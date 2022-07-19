Учебник MAXIMUM Education

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10 класс
Английский язык
Grammar. Non-verbs
Definite article and ommition of article Nouns: the specifics (a) few / (a) little Pronouns
Grammar. Verbs
Modal verbs Сausative form Modal verbs + perfect infinitive Passive Voice Participles Types of conditionals Present Tenses Future Tenses Gerunds and Infinitives Common confused verbs Past Tenses Reported Speech Relative clauses
English Specifics
Avoiding repetitions Old and modern English Inversion Register: formal, neutral, informal

Participle I & II

Тема Participle I & II редко изучается в школе, но часто возникает на экзамене. Здесь вы сможете найти основные правила по работе с этой грамматической темой.

1. Что такое Participle?

Participle — это Причастие в английском языке. Однако, английское «причастие» не равно причастию в русском. В АЯ Participle обладают свойствами глаголов и прилагательных, так что при переводе они могут оказаться либо причастиями, либо деепричастиями, либо даже прилагательными.

2. Как образовывать Participle?

Participle I образовывается с помощью прибавления -ing к глаголу: V + ing. Participle II образовывается с помощью прибавления -ed к глаголу или использования третьей формы: V + ed / V3.

Запомнить просто: Participle I используется для образования Continuous: am/is/are doING, was/were doING и пр.; Participle II — для образования Perfect: have DONE, had DONE и пр.

3. Как использовать Participle?

Так как Participle обладает многими свойствами, Participle могут иметь различные функции. Главные функции отражены в этой таблице:

Participle I Participle II
1) В качестве определения Participle используется перед/после подлежащего, к которому оно относится. Participle I & II различаются по смыслу:

Выражает активное значение:

I heard a sound of breaking glass — Я услышал звук разбивающегося стекла.

The exciting plot of the film was its key element — Волнующий сюжет фильма был его ключевым элементом.

Чаще всего переводим как действительное причастие.

Выражает страдательное значение:

The broken glass is all over the floor — Разбитое стекло было на всём полу.

He was too excited to speak properly — Он был слишком взволнованным, чтобы чётко говорить.

Чаще всего переводим как страдательное причастие.
2) В качестве причастного оборота Participle используется после подлежащего, к которому оно относится. Participle I & II различаются по смыслу:

Выражает активное значение:

The guy parking at the wrong side of the road should be punished — Парень, паркующий машину на неправильной стороне дороги, должен быть наказан.

Girl scouts selling cookies are so adorable — Девочки-скауты, продающие печенье, такие милые.

Чаще всего переводим как действительное причастие.

Выражает страдательное значение:

The car parked by the entrance doesn't belong to me — Машина, припаркованная у входа, не принадлежит мне.

I need to see the list of goods sold yesterday — Мне нужно посмотреть на лист товаров, проданных вчера.

Чаще всего переводим как страдательное причастие.
3) В качестве обстоятельства Participle чаще всего ставится в начале предложения, перед подлежащим, к которому оно относится. Participle I & II различаются по смыслу:

Выражает активное значение:

Judging by his behavior, I wouldn't give him an ‘A’ — Судя по его поведению, я бы не поставил ему оценку ‘A’.

He was running away, leaving footprints on the ground — Он убегал, оставляя следы на земле.

Чаще всего переводим как деепричастие.

Выражает страдательное значение:

Judged by others, he didn’t even care to apologize — Будучи осуждённым остальными, он даже не постарался извиниться.

Left in the yard, the books were damaged by the heavy rain — Оставленные во дворе, книги были испорчены ливнем.

Чаще всего переводим как деепричастие илистрадательное причастие.

Таким образом, важно запомнить, что Participle I выражает активное значение, а Participle II — страдательное (пассивное).

4. Пунктуация с Participle.

Participle в английском языке не всегда обособляются запятыми. Participle в качестве определений не обособляются; Participle в качестве обстоятельства выделяются запятыми.