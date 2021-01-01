Пробные ЕГЭ, ОГЭ и ВПР
для 7—11 классов

  • По правилам экзаменов
  • Объективная проверка
  • Бесплатно

Почему важно написать пробник сейчас?

Узнайте, насколько школьные оценки соответствуют знаниям

Оцените, как дистанционка повлияла на уровень знаний

Определите, как темы нужно подтянуть за 5 месяцев до экзамена

Как пройдёт онлайн-экзамен?

Не выходя
из дома

Зарегистрируйтесь и получите на email доступ к личному кабинету. Вариант экзамена уже там

Актуальные
задания

Решите варианты, составленные по всем правилам ЕГЭ, ОГЭ и ВПР 2021 года

Разбор
результата

Оцените задания с развернутым ответом на онлайн-уроке с  преподавателем

Рекомендации
эксперта

Узнайте на бесплатной консультации,
как улучшить результаты

По каким предметам проходят пробники?

ВПР

7-8 классы

Математика, русский язык

ОГЭ

8-9 классы

Математика, русский язык

ЕГЭ

10-11 классы

Математика, русский язык, обществознание, физика, литература, химия, биология, история