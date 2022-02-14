Для родителей, которые устали проверять и помогать с домашним заданием и для детей, которые хотят решать домашку быстро и самостоятельно без ГДЗ.
Зачем нужна персональная помощь с домашними заданиями
Стать более самостоятельным и учиться продуктивно
Узнать об упрощенных алгоритмах решения заданий
Улучшить знания по предметам, которые даются сложнее всего
Выполнять «домашку» без контроля родителей
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- Сами сдали ЕГЭ на 90+, поступили в топ-вуз и ежегодно пишут досрочный ЕГЭ
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