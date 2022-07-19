Межнациональные конфликты в 1990-е гг.

Национальная политика при Б. Н. Ельцине. Чеченские войны

СССР распался во многом из-за национальных проблем и сепаратизма республик. Россию могла постигнуть та же судьба, так как помимо Центральной части страны, где преимущественно проживали русские, существовало множество национальных окраин (например, Кавказ и Татарстан).



31 марта 1992 года в Москве был подписан Федеративный договор, который определил основы взаимоотношений между субъектами Российской Федерации и Федеральным центром. Договор предотвратил угрозу распада страны, однако его отказались подписывать Татарстан (присоединился в 1994 году) и Чечня, которая заявила о выходе из РФ и создании независимой республики Ичкерии. Отпускать Чечню было опасно, так как это бы создало прецедент – «раз одной республике можно отделиться, то почему другим нельзя?». Поэтому за Чечню решено было бороться.В 1994 году в Чечню были введены федеральные войска и началась Первая Чеченская война (1994-1996). Конфликт оказался затяжным и кровавым, федеральные войска терпели поражения. В 1996 году были подписаны Хасавюртовские соглашения, согласно которым военные действия прекращались, федеральные войска выводились из Ичкерии, решение о ее политическом статусе откладывалось до 2000 года.Однако после подписания соглашения в Чечне начался беспредел. Чеченцы начали использовать террористические методы, процветала торговля людьми и захват заложников с целью выкупа. Процветал бандитизм и торговля наркотиками, похищалась нефть из нефтепроводов, создавались лагеря для обучения боевиков.Очередное похищение (на этот раз представителя МВД РФ) было использовано центральной властью как повод для вторжения в Чечню. Началась Вторая чеченская война (активная фаза длилась с 1999 по 2000 годы), которая окончательно была завершена лишь в 2006 году (был отменен режим контртеррористической операции на территории Чечни). Регион остался в составе РФ.