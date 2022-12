would rather / had better

Would rather/sooner/ had better

Продвинутые конструкции для выражения советов и предпочтений

(и для продвинутых учеников )

Would rather

= глагол prefer

Выражает предпочтение. НЕ совет, а осознанный выбор человека сделать или не сделать что-либо.

Переводится, как «лучше», «пожалуй», «я бы предпочёл».

I would rather stay home today — Я лучше останусь сегодня дома.

Употребление would rather зависит от того лица, которое выполняет действие.

Если мы хотим, чтобы мы сами что-то сделали, то would rather = would like to.

Формула образования: would rather + V1

I would rather phone her and ask this question myself. Я, пожалуй, позвоню ей и сам задам этот вопрос.

Грамматика would rather не позволяет изменять форму по временам, она не зависит от лица и числа подлежащего, НЕ присоединяет окончание «S»:

I would rather go now. Я, пожалуй, уйду сейчас.

He would rather go now. Он бы предпочел уйти сейчас.

They would rather go now. Они бы лучше ушли сейчас.

Часто would rather используется в противопоставлении другому действию:

How about going to the cinema this evening? — I would rather stay home.

Как насчет похода в кино сегодня вечером? — Я бы предпочел остаться дом.

Если выражаем наше предпочтение чему-то, во что могут быть вовлечены другие люди, конструкция меняется.

Формула образования: would rather + S(объект) + V2

I’d rather you wore a dress. Я бы предпочел, чтобы ты надела платье.

Также конструкция используется для того, чтобы вежливо что-либо запретить.

Формула образования: would rather + S(объект) + V2

I would rather you did not take it. Я бы попросила тебя не брать это.

Сокращенная форма выглядит как ’d rather:

I’d rather stay here = I would rather stay here. Я лучше останусь здесь.

Would rather VS Would like to



Это НЕ синонимы.

Would like to = вежливая форма глагола want (хотеть).

После would like to следует ставить глагол C частицей to.

Would you like to have a cup of tea? Вы хотели бы выпить чашку чая?

Would rather = предпочтение одного из вариантов.

После would rather следует ставить глагол БЕЗ частицы to.

I would rather have a coffee. Я бы лучше выпил кофе.

Would rather и would sooner одинаковы по значению, но выражение would rather используется чаще.

Had better

более официальная и «серьёзная» конструкция,

призвана обозначить лучший выход из ситуации ,

подразумевает срочность, важность, иногда и угрозу.

Можно сравнить с модальным глаголом should.

Переводится как «тебе лучше…», «ему лучше…».

You had better stop arguing before your boss gets really angry. Хватит спорить, пока твой начальник не рассердился всерьез.

После конструкции had better употребляется глагол в форме инфинитива без частицы to.

Часто используется сокращенная форма — ’d better, особенно в разговорной речи.

You’d better hurry up. Тебе лучше поторопиться.

Если мы хотим построить отрицательное предложение с этой конструкцией, частица NOT ставится после слова better — had better not.

You’d better not smoke here. Тебе лучше здесь не курить.

Иногда эта структура сокращается просто до “better not” в ответах.

Note! «had» в словосочетании «had better» никак не меняется и не имеет никакой сноски на прошедшее время.

Had better VS should

should обычно выражает более общий совет.

You should stay at home when it is raining. Следует оставаться дома, когда идёт дождь.

had better же служит для выражения рекомендации, которая связана с конкретной ситуацией.

You’d better put a raincoat on. The weather is getting worse. Тебе бы лучше (следует) надеть дождевик. Погода портится.