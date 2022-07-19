Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг.

Политический кризис 1993 года

На момент конца 1992 – начала 1993 года в России существовала следующая система власти:



Съезд народных депутатов, выражавший интересы всех граждан, резко выступал против политики «Шоковой терапии», справедливо указывая на обнищание жителей России.



25 апреля 1993 года состоялся референдум, на который было выдвинуто четыре вопроса:

Правительство во главе с Ельциным было за продолжение экономической реформы.Кроме того, камнем преткновения между исполнительной и законодательной властью был вопрос о Конституции. Б. Н. Ельцин выступал за сильную власть, за создание суперпрезидентской республики, в которой президент стоит над всеми ветвями власти и процедура импичмента затруднена.Законодательная власть во главе с Хасбулатовым выступала за парламентскую республику.Противоречия накаливались и за счет личных амбиций президента Ельцина и председателя Верховного Совета Хасбулатова.Между ветвями власти наметилось нешуточное противостояние. 20 марта 1993 года президент обратился к гражданам России по телевидению и объявил о подписании им Указа об особом порядке управления страной. Согласно Указу в стране фактически вводилось президентское правление, работа Съезда и Верховного Совета приостанавливалась. Законодательная власть расценила это как попытку государственного переворота и попыталась отстранить Ельцина от должности. Однако (во многом из-за нажима президента) попытка импичмента провалилась.

Доверяете ли вы президенту страны Б. Н. Ельцину? Одобряете ли вы социально-экономическую политику, осуществляемую Президентом РФ и Правительством РФ с 1992 года? Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов Президента РФ? Считаете ли необходимым проведение досрочных выборов депутатов РФ?

Народ проголосовал «Да, Да, Нет, Нет». Однако за досрочные выборы президента высказалось 34 миллиона человек, а за досрочные выборы парламента высказалось 46 миллионов человек. Поняв, что у него больший «запас прочности» и его поддерживают больше людей, Ельцин начал активно готовиться к силовому решению сложившихся противоречий.



21 сентября 1993 года Ельцин издалРабота съезда и Верховного Совета приостанавливалась, к 12 декабря предписывалось подготовить проект новой Конституции и провести выборы в новый парламент – Государственную думу.Издав данный приказ, Ельцин совершил государственный переворот. Законодательная власть решила не сдаваться. 23 сентября в Белом доме начал работу X Съезд народных депутатов. Он отстранил Ельцина от власти и назначил на пост временно исполняющим обязанности президента А. Руцкого.Белый дом был блокирован милицией и ОМОНом, здание лишили света, воды, тепла, канализации.3-4 октября Ельцин ввел в столицу танки, которые обстреляли здание Парламента.

Президент силовым путем решил политический кризис в стране.



2 декабря состоялись выборы в Государственную думу, 12 декабря была избрана верхняя палата нового парламента – Совет Федерации.В тот же день, 12 декабря 1993 году был проведен референдум о принятии новой Конституции. На голосование пришло 55% жителей и только 60% из них высказались «за» (некоторые исследователи считают, что конституция, которой мы с вами пользуемся сейчас – нелегитимна, так как за нее проголосовали всего 1/3 всего населения РФ).По итогам политического кризиса осени 1933 года Россия стала суперпрезидентской республикой:

Выборы в Государственную Думу происходили по избирательным округам и партийным спискам.

Результаты выборов: