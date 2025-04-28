Годовой курс для учеников 9-11 классов

Федеральная программа «MAXIMUM Грант»

Бесплатная годовая подготовка к ОГЭ и ЕГЭ-2026 по русскому языку и математике от резидентов «Сколково»

Помогаем школьникам сдать экзамены на высокие баллы и поступить на бюджет в лучшие вузы и колледжи!

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Условия участия в «‎MAXIMUM Грант»‎

Кто может принять участие?

Ученики – граждане РФ, которые в следующем учебном году пойдут в 9-11 классы

Что нужно сделать для участия? 

Пройти предметное тестирование в личном кабинете и собеседование с экспертом образовательных программ

На какой предмет и срок действует?

Программа доступна по русскому языку и математике в формате ОГЭ или ЕГЭ и рассчитана на 10 месяцев (сентябрь 2025 - июнь 2026)

Сколько стоит обучение?

Программа подготовки полностью финансируется фондом «‎MAXIMUM Грант»‎ и не требует доплаты

3 000 школ-партнеров уже сотрудничают

с федеральной программой «MAXIMUM Грант‎»‎

Ознакомиться

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Три шага для участия

🎓 До 12 июня 2025 подать заявку и получить доступ к личному кабинету участника.
После регистрации придумайте или введите пароль для успешной авторизации.
🎓 До 15 июня 2025 выполнить вступительное испытание в личном кабинете участника.
Ссылка на тест всегда будет доступна на почте.
🎓 Пройти собеседование с экспертом образовательных программ.

Подайте заявку на участие в «MAXIMUM Грант‎»‎

1. Оставьте свои контактные данные, чтобы получить доступ в личный кабинет.


После регистрации придумайте или введите пароль для успешной авторизации.


2. Выполните вступительное испытание в личном кабинете.


Ссылка на тест всегда будет доступна на почте.


3. Пройдите собеседование с экспертом образовательных программ.

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