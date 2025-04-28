Годовой курс для учеников 9-11 классов
Федеральная программа «MAXIMUM Грант»
Бесплатная годовая подготовка к ОГЭ и ЕГЭ-2026 по русскому языку и математике от резидентов «Сколково»
Помогаем школьникам сдать экзамены на высокие баллы и поступить на бюджет в лучшие вузы и колледжи!
Условия участия в «MAXIMUM Грант»
Кто может принять участие?
Ученики – граждане РФ, которые в следующем учебном году пойдут в 9-11 классы
Что нужно сделать для участия?
Пройти предметное тестирование в личном кабинете и собеседование с экспертом образовательных программ
На какой предмет и срок действует?
Программа доступна по русскому языку и математике в формате ОГЭ или ЕГЭ и рассчитана на 10 месяцев (сентябрь 2025 - июнь 2026)
Сколько стоит обучение?
Программа подготовки полностью финансируется фондом «MAXIMUM Грант» и не требует доплаты
Три шага для участия
Подайте заявку на участие в «MAXIMUM Грант»
1. Оставьте свои контактные данные, чтобы получить доступ в личный кабинет.
После регистрации придумайте или введите пароль для успешной авторизации.
2. Выполните вступительное испытание в личном кабинете.
Ссылка на тест всегда будет доступна на почте.
3. Пройдите собеседование с экспертом образовательных программ.