Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Физика
Электродинамика
Геометрическая оптика. Линзы Последовательное и параллельное соединение проводников Вещество в электрическом поле. Металлы и диэлектрики Работа и мощность постоянного тока Электрическое поле и принцип суперпозиции полей Электростатика Электрический ток Магнитное поле Потенциальная энергия заряженного тела. Разность потенциалов Электромагнитная индукция Конденсатор
Молекулярная физика
Фазовые переходы Газовые циклы Газовые процессы МКТ Тепловая машина
Механика
Энергия Статика Движение по окружности. Гравитация Импульс Силы в природе Движение Алгоритм работы с силами Движение под углом к горизонту Законы Ньютона
Квантовая и ядерная физика
Квантовая механика Ядерные реакции

Алгоритм работы с силами

Прежде чем переходить к алгоритму, важно вспомнить направление сил в механике и от чего оно зависит:

Сила тяжести — всегда вертикально вниз

Сила реакции опоры — всегда перпендикулярно опоре (если тело касается опоры)

Сила натяжения нити: если тело подвешено с помощью нити — то от точки крепления нити к телу вдоль нити к ее центру; если тела связаны нитью — сила натяжения указывается от точек крепления нити к телам вдоль нити (или по касательной к нити, если нить не прямая) к центру нити.

Сила упругости — как и сила натяжения нити указывается от точки крепления пружины к телу. Направление — против деформации (если пружина сжата, сила упругости направлена от точки крепления сквозь тела, пытаясь разжать пружину, если растянута — от точки крепления противоположно телу, пытаясь сжать пружину).

Сила трения — всегда против скорости тела. Если тело покоится, то силу трения указывают против направления предполагаемого движения (на наклонной плоскости — против направления возможного соскальзывания тела с плоскости; на горизонтальной плоскости — против внешней силы, если такая имеется).

Сила давления — в сторону предполагаемого движения тела/поршня, если бы его ничто не удерживало.

Сила Архимеда — в сторону менее плотной среды. В большинстве задач направлена против силы тяжести.

Сила гравитационного притяжения тел — вдоль линии, соединяющей центры тел, направлена от одного тела к другому.

Теперь рассмотрим на практике расстановку и применение алгоритма.

Пример 1:

Тело расположено вплотную к вертикальной опоре, которая движется равноускорено так, как показано на рисунке. При каком ускорение тело не упадет? Коэффициент трения между телом и опорой принять равным 0,4.

Решение:

Тело не будет падать (то есть двигаться) при выполнении 1 закона Ньютона в проекции на вертикальную плоскость. Укажем силы, действующие на тело:

Запишем второй закон Ньютона в общем виде:

\(\overrightarrow{N} + m\overrightarrow{g} + \overrightarrow{F_{тр}} = m\overrightarrow{a}\)

Введем оси OX и OY и спроецируем на них силы:

\(\left\{ \begin{matrix} OX: - N = - ma \\ OY:F_{тр} - mg = 0 \\ \end{matrix} \right.\ \)

Откуда

\(\left\{ \begin{matrix} N = ma \\ F_{тр} = mg \\ \end{matrix} \right.\ \)

Поскольку \(F_{тр} = \mu N\), подставим первое уравнение во второе:

\(\mu N = mg\)

\(\mu ma = mg\)

\(\mu a = g\)

\(a = \frac{g}{\mu} = \frac{10}{0,4} = 25\frac{м}{с^{2}}\)

Ответ: 25\(\frac{м}{с^{2}}\)

Пример 2:

Железный шар массой 4 кг покоится на наклонной плоскости в воде, привязанный нитью (см. рисунок). Чему равна сила натяжения нити, если шар сила нормального давления шара на плоскость равна 19 Н? Меньший угол между нитью и стенкой сосуда \(\alpha = 45{^\circ}.\) Трением между шаром и плоскостью пренебречь.

Решение:

Укажем действующие на шар силы и запишем 1 закон Ньютона (т.к. шар покоится):

\(\overrightarrow{N} + m\overrightarrow{g} + \overrightarrow{F_{арх}} + \overrightarrow{Т} = 0\)

Введем оси. Для удобства направим ось OX вдоль наклонной плоскости, а ось OY — перпендикулярно ей. Укажем угол альфа по условию.

Но также можешь указать накрестлежащий угол ддля угла альфа — он будет расположен между силой натяжения нити и силой Архимеда. После чего укажем вертикальный угол для этого угла (между силой тяжести и осью ОХ):

Теперь проецируем все силы на оси:

\(\left\{ \begin{matrix} OX:mg\cos\alpha - T - F_{арх} \bullet \cos\alpha = 0 \\ OY:N + F_{арх} \bullet \sin\alpha - mg \bullet \sin\alpha = 0 \\ \end{matrix} \right.\ \)

Выразим из первого уравнения силу натяжения нити, а из второго — силу Архимеда:

\(\left\{ \begin{matrix} T = mg\cos\alpha - F_{арх} \bullet \cos\alpha \\ F_{арх} = mg - \frac{N}{\sin\alpha} \\ \end{matrix} \right.\ \)

Подставляем второе уравнение в первое и завершаем задачу:

\(T = mg\cos\alpha - F_{арх} \bullet \cos\alpha = mg\cos\alpha - mg\cos\alpha + N \bullet ctg\left( \alpha \right) = N \bullet ctg\left( \alpha \right)\)

\(T = 19 \bullet 1 = 19\ Н\)

Ответ:19 Н