На практике часто приходится при различных условиях выполнять определенные действия. Решить такую задачу помогает оператор условный оператор if. Он может быть записан полным или неполным ветвлением.
С его помощью можно проверить истинность заданного условия. Если оно истинно – выполняется оператор 1, если ложно – оператор 2.
Если условие истинно – выполняется оператор 1, если ложно – оператор завершится.
Условия могут быть простые и составные.
При этом части составного условия берутся в скобки:
Иногда необходимо выполнить несколько последовательных действий, в таком случае необходимо приписывать begin в начале последовательности и end; в конце.
При полном ветвлении после end, находящегося перед else, точку с запятой не ставим.
Решение. Для решения данной задачи необходимо использовать условный оператор с полным ветвлением. На ввод поступает количество яблок, которые купил Петя.
Далее идёт проверка условия: количество яблок больше 25? Если нет, то проверяется следующее условие: количество яблок меньше 25? Если нет, то количество яблок соответственно равно 25.
Структура Case
Иногда для решения задач необходимо выбрать одно из заданных значений. Для того чтобы избежать массивных конструкций с множеством if и else, придумали оператор Case, он же оператор выбора. Принцип его действия прост:
Общий вид структуры Case выглядит следующим образом:
Здесь <селектор> - переменная или выражение для проверки на соответствие,
<список констант> - постоянная величина того же типа данных, что и селектор (констант в списке может быть как одна, так и несколько, перечисляются через запятую),
<оператор> - любой простой или составной оператор.
Рассмотрим работу данного оператора на примере простой задачи.
Решение.