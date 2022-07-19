Политическая жизнь России в начале XXI века

31 декабря 1999 года Ельцин подписал указ «Об исполнении полномочий Президента Российской Федерации», в соответствии с которым он с 1 января 2000 года прекратил исполнение полномочий Президента РФ. Временное исполнение обязанностей президента было возложено на председателя правительства В. В. Путина.

26 марта 2000 года состоялись досрочные выборы Президента РФ. На этот пост был избран В. В. Путин, который набрал 52,94% от числа избирателей, принявших участие в голосовании. После прихода к власти В. В. Путин взял курс на укрепление государственности и защиту суверенитета.

В мае 2000 года должность председателя правительства РФ получил М. М. Касьянов. Началась реализация административной реформы: указом Президента РФ «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» 89 субъектов РФ были разделены на семь федеральных округов: Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный.



Округа возглавляли полномочные представители президента РФ.

17 июня 2000 года был принят Федеральный закон «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации». Членами Верхней палаты парламента РФ становились теперь представители, а не руководители, как это было раньше, исполнительных и представительных органов власти субъектов Федерации. Работа этих представителей осуществлялась теперь на постоянной основе.

Бывшие члены Совета Федерации вошли в состав вновь учрежденного органа власти при президенте РФ — Государственного Совета. Таким образом была укреплена вертикаль власти.

В 2000 году началось реформирование армии. В январе 2001 года был принят «План строительства Вооруженных сил РФ», который предусматривал увеличение финансирования армии и сокращение личного состава, а также предполагал перевооружение и в последующем модернизацию войск.



Осенью 2004 года произошло изменение системы выборов глав субъектов РФ: переход от их общенародного избрания к утверждению органами законодательной власти субъектов Федерации по представлению Президента РФ.

В апреле 2005 года создана Общественная палата РФ (орган экспертного контроля над законодательной и исполнительной властью, соблюдение свободы слова в СМИ).

Произошли изменения в избирательной системе: переход при выборах в Госдуму от смешанной системы (половина состава Думы формировалась по партийным спискам, половина – от избирательных округов) к пропорциональной системе (все депутаты избираются по партийным спискам); установление 7%-ого барьера набранных голосов для депутатского представительства в Думе.

В декабре 2003 года прошли выборы в Государственную Думу. По результатам выборов в законодательный орган власти Российской Федерации прошли: блок «Единство», КПРФ, ЛДПР и народно-патриотический блок «Родина».

14 марта 2004 года прошли выборы Президента РФ. В. В. Путин, набравший 71,31%, был переизбран на второй срок.



С 2005 года начала осуществляться программав социально значимых областях («Образование», «Здоровье», «Доступное жилье», «Сельское хозяйство»).