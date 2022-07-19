Условный оператор

На практике часто приходится при различных условиях выполнять определенные действия. Решить такую задачу помогает оператор условный оператор if. Он может быть записан полным или неполным ветвлением.

Полное ветвление записывается так:

С его помощью можно проверить истинность заданного условия. Если оно истинно – выполняется оператор 1, если ложно – оператор 2.

Неполное ветвление записывается так:

Если условие истинно – выполняется оператор 1, если ложно – оператор завершится.

Условия могут быть простые и составные.

Простые – это те, в которых содержится лишь одно условие, а составные включают несколько условий, связанных логическими выражениями and (И), or (ИЛИ), not (НЕ).

При этом части составного условия берутся в скобки:

Иногда необходимо выполнить несколько последовательных действий, в таком случае необходимо приписывать begin в начале последовательности и end; в конце.

Пример. Фрагмент программы с последовательностью действий при полном ветвлении будет выглядеть следующим образом:

При полном ветвлении после end, находящегося перед else, точку с запятой не ставим.

Пример. Мама отправила Петю в магазин за яблоками и сказала, чтобы он купил 25 яблок, ни больше ни меньше. Необходимо определить сколько яблок купил Петя (больше, меньше или сколько нужно).

Решение. Для решения данной задачи необходимо использовать условный оператор с полным ветвлением. На ввод поступает количество яблок, которые купил Петя.

Далее идёт проверка условия: количество яблок больше 25? Если нет, то проверяется следующее условие: количество яблок меньше 25? Если нет, то количество яблок соответственно равно 25.

Структура Case

Иногда для решения задач необходимо выбрать одно из заданных значений. Для того чтобы избежать массивных конструкций с множеством if и else, придумали оператор Case, он же оператор выбора. Принцип его действия прост:

Он проверяет заданную переменную или выражение на соответствие одному из элементов списка, и если он его находит – выполняется оператор для данного элемента.

Общий вид структуры Case выглядит следующим образом:

Здесь <селектор> - переменная или выражение для проверки на соответствие,

<список констант> - постоянная величина того же типа данных, что и селектор (констант в списке может быть как одна, так и несколько, перечисляются через запятую),

<оператор> - любой простой или составной оператор.

Рассмотрим работу данного оператора на примере простой задачи.

Пример. Вася купил новый телефон Xiaomi, но с ним уже что-то не так, вместо дней недели он показывает цифры на экране. Однако Вася не из тех, кто сдается, и он решил исправить эту проблему сам, написав программу, которая преобразует числа в диапазоне {1, 2, ..., 7} в дни недели {Понедельник, Вторник, …, Воскресенье}. Помогите Васе написать эту программу.

Решение.