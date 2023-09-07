Зачем нужна эта консультация?
Увидеть себя в будущей профессии
Следовать своим желаниям и способностям, чтобы успешно развиваться по специальности и получать удовольсвие от работы
Выбрать формат образования
Понять, как лучше прийти к профессии мечты: пойти в 10 класс или поступить в колледж
Найти идеальный колледж
Составить подборку учебных заведений, которые будут лучше всего подходить для обучения и помогут легче поступить в вуз
Определиться с экзаменами
Не терять время и начать подготовку по предметам, которые необходимы для дальнейшего образования
Составить программу подготовки
Распланировать занятия так, чтобы выйти на высокие оценки за ОГЭ без лишнего стресса и переутомления
В результате ученик
Консультацию проведет эксперт MAXIMUM Education
- Легко находит общий язык с учениками
- Знает все нюансы разных форматов образования
- Может подробно и доступно ответить на любой вопрос об учебе
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