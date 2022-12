Сausative form

Have smth done – это особая конструкция английского языка, которая означает, что говорящий подвергся какому-либо действию.

Предположим, что мы сходили на маникюр, именно не сделали его сами, а вам его сделали. В английском, если вы скажете I did my nails будет означать, что вы сами сели и сделали маникюр себе. Но если вы хотите сказать, что это делал специально обученный человек, вы скажете I had my nails done.

То же самое со стрижкой

I cut my hair – сам постриг себя

I had my hair cut – пришел в салон, где вам все сделали по красоте

Образуется структура так:

Подлежащее + have/has + предмет или лицо, над которым совершается действие + глагол с окончанием -ed или V3.

Конструкция может употребляться во всех временах, в т.ч с модальными глаголами

Have в этой структуре ведет себя как обычный глагол.

В отрицательных и вопросительных предложениях (present simple, past simple, future simple) мы используем вспомогательный глагол do.

Do you have your birthday party prepared for you every year? No, I don’t have it prepared.

У have something done есть синоним – get something done. У предложений Lisa had her room decorated и Lisa got her room decorated будет одинаковый смысл, но get делает его более разговорным.