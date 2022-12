Циклы

В программировании часто необходимо повторять одно и то же действие несколько раз. Несколько раз записывать действия нецелесообразно, такие повторяющиеся действия происходят в циклах. В Паскале существует 3 вида циклов: while do, repeat until и for. Остановимся на каждом из них подробнее.

Цикл while do (Цикл пока)

Выглядит данный цикл следующим образом:

Этот вид цикла выполняет оператор, пока логическое выражение истинно, а когда оно становится ложным, цикл завершает работу.

Цикл repeat until (Цикл до)

Выглядит данный цикл следующим образом:

Такой вид цикла выполняет оператор, пока логическое выражение не станет истинно. Как только оно истинно – цикл завершает свою работу.

Цикл for (Цикл с заданным количеством повторений)

Для программирования циклов с заданным числом повторений при постоянном шаге используется цикл for.

Он существует в двух вариантах, возрастающий:

И убывающий:

Здесь <параметр цикла> - имя переменной числового порядкового типа.

Для возрастающего цикла <выражение 1> увеличивается на 1 до достижения значения <выражение 2>, а для убывающего цикла <выражение 1> уменьшается на 1 до достижения значения <выражение 2>.

Правила работы с циклом for

1. Параметр не может быть вещественного типа данных.

2. Изменение параметра в теле цикла считается ошибкой.

3. Для возрастающего цикла <выражение 1> должно быть больше <выражения 2>, а для убывающего – наоборот, иначе цикл не выполнится ни разу.

Пример. Найдите сумму арифметической прогрессии {5, 6, 7, …, n-1, n} и выведите на экран.

Решение. Решим эту задачу на примере различных циклов, чтобы проследить работу каждого из них.

На примере цикла while do. Данная программа в цикле сначала прибавляет текущее значение n к общей сумме, а затем отнимает от n единицу. Этот цикл повторяется, пока логическое выражение не станет ложно, т.е. n не станет меньше 5.

На примере цикла repeat until. Данная программа, как и предыдущая, в цикле прибавляет текущее значение n к общей сумме, а затем отнимает от n единицу. Она отличается лишь логическим выражением, его мы меняем на противоположное, то есть на not(n >= 5) или же (n < 5) поскольку цикл будет выполняться пока это условие ложно, т.е. пока n не станет меньше 5.

На примере цикла for. Данная программа перебирает по порядку целые значения для переменной i в диапазоне от 5 до n включительно и суммирует их в цикле. Цикл завершается, когда переменная станет равна крайнему значению в диапазоне, то есть n, поскольку оно является наибольшим для данной задачи и поскольку мы пользуемся возрастающим циклом.