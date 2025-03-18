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11 класс
ИЗИ

Интенсивный курс подготовки к ЕГЭ 2025 на максимальные баллы


  • 18 занятий по 1,5 часа 
  • 3 пробника с проверкой кураторы 
  • Готовые алгоритмы решения заданий 
  • Куратор курса для помощи с вопросами 
  • Домашние задания и конспекты к каждому уроку 
  • Теория + практика на современной платформе 
  • Закрытый чат потока с преподавателем 
  • Курс “Буст” в подарок 


1 предмет с промокодом ИЗИ - 6 600 ₽ 4 900 ₽

3 предмета с промокодом 3ПРЕДМЕТА - 19 800 ₽ 9 900 ₽

6 600 ₽
за весь курс
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Практика

С нами готовиться к ЕГЭ — это легко и интересно! Онлайн-занятия проходят на авторской платформе.  


Можно не просто слушать, а задавать личные вопросы в чате, участвовать в опросах и собирать ачивки. Учиться можно с телефона или компа.

Интенсив уверенности в своих знаниях:

Научим правильно решать задачи формата ЕГЭ в короткий срок

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