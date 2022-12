Inversion

В английском, как и в русском языке, предложение может строиться с инверсией. В русском языке нет фиксированного порядка слов, поэтому инверсия может быть в любом месте в предложении. В английском же языке – порядок фиксированный (это предложение, кстати, как раз и является инверсией).

Инверсия – это изменение порядка слов, у которого есть несколько функций:

Грамматическая (в вопросах и структурах типа there is); Эмфатическая (смещает значение, усиляет какой-то член предложения).

Грамматическая функция инверсии

На самом деле, с самым простым видом инверсии вы знакомы с самого начала изучения языка – вопросы в английском как раз так построены:

He is talking to Demi Lovato

Is he talking to Demi Lovato?

Также знакомая всем структура there is/there are/here is также построена на инверсии:

There is a cat under the table (сказуемое перед подлежащим)

Here are some cookies (сказуемое перед подлежащим)

Со словами sooner, hardly, scarcely

Hardly had she done his homework when his teacher sent a new task (Едва она закончила дз, как учитель прислал новое)

В условных предложениях при отбрасывании if (только с глаголами was, were, had, could, should)

If I had known him better, I wouldn’t have trusted him = Had I known him better, I wouldn’t have trusted him

Усилительная функция инверсии

С глаголом may. Следующую структуру вы могли слышать в «Звездных войнах»

May the Force be with you – Да пребудет с тобой сила

Инверсия с may используется для пожеланий, например May you be happy next year

Со словом only, усиляет то, что идет в придаточной части

Only after my graduation did I realize that school was the best part of my life (Только после выпускного я осознал, что школа была лучшей частью моей жизни)

Со словом little, также для усиления придаточной части. Значение предложения тогда отрицательное.

Little did we know how exams affected our future (Ничего-то мы не знали о том, как результаты экзаменов влияют на наше будущее)