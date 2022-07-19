Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

5 класс
Математика
Уравнения
Линейные уравнения
Стереометрия
Призмы. Основы Пирамиды. Основы Тела вращения. Основы
Числа и действия с ними
Использование свойств действий при вычислениях Обыкновенные дроби и действия с ними Делимость Десятичные дроби и действия с ними Рациональные числа и действия с ними Округление дробей НОК и НОД Натуральные числа и действия с ними
Планиметрия
Линии Элементы планиметрии Прямые и углы на плоскости Виды треугольников Многоугольники Простейшие расстояния на плоскости
Реальная математика
Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на движение Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на работу Инструменты для вычислений и измерений Текстовые задачи на доли и дроби Диаграммы, графики и таблицы Единицы измерения Текстовые задачи на отношения
Формулы и выражения
Степени

Инструменты для вычислений и измерений

Микрокалькулятор

В настоящее время для быстроты вычислений применяются такие устройства, как микрокалькуляторы.

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Микрокалькулятор

С помощью микрокалькуляторов можно выполнять арифметические действия с числами – сложение, вычитание, умножение и деление.

Чтобы привести устройство в рабочее состояние его надо включить – перевести переключатель питания в положение «ВКЛ». При этом активизируется индикатор (экран).

Ниже экрана расположена клавиатура, на которой располагаются клавиши с изображением действий и цифр. Если нажать на клавишу с какой-либо цифрой, то эта цифра высветится на экране.

Для того, чтобы ввести в микрокалькулятор натуральное число, нужно нажимать по порядку на клавиши с цифрами этого числа, начиная со старших разрядов.

Например, чтобы вывести на экран микрокалькулятора число 74856 нужно по порядку нажать клавиши с цифрами 7, 4, 8, 5, 6.

Для того, чтобы ввести в микрокалькулятор десятичную дробь, нужно ввести целую часть этой дроби, затем нажать на клавишу с точкой (она заменяет в данном случае запятую), а после этого ввести дробную часть, начиная с десятых.

Например, чтобы вывести на экран микрокалькулятора число 125,269 нужно по порядку нажать клавиши с цифрами 1, 2, 5, затем нажать клавишу с точкой, а после этого клавиши с цифрами 2, 6, 9.

Чтобы сбросить (стереть) число с экрана калькулятора, нужно нажать на клавишу С (сброс).

Для того, чтобы произвести сложение, вычитание, умножение или деление двух чисел нужно ввести первое число, нажать кнопку соответствующей операции, после ввести второе число и в конце нажать на кнопку «равно» («=»). После этого на экране микрокалькулятора высветится результат заданных действий.

Например, чтобы вычесть из числа \(265,\ 85\) число \(41,\ 52\) нужно произвести следующую последовательность действий:

  1. Ввести число \(265,\ 85\);

  2. Нажать кнопку \(« - »\);

  3. Ввести число \(41,\ 52\);

  4. Нажать кнопку \(« = »\).

Может случиться так, что после выполнения команды, полученный результат имеет больше цифр, чем может поместиться на экране. В этом случае высвечиваются только старшие разряды полученного числа, а оставшиеся цифры ответа пропадают. Важно заметить, что округление при этом не производится.

Заметим, что вместо клавиши « равно » (\(« = »\)), на последнем шаге, можно нажимать любую из клавиш \(« + »,\ « - »,\ «»\ или\ \ «».\) В таком случае, на экране всё равно высветится ответ, а сам калькулятор настраивается на соответствующее действие над новым числом (полученным ответом).

Чертёжный треугольник

Для построения прямого угла используют чертёжный треугольник (иногда, его еще называют угольником). Вид этого инструмента показан ниже.

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Чертёжный треугольник

Для того, чтобы построить прямой угол с помощью угольника, нужно воспользоваться следующим алгоритмом:

  1. Расположить чертёжный треугольник таким образом, чтобы вершина предполагаемого угла совпала с точкой B, а одна из сторон пошла по лучу BA;

  2. Провести вдоль второй стороны чертёжного треугольника луч BC.

Проделав эти простые действия, мы получаем на рисунке прямой угол ABC.

Линейка

Чтобы измерить отрезок, необходимо в первую очередь иметь единицу измерения – какой-то отрезок, длину которого мы принимаем за единицу. Во многих странах мира основной единицей длины является метр. Также существуют другие единицы измерения, связанные с метром – миллиметры, сантиметры, дециметры и километры.

Для измерения длин отрезков используют такой инструмент, как линейка.

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Линейка

Каждый маленький штрих на линейке равен по длине одному миллиметру (1мм). Каждые 10 таких штрихов располагается большой штрих и цифра – это количество сантиметров (\(1см\ = \ 10мм\)). Также на линейке присутствуют еще и штрихи по 5 мм.

Для того, чтобы измерить длину отрезка AB необходимо приложить к нему линейку таким образом, чтобы 0 совпадал с точкой A (начало отрезка), а сама линейка была направлена вдоль отрезка AB. На рисунке 3 можем увидеть, что точка B (конец отрезка) совпадает с отметкой 10. Это значит, что длина отрезка AB равна 10 см.

Транспортир

Для измерения углов используют такой инструмент, как транспортир.

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Транспортир

Шкала транспортира располагается на полуокружности, центр которой обозначен на транспортире черточкой (иногда черточкой и отверстием).

Шкала транспортира разбита штрихами на 180 долей. Каждый штрих на этой шкале отмеряет 1⁰.

То есть каждое деление шкалы транспортира равно 1⁰. Кроме этих делений, на транспортире ещё есть деления по 5⁰ и 10⁰ (эти штрихи более длинные и жирные).

Рассмотрим рисунок. Здесь вершина O угла AOB расположена в центре полуокружности транспортира. Луч OA проходит через отметку 0⁰, луч OB – через отметку 60⁰. Это означает, что угол AOB равен 60⁰.

При помощи транспортира можно не только посчитать значение угла, но и построить угол заданной градусной меры.

Например, для построения угла AOB в 60⁰ надо:

  1. Нарисовать луч AO;

  2. Расположить транспортир так, чтобы точка O совпала с центром полуокружности, а сам луч OA пошел через начало отсчета, т.е. 0⁰;

  3. Поставить точку B напротив штриха с отметкой 60 и провести луч OB.

Таким образом, мы построили угол AOB, равный 60⁰.