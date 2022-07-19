Основы Паскаля

Структура программы

В программах на языке Pascal содержится 3 блока: заголовок, раздел описаний и тело программы. Разберем каждый из них подробно:

Заголовок программы. Этот блок отделяется словом Program, и в нем указывается название программы.

При этом название не может начинаться с цифры, содержать кириллицу, не должно совпадать с зарезервированными словами (begin, end, integer и т.п.) или с названиями переменных из раздела описаний, а также недопустимо использование каких бы то ни было символов (‘@’, ‘%’, ‘&’ и т.п.), кроме подчеркивания. После названия обязательно ставится точка с запятой.

Пример. Program Vasya_123;

Такой заголовок является опциональным и не влияет на работу программы.

Раздел описаний. Здесь находится описание задаваемых нами переменных, констант и функций. Здесь находится описание задаваемых нами переменных, констант и функций. Тело программы. Основной блок, в котором содержится сама программа.

Начинается со слова begin и заканчивается словом end. После end в конце программы обязательно должна стоять точка, чтобы избежать синтаксической ошибки. В теле программы каждая новая строчка отделяется «точкой с запятой». Перед последним end точка с запятой не обязательна.

Рассмотрим, как выглядит программа на Pascal в общем виде:

Переменные и типы данных

Переменные – своеобразные «контейнеры» программы, в которые можно «сложить» необходимую нам информацию.

Они задаются в разделе описаний программы после слова Var. Переменным свойственны такие параметры, как тип и имя. Если с именем всё очевидно – это название данной переменной, то с пониманием того, для чего нужны различные типы данных и как их использовать, могут возникнуть проблемы. Давайте для начала разберемся, какие виды переменных бывают в языке Pascal и какими типами данных они задаются.

Целочисленные переменные. Рассмотрим основные типы данных для целочисленных переменных. Во-первых,

byte

(допустимые значения: 0...255), который используется для хранения небольших чисел и задействует наименьшее количество памяти. Во-вторых,

integer

(допустимые значения: -32 768...32 767) – оптимальный целочисленный тип по количеству используемой памяти и величине числа, которое можно поместить в данную переменную. Этот тип используется чаще остальных. В-третьих, целочисленный тип

longint

(допустимые значения: -2 147 483 648...2 147 483 647), который используется для хранения чисел, выходящих за пределы допустимых значений integer. Этот тип задействует много памяти.

Вещественные переменные. Основной используемый тип данных для вещественных переменных обозначается real.

Такие переменные хранят числа, содержащие дробную часть, например, 25.675.

Логические переменные. Чтобы задать логическую переменную необходимо использовать тип данных boolean.

Такие переменные могут хранить одно из двух значений: Истина (True) или Ложь (False). Обычно их используют для проверки выполнения какого-либо условия.

Символьные переменные. Задаются типом данных char.

Используются для хранения текстовой информации и могут содержать в себе все символы 8-разрядной кодировки.

Вернемся к имени переменной. Имя переменной может содержать латинские буквы, цифры и нижнее подчеркивание «_». Имя не может начинаться с цифры и/или содержать в себе пробелы и другие спец. символы кроме нижнего подчеркивания. Регистр в названии переменных не учитывается, т.е. переменные hold, HOLD и HoLD будут считаться за одну и ту же.

Чтобы задать переменную, необходимо сначала написать название переменной или названия нескольких переменных одного типа через запятую, затем через двоеточие указать её/их тип данных, после типа данных обязательно следует точка с запятой.

Пример.

Синтаксис Pascal

В Паскале, как и в любых других языках программирования, существует синтаксис – определенные правила написания программ, которые необходимо обязательно соблюдать. Сейчас мы поговорим подробнее про основные правила написания программы на языке Pascal.

Начнём с основных правил, которые необходимо соблюдать для правильной работы программы.

Алфавит языка включает в себя допустимые символы, такие как строчные и прописные латинские буквы, пробел, нижнее подчеркивание, арабские цифры, специальные символы ( + - * / = < > [ ] . , ( ) : ; { } ^ @ $ # ), а так же следующие комбинации специальных символов (не разделяются пробелом):

<= меньше либо равно

>= больше либо равно

<> не равно

Строки программы. В Паскале обязательным является наличие точки с запятой после каждой отдельной строки тела программы.

Пример.

Написание чисел. Числа в Паскале обычно записываются в десятичной системе счисления, они могут быть целыми или действительными (дробная часть от целой отделяется точкой). Положительный знак может быть опущен.

Пример. 256.7, 32, -45.7

Математические операции.

+ Сложение - Вычитание / Деление * Умножение div Деление нацело mod Остаток от деления

Разберем подробнее операции div и mod на примере.

Пример. Найдем 5 mod 2 и 5 div 2.

Сначала поделим в столбик 5 на 2:

Тогда получаем 5 mod 2 = 1, а 5 div 2 = 2.

Мы видим, что в результате деления мы получаем целую часть 2, простым языком, сколько двоек поместится в числе 5 (результат выполнения операции div), и остаток от деления является результатом выполнения операции mod.

Операторы

Рассмотрим основные операторы языка Pascal:

Оператор присваивания имеет вид

<имя переменной> := выражение;

Этот оператор используется для присваивания переменной значения какого-либо выражения, стоящего после «:=». В данном операторе учитывается тип данных и операции, которые над ними выполняются.

Оператор ввода данных с клавиатуры имеет вид

read(список переменных);

или

readln(список переменных);

Используется для ввода информации с клавиатуры. Переменные в скобках перечисляются через запятую. После вызова данного оператора программа остановится для получения всех необходимых данных. Они вводятся через пробел, заканчивается ввод нажатием клавиши Enter. В отличие от read(), оператор readln() после завершения ввода переходит на новую строку.

Оператор вывода данных на экран. имеет вид

write(список выражений);

или

writeln(список выражений);

Используется для вывода информации на экран монитора. Выражения в списке разделяются запятыми, а текст, который мы хотим вывести без изменений на экран, пишется в апострофах:

writeln(‘текст’);

Так же в результате выполнения оператора вывода могут вычисляться значения выражений

writeln(‘z= ‘, x*y);

В отличие от оператора write(), оператор writeln() после вывода списка выражений на экран переводит курсор на новую строку.

Пример. Напишите программу «Сумматор», которая будет считать сумму вводимых с клавиатуры чисел и выводить её на экран.

Решение. Для решения данной задачи мы будем использовать операторы ввода и вывода.

Для начала опишем наши переменные. Мы будем использовать переменные a и b в качестве слагаемых. Присвоим им тип данных integer.

Далее вводим значения переменных, отвечающих за хранение слагаемых. Сумму посчитаем при выводе. Вывод будем осуществлять оператором writeln();