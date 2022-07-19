Духовная жизнь страны в 1990-е гг.

Основные черты развития культуры

Ряд событий и процессов, произошедших с СССР и Россией на рубеже 1980-1990-х годов нашли прямое отражение в её художественном творчестве: распад СССР, движение по новому, демократическому пути, конституционный кризис 1993 года, изменение геополитического положения России в мире. Кроме того, становление новых социально-экономических отношений оказывало глубокое воздействие на развитие российской культуры: теперь главным «заказчиком» было не государство, потому активно развивается шоу-бизнес, распространяется меценатство.

В непростом положении оказались представители творческой интеллигенции: с одной стороны, были сняты запреты, но с другой – государство перестало финансировать художника в прежних объёмах. Потому деятели искусства оказываются перед выбором: пойти по пути коммерциализации своего творчества (в разряд популярной культуры, направленной на получение прибыли), продолжить заниматься искусством «не для всех» (авторское кино, андерграундная музыка и др.), либо совсем уйти в другую сферу (бизнес, образование и т. д.).

Кроме того, именно в девяностые, вместе с падением «железного занавеса» для жителя России открывается западный мир и западная культура. Всё это отразилось и на отечественном искусстве, поскольку теперь необходимо было выдерживать конкуренцию с мастерами из-за рубежа.

Вместе с исчезновением партийного контроля над СМИ возникает ряд новых и независимых радиостанций, телеканалов, газет и журналов, рассчитанных на разную аудиторию со своими уникальными интересами.

Образование и наука

Кризисное состояние российского общества сказалось на интеллектуальной сфере: традиционно, из-за экономии бюджетных средств пострадали наука и образование. Продолжалась начавшаяся еще в перестроечные годы «утечка мозгов». Возникла опасность разрушения и утраты целых научных школ. Российская Академия Наук — преемница бывшей Академии Наук СССР — испытывала острую нехватку средств, необходимых для поддержания фундаментальных исследований. Но и в этих трудных условиях многие деятели науки продолжали проводить исследования, получившие уже в XXI в. международное признание.

Вместе с тем происходили значительные трансформации с системой образования. Окрепла возникшая в годы перестройки альтернативная образовательная система. Наряду с государственными стали появляться негосударственные гимназии, лицеи, колледжи.

Литература

Литература 1990-х — начала XXI в. представлена различными направлениями. Реалистические произведения создавали писатели, чьи имена и произведения получили известность еще в 1970-1980-х гг. (В. П. Астафьев, Б. В. Васильев и др.).

В рамках постмодернизма, основной художественный метод которого основан на цитировании и переосмыслении уже существующего культурного опыта, созданы произведения В. Пелевина («Чапаев и пустота», «Generation П», «Числа»). Мастером имитации речи других писателей и переосмысления их творчества, советской и постсоветской действительности признан В. Сорокин («Роман»).

Виктор Пелевин

Историко-документальные исследования в 1990-х гг. связаны с А. И. Солженицыным, вернувшимся в 1994 г. в Россию («Красное колесо» и др.).

В то же время в литературе происходит чёткое разделение по целевым аудиториям, выделяется массовая литература – рассчитанная на широкого читателя. Поначалу это преимущественно переводы, но затем и в России выделяется ряд имён. Наиболее популярными становятся детективы и особенно – иронические детективы (Д. Донцова, Т. Устинова, Ю. Шилова), боевики, любовные романы. Отдельно развивается фантастика (С. Лукьяненко), а также триллер (такие произведения не были особо популярны у массового читателя, потому находились на грани элитарной культуры).

Различные грани искусства популярного и элитарного исследует в своём творчестве писатель Борис Акунин.

Кинематограф и театр

Кинематограф в конце 1980-х — начале 1990-х гг. переживал тяжелый кризис. Положение стало меняться к лучшему лишь к концу 1990-х гг.

Большой интерес в обществе вызвали фильмы режиссера Н. С. Михалкова («Сибирский цирюльник», «Утомленные солнцем», «Цитадель»), С. Дружининой («Тайны дворцовых переворотов», «Гардемарины, вперед!»). Фильм Н. С. Михалкова «Утомленные солнцем» в 1994 г. получил «Оскар» — награду американской киноакадемии.

Никита Михалков с дочерью Надеждой на вручении премии «Оскар»

Особое место занимает авторское кино 1990-2000-х годов, одним из наиболее известных представителей которого стал режиссёр А. Балабанов. Ряд его картин оказались сложными для восприятия публикой и находятся ближе к культуре элитарной («Про уродов и людей», «Брат»), однако после успеха уже упомянутого «Брата» режиссёр и исполнитель главной роли С. Бодров становятся популярными по всей стране. Вскоре появляется продолжение – «Брат 2».

Сергей Бодров в роли Данилы Багрова: кадр из фильма «Брат» А. Балабанова (1997)

Театр с конца 1990-х гг. развивается в условиях значительной свободы выбора репертуара и творческого эксперимента. Возвратившийся из-за границы режиссер Ю. П. Любимов вновь возглавил Театр драмы и комедии на Таганке. Театры Ленком (гл. реж. М. А. Захаров), Современник (гл. реж. Г. Б. Волчек), Малый театр (худ. рук. Ю. М. Соломин), МХАТ (худ. рук. О. П. Табаков) по-прежнему отличаются сильнейшим актерским составом и пользуются неизменным успехом у публики.

Андрис Лиепа в 1990-х гг. возродил знаменитые балетные Русские сезоны. Спустя 100 лет после первого балетного сезона, организованного С. Дягилевым, Париж вновь рукоплескал российским солистам балета Большого и Мариинского театров. Значительную часть спектаклей, поставленных в начале XX в. выдающимся балетмейстером М. Фокиным, удалось восстановить.

Музыка

В музыкальной жизни особое место занимают музыканты Ю. Башмет (альтист и дирижер), В. Спиваков (скрипач и дирижер, создатель оркестра «Виртуозы Москвы»), дирижеры Г. Гергиев, В. Федосеев, пианисты Н. Петров, Н. Луганский, Е. Кисин, Д. Мацуев.

Вышедший из подполья русский рок перестаёт быть главной музыкой молодёжи. Часть рок-музыкантов продолжает заниматься авторским творчеством, кто-то оказывается в андерграунде, а некоторые идут по пути коммерциализации и весьма успешно выступают на одной сцене с поп-артистами. Некоторые молодые музыканты отказываются от наследия русского рока и ориентируются на западные образцы. К середине девяностых рок-музыка в России переосмысляется и появляется и под влиянием британского рока формируется т. н. «рокапопс» - музыку, тематика которой направлена скорее на самого человека, а не на мир вокруг и не на попытки его изменить. В авангарде направления находятся Илья Лагутенко (придумавший сам термин «рокапопс») и группа «Мумий Тролль», чуть позднее громким открытием станет Земфира – певица и автор песен, отличающийся невероятным перфекционизмом и многогранностью творчества.

Илья Лагутенко (фронтмен группы «Мумий Тролль») на кадре из клипа «Дельфины»

Параллельно с рок-музыкой в девяностые активно развивается электронная музыка, популярными становятся рейв-дискотеки. В то же время зарождается хип-хоп, который поначалу принимался далеко не всеми представителями молодёжи, но отдельные музыканты становились чрезвычайно популярными (Богдан Титомир, Мистер Малой, Шеff). Среди прочих хип-хоп артистов выделяется Михей – музыкант, в своём творчестве смешивавший различные стили, включая регги, фанк и другие.

Изобразительное искусство и архитектура

В скульптуре этих лет известность получило творчество В. М. Клыкова (памятники Г. К. Жукову, создателям славянской азбуки Кириллу и Мефодию, Иоанникию и Софронию Лихудам, великой княгине Елизавете Федоровне в Москве, Сергию Радонежскому в Хотьково), М. М. Шемякина (создатель памятника Петру I в Петербурге), 3. Церетели (памятника Петру Великому в Москве).

Большую роль в девяностые начинают играть художники-акционисты, в качестве произведения искусства рассматривающие некий акт, действие (перформанс). Такой перформанс чаще носит провокативный характер и призван привлечь внимание общественности к той или иной проблеме.

Восстанавливаются разрушенные в 1920-30-х годах храмы. В 1990-х гг. в Москве были восстановлены Казанский собор, храм Христа Спасителя.

Спорт

От кризисных явлений в стране пострадали не только искусство и наука, но также спорт. Вместе с нехваткой финансирования пришли в упадок многие спортивные организации, закрывались спортивные сооружения. Всё это привело к временному снижению числа медалистов на международных состязаниях, но даже несмотря на тяжёлую ситуацию, российские спортсмены одерживали громкие победы. Страна гордилась достижениями трёхкратных олимпийских чемпионов борца А. Карелина и лыжницы Л. Лазутиной, четырёхкратных олимпийских чемпионов пловца А. Попова и гимнаста А. Немова, выдающихся теннисистов М. Сафина, Е. Кафельникова и А. Курниковой, хоккеистов В. Фетисова, П. и В. Буре и И. Ларионова, фигуристов А. Ягудина и Е. Плющенко, вошедших в историю отечественного и мирового спорта

Традиционные религии

В девяностые продолжается процесс, начавшийся ещё в перестроечные времена. Кризис советской идеологии, наступление нестабильного времени и прекращение осуждения религии привели к росту числа верующих. Большинство населения России считало себя православными: церковные помещения возвращались церкви, открывались новые приходы, а на богослужениях можно было заметить и первых лиц государства.

Конституция закрепила за российскими гражданами право исповедовать любую религию, либо не исповедовать никакой, нормализовались отношения между государством и представителями разных конфессий.

Итоги

Несмотря на кризисы и проблемы с финансированием, а также конкуренцию с западом, отечественные деятели искусства, науки и спорта смогли представить миру достижения, которые уже стали классикой и поводом для гордости многих поколений. Девяностые – это время становления новой России и поиска путей для дальнейшего развития.