – применяется в случаях, когда иностранные граждане или лица без гражданства, ранее имели гражданство РФ. При этом срок проживания на территории Российской Федерации сокращается до 3 лет.

3. Иные способы приобретения гражданства:

Дарование гражданства – обычно почётное дарование гражданства лицу главой государства за какие-либо заслуги (если подобное предусмотрено законодательством).

Например, 1 января 2013 г. французский актёр Жерар Депардьё получил в дар гражданство РФ от Президента РФ Владимира Путина. В 2015 г. Президент Украины Пётр Порошенко провёл подобную процедуру дарования украинского гражданства Михаилу Саакашвили.

Оптация (от лат. «optatio» – выбор, желание) – выбор лицами гражданства при изменении границ договаривающихся государств. Обычно предоставляется населению территории, переходящей от одного государства к другому. Крайне редкий способ приобретения гражданства в виду международного принципа незыблемости государственных границ.

Пример: после проведения референдума в 2014 г. на полуострове Крым данная территория стала принадлежать РФ, и гражданам, проживающим на полуострове, предоставлялась возможность выбрать гражданство России или Украины.

Основания прекращения гражданства

Отказ от гражданства — прекращение гражданства по инициативе гражданина. В России выход гражданина Российской Федерации из гражданства запрещён, если ходатайствующий о выходе из гражданства не представит доказательства, подтверждающие приобретение им другого гражданства.

Лишение гражданства — прекращение гражданства по инициативе государства. Как правило, эта мера может быть применена, когда поведение гражданина противоречит интересам и законам государства, т.е. в качестве санкции.

Важно знать!

Сегодня гражданин Российской Федерации не может быть произвольно лишён своего гражданства. Лишение гражданства было возможно по законодательству в СССР. Так, советское правительство лишило гражданства ряд граждан, которые были инакомыслящими. В качестве примера можно привести Льва Троцкого, Юрия Любимова, Александра Солженицына, Галину Вишневскую и др.

Смена гражданства — переход из одного гражданства в другое гражданство. По современному российскому законодательству такой возможностью фактически обладают только бипатриды (лица, обладающие двойным гражданством), а также лица, которые могут оказаться на территории, передаваемой другому государству в связи с изменением государственной границы.

В международной практике смена гражданства крайне редко встречается.

Двойное (множественное) гражданство

Двойное (множественное) гражданство – это ситуация, при которой у гражданина есть наличие ещё одного или нескольких иностранных гражданств (подданств)

Ст. 62 Конституции РФ и ст. 6 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» предусматривает такое конституционное право для гражданина иметь несколько гражданств.

Важно знать!

В настоящее время в РФ действует только один договор о совместном урегулировании вопросов двойного гражданства с Таджикистаном.

Конституционные права и обязанности граждан в РФ

Гражданство для человека порождает определенный перечень прав и обязанностей. Россия не является исключением. В РФ существуют конституционные обязанности гражданина РФ:

Конституционные обязанности гражданина РФ:

соблюдение Конституции РФ и законов РФ (статья 15, часть 2)

уважение прав и свобод других лиц (статья 17, часть 3)

забота о детях и нетрудоспособных родителях (статья 38, части 2, 3)

получение основного общего образования (статья 43, часть 4)

забота о памятниках истории и культуры (статья 44, часть 3)

уплата налогов и сборов (статья 57)

охрана природы и окружающей среды (статья 58)

защита Отечества (статья 59)

Система прав человека и гражданина, закрепленная в Конституции РФ:

Гражданские (личные) права принадлежат человеку как биосоциальному существу

право на жизнь (ст. 20);

право на охрану государством достоинства личности (ст. 21);

право на неприкосновенность личности (ст. 22);

право на неприкосновенность частной жизни, тайну переписки, телеграфных и телефонных переговоров (ст. 23 и 24);

право на неприкосновенность жилища (ст. 25) и др.

Политические права обеспечивают возможность участия граждан в политической жизни страны

право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через представителей (п. 1 ст. 32);

право избирать и быть избранным в органы государственной власти и местного самоуправления, а также участвовать в референдуме (п. 2, 3 ст. 32);

равный доступ к государственной службе (п. 4 ст. 32);

право на объединение (ст. 30);

право мирно, без оружия проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования (ст. 31) и т.д.

Экономические права обеспечивают возможность свободного распоряжения средствами производства, рабочей силой, предметами потребления

право каждого на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности (ст. 34);

право частной собственности (ст. 35 и 36).

Социальные права обеспечивают благосостояние и достойный уровень жизни

право свободно распоряжаться своими способностями по труду, выбирать род деятельности и профессию (п. 1-3 ст. 37);

право на отдых (п. 5 ст. 37);

право на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41);

право на благоприятную окружающую среду (ст. 42);

право на образование (ст. 43) и т.д.

Культурные права обеспечивают духовное развитие и самореализацию личности