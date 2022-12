Types of conditionals

Что такое Conditionals или условное наклонение?

Это предложения, в которых мы мечтаем: что было бы, если бы был миллионером…

Или говорим прямо: если ты не подаришь мне цветы, я не пойду с тобой в кино.

Таким образом, условное наклонение – это такой вид предложений, в которых мы показываем условие и результат.

Предложения в условном наклонении состоят из 2х частей:

1 часть – Если/ If (я не возьму зонт) – часть с условием;

2 часть – (то я промокну) – часть с результатом.

Какие типы условного наклонения существуют?

Zero Conditional – Нулевой тип условного предложения (If temperature is zero, water freezes).

First Conditional – Первый тип (If I don’t work, I will be hungry).

Second Conditional – Второй тип (If I were at the seaside, I would swim).

Third Conditional – Третий тип (If I had gone to Paris, I could have learned French).

Mixed Conditional – Смешанный тип (If I were smarter, I would have graduated from MSU).

Нулевой тип используется, когда речь идет о событии, которые всегда происходят при определенных действиях.

В части с условием мы всегда используем Present Simple.

В части с результатом мы всегда используем Present Simple.

If I eat sweets, I get red spots on my face – Если я ем сладкое, то у меня появляются пятна на лице (каждый раз).

Первый тип используется, когда речь идет о событии, которое должно произойти с высокой долей вероятности. Мы говорим о возможных ситуациях и их последствиях.

Если я не буду работать, я буду голодным.

В части с условием мы всегда используем Present Simple.

В части с результатом мы всегда используем Future Simple.

If I don’t work, I will be hungry.

Обратите внимание! После IF мы НИКОГДА не ставим will. Несмотря на то, что в русском предложении мы говорим о будущем (если я не буду работать), в английском предложении мы сохраняем Present Simple в части с условием.

I will study Chinese, if I take up a special course next year. (Здесь мы просто поменяли местами части предложения, смысл не поменялся. Действует правило: от перемены мест слагаемых сумма не меняется). Я буду учить китайский, если запишусь на курсы в следующем году.

If they don’t pay the rent, they will be evicted. – Если они не заплатят за аренду, их выселят.

Второй тип используется для описания нереальных ситуаций, для сожаления о прошлом и для мечтаний. Переводится на русский язык с частицей “бы”.

Если бы я сейчас была на море, я бы искупалась.

В части с условием мы всегда используем Past Simple.

В части с результатом мы всегда используем would + глагол в нач. форме.

If I were at the seaside, I would swim. (В условных предложениях второго типа допустимо заменять was на were для всех лиц, особенно для I)

If we travelled somewhere this summer, we would have enough rest. Если бы мы куда-то съездили этим летом, мы бы хорошенько отдохнули.

If they did homework, they would not get poor marks. Если бы они сделали ДЗ, они бы не получили плохие оценки.

Третий тип описывает ситуации, которые могли бы произойти, но не произошли в прошлом.

В части с условием мы всегда используем Past Perfect.

В части с результатом мы всегда используем would + глагол в перфектной форме.

If you had studied better, you would have entered the university – Если бы ты хорошо учился, ты бы поступил в университет. После таких предложений всегда можно мысленно добавить НО. В нашем случае – но ты учился плохо и не поступил.

Еще одно значение третьего типа условных предложений – выражение сожаления.

If I had attended all classes, I would have finished school with all excellent marks. – Если бы я ходил на все уроки, закончил бы школу с отличными оценками. Но я не ходил, и теперь у меня аттестат с тройками, ничего не сделать уже.