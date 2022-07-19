Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг.

Учебник MAXIMUM Education

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10 класс
История
СССР в годы Великой Отечественной войны
Конференции Антигитлеровской коалиции Место и роль СССР в послевоенном мире Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Человек и война: единство фронта и тыла СССР накануне Великой Отечественной войны Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома Первый этап войны (22 июня 1941 — ноябрь 1942 г.) Второй этап Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942—1943 г.)
Перестройка и распад СССР
Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР Социально-экономическое развитие СССР в 1985—1991 гг. Новое политическое мышление и перемены во внешней политике Реформа политической системы Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки
Распад империи и революции 1917 года
Октябрьская революция Гражданская война Февральская революция "Военный коммунизм" Россия и мир накануне Первой мировой войны Идеология и культура периода Гражданской войны
Апогей сталинизма
Изменения в политической системе в послевоенные годы Восстановление и развитие экономики Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны» Идеология, наука и культура в послевоенные годы
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Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Политическое развитие в 1960-х — середине 1980-х гг Внешняя политика Л.И.Брежнева Внешняя политика Н.С.Хрущёва Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.) Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х — первой половине 1980-х гг. Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х — середине 1960-х гг. СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.)
СССР в 1920-1930-е годы
Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Образование СССР СССР и мировое сообщество в 1929—1939 гг. НЭП Внешняя политика СССР в 1920-е гг. Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Первый этап культурной революции в СССР (1920-е гг.) Коллективизация в СССР Второй этап культурной революции в СССР (1930-е гг.) Индустриализация в СССР
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Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг.

Политический кризис 1993 года

На момент конца 1992 – начала 1993 года в России существовала следующая система власти:

Съезд народных депутатов, выражавший интересы всех граждан, резко выступал против политики «Шоковой терапии», справедливо указывая на обнищание жителей России.

Правительство во главе с Ельциным было за продолжение экономической реформы.

Кроме того, камнем преткновения между исполнительной и законодательной властью был вопрос о Конституции. Б. Н. Ельцин выступал за сильную власть, за создание суперпрезидентской республики, в которой президент стоит над всеми ветвями власти и процедура импичмента затруднена.
Законодательная власть во главе с Хасбулатовым выступала за парламентскую республику.

Противоречия накаливались и за счет личных амбиций президента Ельцина и председателя Верховного Совета Хасбулатова.

Между ветвями власти наметилось нешуточное противостояние. 20 марта 1993 года президент обратился к гражданам России по телевидению и объявил о подписании им Указа об особом порядке управления страной. Согласно Указу в стране фактически вводилось президентское правление, работа Съезда и Верховного Совета приостанавливалась. Законодательная власть расценила это как попытку государственного переворота и попыталась отстранить Ельцина от должности. Однако (во многом из-за нажима президента) попытка импичмента провалилась.

25 апреля 1993 года состоялся референдум, на который было выдвинуто четыре вопроса:

  1. Доверяете ли вы президенту страны Б. Н. Ельцину?

  2. Одобряете ли вы социально-экономическую политику, осуществляемую Президентом РФ и Правительством РФ с 1992 года?

  3. Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов Президента РФ?

  4. Считаете ли необходимым проведение досрочных выборов депутатов РФ?

Народ проголосовал «Да, Да, Нет, Нет». Однако за досрочные выборы президента высказалось 34 миллиона человек, а за досрочные выборы парламента высказалось 46 миллионов человек. Поняв, что у него больший «запас прочности» и его поддерживают больше людей, Ельцин начал активно готовиться к силовому решению сложившихся противоречий.


21 сентября 1993 года Ельцин издал Приказ №1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации». Работа съезда и Верховного Совета приостанавливалась, к 12 декабря предписывалось подготовить проект новой Конституции и провести выборы в новый парламент – Государственную думу.

Издав данный приказ, Ельцин совершил государственный переворот. Законодательная власть решила не сдаваться. 23 сентября в Белом доме начал работу X Съезд народных депутатов. Он отстранил Ельцина от власти и назначил на пост временно исполняющим обязанности президента А. Руцкого.

Белый дом был блокирован милицией и ОМОНом, здание лишили света, воды, тепла, канализации.
3-4 октября Ельцин ввел в столицу танки, которые обстреляли здание Парламента.

Президент силовым путем решил политический кризис в стране.

2 декабря состоялись выборы в Государственную думу, 12 декабря была избрана верхняя палата нового парламента – Совет Федерации.

В тот же день, 12 декабря 1993 году был проведен референдум о принятии новой Конституции. На голосование пришло 55% жителей и только 60% из них высказались «за» (некоторые исследователи считают, что конституция, которой мы с вами пользуемся сейчас – нелегитимна, так как за нее проголосовали всего 1/3 всего населения РФ).
По итогам политического кризиса осени 1933 года Россия стала суперпрезидентской республикой:

Выборы в Государственную Думу происходили по избирательным округам и партийным спискам.

Результаты выборов:

  1. 1/4 голосов — ЛДПР (В. В. Жириновский);

  2. 2 место — «Выбор России» (Е. Т. Гайдар);

  3. Уверенно прошли коммунисты (Г. А. Зюганов).