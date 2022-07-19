Инструменты для вычислений и измерений

Микрокалькулятор

В настоящее время для быстроты вычислений применяются такие устройства, как микрокалькуляторы.

Микрокалькулятор

С помощью микрокалькуляторов можно выполнять арифметические действия с числами – сложение, вычитание, умножение и деление.

Чтобы привести устройство в рабочее состояние его надо включить – перевести переключатель питания в положение «ВКЛ». При этом активизируется индикатор (экран).

Ниже экрана расположена клавиатура, на которой располагаются клавиши с изображением действий и цифр. Если нажать на клавишу с какой-либо цифрой, то эта цифра высветится на экране.

Для того, чтобы ввести в микрокалькулятор натуральное число, нужно нажимать по порядку на клавиши с цифрами этого числа, начиная со старших разрядов.

Например, чтобы вывести на экран микрокалькулятора число 74856 нужно по порядку нажать клавиши с цифрами 7, 4, 8, 5, 6.

Для того, чтобы ввести в микрокалькулятор десятичную дробь, нужно ввести целую часть этой дроби, затем нажать на клавишу с точкой (она заменяет в данном случае запятую), а после этого ввести дробную часть, начиная с десятых.

Например, чтобы вывести на экран микрокалькулятора число 125,269 нужно по порядку нажать клавиши с цифрами 1, 2, 5, затем нажать клавишу с точкой, а после этого клавиши с цифрами 2, 6, 9.

Чтобы сбросить (стереть) число с экрана калькулятора, нужно нажать на клавишу С (сброс).

Для того, чтобы произвести сложение, вычитание, умножение или деление двух чисел нужно ввести первое число, нажать кнопку соответствующей операции, после ввести второе число и в конце нажать на кнопку «равно» («=»). После этого на экране микрокалькулятора высветится результат заданных действий.

\(265,\ 85\) число \(41,\ 52\) нужно произвести следующую последовательность действий: Например, чтобы вычесть из числачислонужно произвести следующую последовательность действий: Ввести число \(265,\ 85\); Нажать кнопку \(« - »\); Ввести число \(41,\ 52\); Нажать кнопку \(« = »\).

Может случиться так, что после выполнения команды, полученный результат имеет больше цифр, чем может поместиться на экране. В этом случае высвечиваются только старшие разряды полученного числа, а оставшиеся цифры ответа пропадают. Важно заметить, что округление при этом не производится.

Заметим, что вместо клавиши « равно » (\(« = »\)), на последнем шаге, можно нажимать любую из клавиш \(« + »,\ « - »,\ «»\ или\ \ «».\) В таком случае, на экране всё равно высветится ответ, а сам калькулятор настраивается на соответствующее действие над новым числом (полученным ответом).

Чертёжный треугольник

Для построения прямого угла используют чертёжный треугольник (иногда, его еще называют угольником). Вид этого инструмента показан ниже.

Чертёжный треугольник

Для того, чтобы построить прямой угол с помощью угольника, нужно воспользоваться следующим алгоритмом:

Расположить чертёжный треугольник таким образом, чтобы вершина предполагаемого угла совпала с точкой B, а одна из сторон пошла по лучу BA; Провести вдоль второй стороны чертёжного треугольника луч BC.

Проделав эти простые действия, мы получаем на рисунке прямой угол ABC.

Линейка

Чтобы измерить отрезок, необходимо в первую очередь иметь единицу измерения – какой-то отрезок, длину которого мы принимаем за единицу. Во многих странах мира основной единицей длины является метр. Также существуют другие единицы измерения, связанные с метром – миллиметры, сантиметры, дециметры и километры.

Для измерения длин отрезков используют такой инструмент, как линейка.

Линейка

Каждый маленький штрих на линейке равен по длине одному миллиметру (1мм). Каждые 10 таких штрихов располагается большой штрих и цифра – это количество сантиметров (\(1см\ = \ 10мм\)). Также на линейке присутствуют еще и штрихи по 5 мм.

Для того, чтобы измерить длину отрезка AB необходимо приложить к нему линейку таким образом, чтобы 0 совпадал с точкой A (начало отрезка), а сама линейка была направлена вдоль отрезка AB. На рисунке 3 можем увидеть, что точка B (конец отрезка) совпадает с отметкой 10. Это значит, что длина отрезка AB равна 10 см.

Транспортир

Для измерения углов используют такой инструмент, как транспортир.

Транспортир

Шкала транспортира располагается на полуокружности, центр которой обозначен на транспортире черточкой (иногда черточкой и отверстием).

Шкала транспортира разбита штрихами на 180 долей. Каждый штрих на этой шкале отмеряет 1⁰.

То есть каждое деление шкалы транспортира равно 1⁰. Кроме этих делений, на транспортире ещё есть деления по 5⁰ и 10⁰ (эти штрихи более длинные и жирные).

Рассмотрим рисунок. Здесь вершина O угла AOB расположена в центре полуокружности транспортира. Луч OA проходит через отметку 0⁰, луч OB – через отметку 60⁰. Это означает, что угол AOB равен 60⁰.

При помощи транспортира можно не только посчитать значение угла, но и построить угол заданной градусной меры.