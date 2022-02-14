Все сложные темы будут разбирать в индивидуальном порядке с преподавателем в личном кабинете учащегося.

За 2-3 часа до назначенного урока, ученик сбрасывает в формате фотографии задания для разбора. К уроку преподаватель подбирает релевантные 2-3 задания для отработки решений. На уроке преподаватель помогает решать ДЗ, дает рекомендации по решению, задания для отработки решения во время урока и после.