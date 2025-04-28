1. Оставьте свои контактные данные, чтобы получить доступ в личный кабинет.





После регистрации придумайте или введите пароль для успешной авторизации.





2. Выполните вступительное испытание в личном кабинете.





Ссылка на тест всегда будет доступна на почте.





3. Пройдите собеседование с экспертом образовательных программ.