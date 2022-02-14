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Помощь с домашними заданиями
Делаем «домашку» интересной и бережём спокойствие родителей!

Индивидуальные занятия в формате 1 на 1 с преподавателем. Научим ребенка выполнять уроки самостоятельно, решать все задания быстро и легко.

Maximum Education
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Зачем нужна персональная помощь с домашними заданиями

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Стать более самостоятельным и учиться продуктивно
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Узнать об упрощенных алгоритмах решения заданий
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Улучшить знания по предметам, которые даются сложнее всего
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Выполнять «домашку» без контроля родителей

Наши преподаватели

  • Сами сдали ЕГЭ на 90+, поступили в топ-вуз и ежегодно пишут досрочный ЕГЭ
  • Прошли отбор и методическое обучение, чтобы объяснять интересно и понятно
  • Проходят предметные и методические тренинги 2 раза в месяц, обмениваются опытом и отчитываются о результатах
  • Выступают на образовательных форумах и в школах, ведут курсы для школьных учителей
  • Находят общий язык с подростками, не ругают за ошибки, отвечают на вопросы
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Часто задаваемые вопросы

  1. Для кого этот курс?

  2. Как будет проходить занятие?

  3. Что будет на занятии?

  4. Чему мы учим на курсе?