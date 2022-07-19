Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Английский язык
Grammar. Verbs
Present Tenses Modal verbs + perfect infinitive Gerunds and Infinitives Modal verbs Common confused verbs Relative clauses Reported Speech Past Tenses Passive Voice Participles Types of conditionals Future Tenses Сausative form
English Specifics
Avoiding repetitions Old and modern English Inversion Register: formal, neutral, informal
Grammar. Non-verbs
Definite article and ommition of article Nouns: the specifics (a) few / (a) little Pronouns

Future Tenses

I Future Simple

говорим о факте, который случится в дальнейшем

  • Формула образования: will + V1 (will not/ won’t + V1)

will – вспомогательный глагол

V1 – смысловой глагол, употребляющийся в первой форме

  • Употребление:

  1. Описание обычных действий в будущем или неизбежных событий в будущем

I will go to the cinema, I have already bought a ticket.

  1. Желание совершить действие возникло в момент речи

It is cold here. I will turn the heat up.

  1. Предсказания (I think, I hope, I believe, etc.; definitely, probably, possibly, etc.)

I believe the weather will be sunny tomorrow.

  1. Обещания

I promise I’ll help you tidy the room.

  • Маркеры времени:

tomorrow,

the day after tomorrow,

tonight,

next week,

in a month,

later,

soon.

II Future Continuous (можно встретить как Future Progressive)

Основное значение Future Continuous — это фиксирование момента совершения действия. Употребляя продолженное будущее время, говорящий представляет ситуацию изнутри и уделяет внимание непосредственно происходящему процессу.

Подразумевает длительность ситуации.

  • Формула образования: will be + Ving

  • Употребление:

  1. Описание действий, которые будут происходить в течение какого-то времени в будущем.

This time next week I will be sunbathing in Sochi.

  1. Действие, которое наверняка произойдет согласно плану, договоренности.

She will be driving to London tonight.

  1. Вежливый вопрос о чьих-либо намерениях на ближайшее будущее.

Will you be watching the show tonight?

  • Маркеры:

at 5 o’clock next week,

this time tomorrow,

all day long / for the whole day,

during that time

III Future Perfect

Особенность этого времени заключается в подчеркивании результата. Особенно важна фиксация момента, относительно которого описывается результат события.

Tomorrow he will have been dead for ten years — Завтра будет десять лет, как он умер. -> Речь идет о фиксируемой стадии события: 10 лет, как человека не будет в живых. Ситуация имеет отправную точку и тот момент, относительно которого делается заявление (завтра).

  • Формула образования: will + have + V3

  • Употребление:

Действие, которое совершится до определённого момента в будущем.

We will have finished our course by the end of June.

  • Маркеры:

by 5 o’clock / Saturday,

by the end of,

by then,

by tomorrow,

before,

until / till

IV Future Perfect Continuous

не просто фиксирует этап события, но и подчеркивает непрерывность этого действия на всем протяжении временного отрезка.

  • Формула образования: will + have + been + Ving

  • Употребление:

Описание продолжительности действия к определенному моменту в будущем.

By tomorrow I will have been taking part in this show for 75 years.

  • Отличительная черта времени

I will have been representing the county four years at the end of the year — Я буду представлять страну на протяжении четырех лет в конце этого года.

наличие в предложении двух показателей времени.

  1. Один фиксирует момент в будущем, относительно которого идет отсчет (к концу года).

  2. Второй маркер определяет период, на протяжении которого выполняется действие (4 года): он указывает на длительность ситуации.