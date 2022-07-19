В программировании часто необходимо повторять одно и то же действие несколько раз. Несколько раз записывать действия нецелесообразно, такие повторяющиеся действия происходят в циклах. В Паскале существует 3 вида циклов: while do, repeat until и for. Остановимся на каждом из них подробнее.
Цикл while do (Цикл пока)
Выглядит данный цикл следующим образом:
Цикл repeat until (Цикл до)
Выглядит данный цикл следующим образом:
Цикл for (Цикл с заданным количеством повторений)
Он существует в двух вариантах, возрастающий:
И убывающий:
Здесь <параметр цикла> - имя переменной числового порядкового типа.
Для возрастающего цикла <выражение 1> увеличивается на 1 до достижения значения <выражение 2>, а для убывающего цикла <выражение 1> уменьшается на 1 до достижения значения <выражение 2>.
Правила работы с циклом for
1. Параметр не может быть вещественного типа данных.
2. Изменение параметра в теле цикла считается ошибкой.
3. Для возрастающего цикла <выражение 1> должно быть больше <выражения 2>, а для убывающего – наоборот, иначе цикл не выполнится ни разу.
Решение. Решим эту задачу на примере различных циклов, чтобы проследить работу каждого из них.
На примере цикла while do. Данная программа в цикле сначала прибавляет текущее значение n к общей сумме, а затем отнимает от n единицу. Этот цикл повторяется, пока логическое выражение не станет ложно, т.е. n не станет меньше 5.
На примере цикла repeat until. Данная программа, как и предыдущая, в цикле прибавляет текущее значение n к общей сумме, а затем отнимает от n единицу. Она отличается лишь логическим выражением, его мы меняем на противоположное, то есть на not(n >= 5) или же (n < 5) поскольку цикл будет выполняться пока это условие ложно, т.е. пока n не станет меньше 5.
На примере цикла for. Данная программа перебирает по порядку целые значения для переменной i в диапазоне от 5 до n включительно и суммирует их в цикле. Цикл завершается, когда переменная станет равна крайнему значению в диапазоне, то есть n, поскольку оно является наибольшим для данной задачи и поскольку мы пользуемся возрастающим циклом.