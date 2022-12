2nd conditional

Conditional 2 (условные предложения)

Условное предложение состоит из двух частей: условия и результата. Условие легко узнать, оно всегда начинается со слова if (если). Результат обычно сообщает нам, что будет, если выполнить условие. Существует 4 основных типа условных предложений в английском языке: нулевой (Zero Conditional), первый (First Conditional), второй (Second Conditional) и третий (Third Conditional). Во всех типах используются разные времена.

Второй тип условных предложений называется «нереальным настоящим». Он показывает маловероятную или воображаемую ситуацию, которая относится к настоящему или будущему времени. Такая ситуация обычно не соответствует фактам в настоящем. То есть шанс того, что это действие произойдет, невелик, но не исключен совсем.

Условие Результат If + Past Simple, would + глагол без to

If I had a magic lamp, I would ask for a palace, and golden plates, and tigers

На этом обязанности Second Conditional не заканчиваются. Еще мы используем этот тип предложений для того, чтобы дать совет.

If I were you, I would never touch this mysterious black box

Обратите внимание на одну особенность, связанную с глаголом to be. В условных предложениях используется одна форма were для единственного и множественного числа. Was – это разговорный вариант, он часто встречается в повседневной речи.