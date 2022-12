Relative clauses

Придаточные предложения в английском бывают нескольких видов. Сейчас мы поговорим о двух придаточных, которые часто путают (хотя они выполняют противоположные функции) – ограничительном и распространительном.

Defining clauses (Ограничительные определения)

Defining relative clauses дают важную информацию о существительном.

Сравните:

1. My brother, who lives in Moscow, is visiting New York now

2. My brother who lives in Moscow is visiting New York now

В первом предложении, придаточное предложение who lives in Moscow – это non-defining relative clause. Это придаточное предложение сообщает дополнительную информацию: у меня есть только один брат и он живет в Москве. Если опустить информацию о том, где живет брат, все равно будет понятно, что мы хотим сказать.

Второе предложение – это defining relative clause: у меня есть несколько братьев, и я сейчас говорю о том, который живет в Москве.

В defining relative clauses мы можем опустить слово-связку.

I’ve read the book (which) I bought yesterday

Ограничительные придаточные предложения при письме не выделяются запятыми.

Non-defining clauses (Распространительные предложения)

Non-defining дают дополнительную информацию о подлежащем. Придаточное предложение в этом случае выделяется с двух сторон запятыми.

That book, which I started reading two years ago, still isn't finished.

Эту информацию можно легко изъять из предложения, смысл не потеряется.