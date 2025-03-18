С нами готовиться к ЕГЭ — это легко и интересно! Онлайн-занятия проходят на авторской платформе.





Можно не просто слушать, а задавать личные вопросы в чате, участвовать в опросах и собирать ачивки. Учиться можно с телефона или компа.