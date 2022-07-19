Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг.
Политический кризис 1993 года
На момент конца 1992 – начала 1993 года в России существовала следующая система власти:
Съезд народных депутатов, выражавший интересы всех граждан, резко выступал против политики «Шоковой терапии», справедливо указывая на обнищание жителей России.
Правительство во главе с Ельциным было за продолжение экономической реформы.
Кроме того, камнем преткновения между исполнительной и законодательной властью был вопрос о Конституции. Б. Н. Ельцин выступал за сильную власть, за создание суперпрезидентской республики, в которой президент стоит над всеми ветвями власти и процедура импичмента затруднена.
Законодательная власть во главе с Хасбулатовым выступала за парламентскую республику.
Противоречия накаливались и за счет личных амбиций президента Ельцина и председателя Верховного Совета Хасбулатова.
Между ветвями власти наметилось нешуточное противостояние. 20 марта 1993 года президент обратился к гражданам России по телевидению и объявил о подписании им Указа об особом порядке управления страной. Согласно Указу в стране фактически вводилось президентское правление, работа Съезда и Верховного Совета приостанавливалась. Законодательная власть расценила это как попытку государственного переворота и попыталась отстранить Ельцина от должности. Однако (во многом из-за нажима президента) попытка импичмента провалилась.
25 апреля 1993 года состоялся референдум, на который было выдвинуто четыре вопроса:
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Доверяете ли вы президенту страны Б. Н. Ельцину?
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Одобряете ли вы социально-экономическую политику, осуществляемую Президентом РФ и Правительством РФ с 1992 года?
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Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов Президента РФ?
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Считаете ли необходимым проведение досрочных выборов депутатов РФ?
Народ проголосовал «Да, Да, Нет, Нет». Однако за досрочные выборы президента высказалось 34 миллиона человек, а за досрочные выборы парламента высказалось 46 миллионов человек. Поняв, что у него больший «запас прочности» и его поддерживают больше людей, Ельцин начал активно готовиться к силовому решению сложившихся противоречий.
21 сентября 1993 года Ельцин издал Приказ №1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации».
Работа съезда и Верховного Совета приостанавливалась, к 12 декабря предписывалось подготовить проект новой Конституции и провести выборы в новый парламент – Государственную думу.
Издав данный приказ, Ельцин совершил государственный переворот. Законодательная власть решила не сдаваться. 23 сентября в Белом доме начал работу X Съезд народных депутатов. Он отстранил Ельцина от власти и назначил на пост временно исполняющим обязанности президента А. Руцкого.
Белый дом был блокирован милицией и ОМОНом, здание лишили света, воды, тепла, канализации.
3-4 октября Ельцин ввел в столицу танки, которые обстреляли здание Парламента.
Президент силовым путем решил политический кризис в стране.
2 декабря состоялись выборы в Государственную думу, 12 декабря была избрана верхняя палата нового парламента – Совет Федерации.
В тот же день, 12 декабря 1993 году был проведен референдум о принятии новой Конституции. На голосование пришло 55% жителей и только 60% из них высказались «за» (некоторые исследователи считают, что конституция, которой мы с вами пользуемся сейчас – нелегитимна, так как за нее проголосовали всего 1/3 всего населения РФ).
По итогам политического кризиса осени 1933 года Россия стала суперпрезидентской республикой:
Выборы в Государственную Думу происходили по избирательным округам и партийным спискам.
Результаты выборов:
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1/4 голосов — ЛДПР (В. В. Жириновский);
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2 место — «Выбор России» (Е. Т. Гайдар);
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Уверенно прошли коммунисты (Г. А. Зюганов).