Использование свойств действий при вычислениях

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА СЛОЖЕНИЯ И УМНОЖЕНИЯ ЧИСЕЛ

Переместительное свойство сложения – два числа можно складывать в любом порядке, то есть от перемены мест слагаемых сумма не меняется:

\(a + b = b + a\)

Сочетательное свойство сложения – при сложении трех чисел можно группировать как первые два слагаемых, так и последние два:

\(\left( a + b \right) + c = a + \left( b + c \right) = a + b + c\)

Переместительное свойство умножения – от перемены мест множителей произведение не меняется:

\(ab = ba\)

Сочетательное свойство умножения – при умножении трех чисел можно группировать как первые два множителя, так и последние два:

\(\left( \text{ab} \right)c = a\left( \text{bc} \right) = abc\)

Распределительное свойство – при умножении суммы на число, нужно каждое слагаемое умножить на это число. Аналогично, для разности чисел:

\(a\left( b + c \right) = ab + ac\)

\(a\left( b - c \right) = ab - ac\)

Пример №1:

Нужно умножить 25 на 13.

Решение:

Чтобы умножить число 25 на 13, можно умножить 25 на сумму \(10 + 3\).

Запишем эти рассуждения с помощью цепочки равенств:

\(25 \bullet 13 = 25 \bullet \left( 10 + 3 \right) = 25 \bullet 10 + 25 \bullet 3 = 250 + 75 = 325\)

Ответ: 325.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ВЫРАЖЕНИЯ

Преобразование выражения – это упрощение буквенного выражения, с помощью различных математических операций.

Исходное и преобразованное выражения будут называться тождественно равными или просто равными.

Правила преобразования выражений

1. В любой сумме слагаемые можно как угодно переставлять и объединять в группы произвольным образом.

Например, выражение \(\left( a + 11 \right) + \left( c - d + b \right)\) можно записать в виде \(\left( a + 11 \right) + \left( b - d \right) + c\)

Например,

Упростим выражение \(2a + 3b + a - 5b + с\)

Решение:

Данное выражение – сумма, состоящая из пяти слагаемых: \(2a,3b,a\ ,\ –5b\ и\ c\)

Поменяем местами слагаемые в этой сумме:

\(2a + 3b + a - 5b + c = 2a + a + 3b + \left( - 5b \right) + c\)

Сгруппируем два слагаемых содержащих а и два слагаемых, содержащих \(b\):

\(2a + a + 3b + \left( - 5b \right) + c = \left( 2a + a \right) + \left( 3b + \left( - 5b \right) \right) + c\)

Выполним математические преобразования:

\(\left( 2a + a \right) + \left( 3b + \left( - 5b \right) \right) + c = 3a - 2b + c\)

2. В любом произведении множители можно как угодно переставлять и произвольным образом объединять в группы.

Например,

Упростим произведение\(\ 7a \bullet 3b\)

Решение:

Посчитаем отдельно числа, а буквенные множители сгруппируем. Вначале запишем вначале произведение числовых множителей, а затем буквенные множители:

\(7a \bullet 3b = 7 \bullet 3 \bullet ab = 21ab\)

Число, умноженное на буквенный множитель, называют коэффициентом этого произведения. Так в выражении \(21\text{ab}\), числовой множитель 21 является коэффициентом.

Коэффициент равный 1 обычно не пишут, а вместо \(- 1\) обычно оставляют просто «-». Например, \(\left( - 1 \right) \bullet x = - x\)

Пример №2:

Нужно найти значение выражения \(25 \bullet 9 \bullet 4 \bullet 7\).

Решение:

Сгруппируем числа правильно, чтобы было удобно вычислять:

\(25 \bullet 9 \bullet 4 \bullet 7 = \left( 25 \bullet 4 \right) \bullet \left( 9 \bullet 7 \right) = 100 \bullet 63 = 6300\)

Ответ: 6300.

РАСКРЫТИЕ СКОБОК

Из одних выражений с помощью знаков действий и скобок можно составить другое выражение. Например, рассмотрим два выражения \(5a\ и\ 4b - 1\). Тогда

\(5a + (\ 4b - 1)\) – сумма выражений \(5a\ и\ 4b - 1\)

\(5a - (\ 4b - 1)\) – разность выражений \(5a\ и\ 4b - 1\)

\(5a(\ 4b - 1)\) – произведение выражений \(5a\ и\ 4b - 1\)

Аналогичные действия можно проводить с числовыми выражениями, не только с буквенными.

Правила раскрытия скобок:

1. Чтобы раскрыть скобки, перед которыми стоит знак \(« + »\ \)необходимо просто переписать выражение с сохранением всех знаков перед слагаемыми (можно просто убрать скобки):

\(5a + (\ 4b - 1) = 5a + 4b - 1\)

2. Чтобы раскрыть скобки, перед которыми стоит знак «-» необходимо поменять у каждого слагаемого внутри скобок знак на противоположный:

\(5a - \left( \ 4b - 1 \right) = 5a + \left( \left( - 1 \right) \bullet \left( 4b - 1 \right) \right) = 5a + \left( - 4b + 1 \right) = 5a - 4b + 1\)

3. Чтобы умножить выражение на скобку, необходимо каждое слагаемое внутри скобки умножить на выражение, стоящее перед скобкой и результат сложить:

\(5a(\ 4b - 1) = 5a\left( 4b + \left( - 1 \right) \right) = 5a \bullet 4b + 5a \bullet \left( - 1 \right) = 20ab + \left( - 5a \right) = 20ab - 5a\)

Пример №3:

Нужно найти значение выражения \(150 - (60 - 35)\).

Решение:

Раскроем скобки и посчитаем:

\(150 - \left( 60 - 35 \right) = 150 - 60 + 35 = 90 + 35 = 125\)

Или можно сначала посчитать значение в скобках, а потом вычитать:

\(150 - \left( 60 - 35 \right) = 150 - 25 = 125\)

Ответ: 125.