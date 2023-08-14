Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Английский язык
Grammar. Verbs
Future Tenses Modals of deduction Modal verbs Сausative form Reported Speech Passive Voice Present Tenses Types of conditionals Gerunds and Infinitives Relative clauses Past Tenses Participles
English Specifics
Avoiding repetitions Old and modern English Inversion Register: formal, neutral, informal
Grammar. Non-verbs
(a) few / (a) little Pronouns Definite article and ommition of article

Modals of deduction

Modals of deduction – это группа модальных глаголов, с помощью которых мы выражаем наше предположения относительно возможных событий (используем дедукцию 😊).

В настоящем времени мы используем этим глаголы, чтобы показать, насколько мы уверены в своих выводах.

Must = очень уверены (почти 100%)

He must be on a diet – he turned down the cupcake I offered

Он, должно быть, на диете – взял и отказался от кекса, который я предложил (вот еретик!)

May, might, could – не очень уверены, но есть некоторая вероятность (10-50%)

I may be late for class today

Я могу и опоздать сегодня на урок

Can’t/couldn’t = уверены, что что-то НЕ так (-100%)

She can’t be a teacher – she has green hair and a tatoo!

Да не может она быть учителем – у неё волосы зеленые и вообще татуировка

В прошедшем времени мы используем все эти глаголы с последующим глаголом в форме совершенного вида (т.е. must have V3, could have V3, etc). В этом случае дедукция обращена в прошлое. Иными словами, высказываем предположения о прошедших событиях.

Must have V3 = очень уверены (почти 100%)

He must have been very cold yesterday, that’s why he’s now ill with pneumonia

Он вчера промерз, скорее всего, вот и лежит сейчас с пневмонией

May, might, could have V3 – не очень уверены, но есть некоторая вероятность (may выражает большую уверенность, чем might и could)

I can’t find my comic book, I could have left it at school

Не могу свой комикс найти, наверное, в школе оставил.

Can’t/couldn’t have V3 = уверены, что что-то НЕ так (-100%)

I couldn’t have left my comic book at school – I skipped lessons today

Да не мог я оставить свой комикс в школе – я же прогулял сегодня

Modals of deduction