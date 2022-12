Modal verbs + perfect infinitive

Modals of deduction – это конструкции, с помощью которых мы выражаем наше предположения относительно возможных событий (почти используем дедукцию).

В настоящем времени мы используем этим глаголы, чтобы показать, насколько мы уверены в своих выводах.

Must = очень уверены (почти 100%)

He must be on a diet – he turned down the cupcake I offered

Он, должно быть, на диете – взял и отказался от кекса, который я предложил (вот еретик!)

May, might, could – не очень уверены, но есть некоторая вероятность (10-50%)

I may be late for class today

Я могу и опоздать сегодня на урок

Can’t/couldn’t = уверены, что что-то НЕ так (-100%)

She can’t be a teacher – she has green hair and a tatoo!

Да не может она быть учителем – у неё волосы зеленые и вообще татуировка

В прошедшем времени мы используем все эти глаголы с последующим перфектом (т.е. must have V3, could have V3, etc).

Must have V3 = очень уверены (почти 100%)

He must have been very cold yesterday, that’s why he’s now ill with pneumonia

Он вчера промерз, скорее всего, вот и лежит сейчас с пневмонией

May, might, could have V3 – не очень уверены, но есть некоторая вероятность (may выражает большую уверенность, чем might и could)

I can’t find my comic book, I could have left it at school

Не могу свой комикс найти, наверное, в школе оставил

Can’t/couldn’t have V3 = уверены, что что-то НЕ так (-100%)

I couldn’t have left my comic book at school – I skipped lessons today

Да не мог я оставить свой комикс в школе – я же прогулял сегодня