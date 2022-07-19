Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
История
СССР в 1920-1930-е годы
Образование СССР СССР и мировое сообщество в 1929—1939 гг. Политическое развитие СССР в 1930-е гг. Второй этап культурной революции в СССР (1930-е гг.) Индустриализация в СССР Внутрипартийная борьба за власть 1920-х гг. Внешняя политика СССР в 1920-е гг. Первый этап культурной революции в СССР (1920-е гг.) Коллективизация в СССР НЭП
История современной России
Духовная жизнь страны в 1990-е гг. Внешняя политика России в начале XXI века Политическое развитие Российской Федерации в 1990-е гг. Политическая жизнь России в начале XXI века Россия в 2008—2014 гг. Межнациональные конфликты в 1990-е гг. Геополитическое положение и внешняя политика в 1990-е гг. Российская экономика на пути к рынку
СССР в годы Великой Отечественной войны
Второй этап Великой Отечественной войны. Коренной перелом (ноябрь 1942—1943 г.) Конференции Антигитлеровской коалиции Место и роль СССР в послевоенном мире Завершающий этап ВОВ и освобождение Европы от фашизма Человек и война: единство фронта и тыла СССР накануне Великой Отечественной войны Поражения и победы 1942 г. Предпосылки коренного перелома Первый этап войны (22 июня 1941 — ноябрь 1942 г.)
Перестройка и распад СССР
Перемены в духовной сфере жизни в годы перестройки Национальная политика и подъём национальных движений. Распад СССР Социально-экономическое развитие СССР в 1985—1991 гг. Новое политическое мышление и перемены во внешней политике Реформа политической системы
Распад империи и революции 1917 года
"Военный коммунизм" Россия и мир накануне Первой мировой войны Идеология и культура периода Гражданской войны Октябрьская революция Гражданская война Февральская революция
Апогей сталинизма
Идеология, наука и культура в послевоенные годы Изменения в политической системе в послевоенные годы Восстановление и развитие экономики Внешняя политика СССР в условиях начала «холодной войны»
СССР во второй половине ХХ века
Культурное пространство и повседневная жизнь во второй половине 1960-х — первой половине 1980-х гг. Культурное пространство и повседневная жизнь в середине 1950-х — середине 1960-х гг. СССР при Ю.В.Андропове и К.У.Черненко (1982 - 1984 гг.) Внешняя политика Л.И.Брежнева Внутрипартийная борьба за власть после смерти И.В.Сталина Политическое развитие в 1960-х — середине 1980-х гг Внутренняя политика Л.И.Брежнева (1964 - 1982 гг.) Внешняя политика Н.С.Хрущёва Внутренняя политика Н.С.Хрущёва (1953 - 1964 гг.)

Межнациональные конфликты в 1990-е гг.

Национальная политика при Б. Н. Ельцине. Чеченские войны

СССР распался во многом из-за национальных проблем и сепаратизма республик. Россию могла постигнуть та же судьба, так как помимо Центральной части страны, где преимущественно проживали русские, существовало множество национальных окраин (например, Кавказ и Татарстан).

31 марта 1992 года в Москве был подписан Федеративный договор, который определил основы взаимоотношений между субъектами Российской Федерации и Федеральным центром. Договор предотвратил угрозу распада страны, однако его отказались подписывать Татарстан (присоединился в 1994 году) и Чечня, которая заявила о выходе из РФ и создании независимой республики Ичкерии. Отпускать Чечню было опасно, так как это бы создало прецедент – «раз одной республике можно отделиться, то почему другим нельзя?». Поэтому за Чечню решено было бороться.

В 1994 году в Чечню были введены федеральные войска и началась Первая Чеченская война (1994-1996). Конфликт оказался затяжным и кровавым, федеральные войска терпели поражения. В 1996 году были подписаны Хасавюртовские соглашения, согласно которым военные действия прекращались, федеральные войска выводились из Ичкерии, решение о ее политическом статусе откладывалось до 2000 года.

Однако после подписания соглашения в Чечне начался беспредел. Чеченцы начали использовать террористические методы, процветала торговля людьми и захват заложников с целью выкупа. Процветал бандитизм и торговля наркотиками, похищалась нефть из нефтепроводов, создавались лагеря для обучения боевиков.
Очередное похищение (на этот раз представителя МВД РФ) было использовано центральной властью как повод для вторжения в Чечню. Началась Вторая чеченская война (активная фаза длилась с 1999 по 2000 годы), которая окончательно была завершена лишь в 2006 году (был отменен режим контртеррористической операции на территории Чечни). Регион остался в составе РФ.