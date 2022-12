used to / would

Used to/would для выражения прошлого

В английском языке для выражения повторяющихся действий в прошлом могут использоваться:

Used to V1

действия, которые продолжались в течение некоторого времени в прошлом (не для единичных событий) и больше не происходят в настоящем.

Одно из значений конструкции ‘used to’ — иметь привычку.

I used to hate Harry Potter, but now I am a potterhead! – Я раньше ненавидела Гарри Поттера, а теперь – я суперфанат

Would V1

используется для повторяющихся действий в прошлом, которые происходили снова и снова. А также в воспоминаниях с оттенком ностальгии по прошлому, которое так хотелось бы вернуть. Вот это «бывало» как раз и придает тот самый оттенок.

In my childhood when the weather was rainy I would make some hot tea and read Hunger Games over and over. Good old days… - В детстве, если погода была дождливая, я, бывало, делала себе чайку и садилась перечитывать Голодные игры. Эх, хорошее было время!

Would не может использоваться для описания состояний, отдельных фактов или общих положений в прошлом, а только может употребляться для повторяющихся действий в прошлом.

Например:

I would play the piano. – НЕЛЬЗЯ

I used to play the piano. – это ок.

Я раньше играл на пианино.