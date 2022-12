Pronouns

Местоимение — это часть речи, указывающая на человека или предмет, но не называющая его.

Например: Коля играет в футбол. Он смеется. — Kolya is playing football. He is laughing.

В этом предложении Он — личное местоимение, которое указывает на Колю. По-английски это местоимение звучит как He.

В этом примере местоимение является подлежащим, т.е. стоит в именительном падеже. Однако, когда личное местоимение играет в предложении роль дополнения, т.е. стоит в косвенном падеже, оно меняет свою грамматическую форму. Например:

Коля играет в футбол с Димой. Коля смеется с ним. — Kolya is playing football with Dima. He is laughing with him.

То есть каждый раз, когда местоимение he выполняет роль дополнения, оно меняет форму на him. По такому же принципу меняются другие личные местоимения, их формы ты можешь увидеть в таблице ниже:

Личные местоимения (в роли подлежащего) Пример Личные местоимения (в роли дополнения) I I like cats and cats like me. me you You are so beautiful! Everyone loves you. you he He is being rude. I want to talk to him. him she She is eating a cake. I don’t see her. her it I’m reading a book. It is very interesting. Give it to me. it we We have a house. She invited us to the party. us they They are very funny. We are laughing at them. them

Возвратные местоимения имеют значение возвратности, то есть “сам, самостоятельно, себя”. В русском языке возвратность передается с помощью суффикса -ся (-сь).

I work for myself. = Я работаю на себя.

Притяжательные местоимения указывают на принадлежность чего-либо кому-либо. Существует две группы притяжательных местоимений. Первая группа используется перед существительным, а после второй существительное не ставится.

It’s not my pen, it’s yours. = Это не моя ручка, а твоя.