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11 класс
ИЗИ
Интенсивный курс подготовки к ЕГЭ 2025 на максимальные баллы
- 18 занятий по 1,5 часа
- 3 пробника с проверкой кураторы
- Готовые алгоритмы решения заданий
- Куратор курса для помощи с вопросами
- Домашние задания и конспекты к каждому уроку
- Теория + практика на современной платформе
- Закрытый чат потока с преподавателем
- Курс “Буст” в подарок
1 предмет с промокодом ИЗИ -
6 600 ₽ 4 900 ₽
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19 800 ₽ 9 900 ₽
6 600 ₽
за весь курс
Технологии и комфорт на ИЗИ
Платформа
Структура
Практика
С нами готовиться к ЕГЭ — это легко и интересно! Онлайн-занятия проходят на авторской платформе.
Можно не просто слушать, а задавать личные вопросы в чате, участвовать в опросах и собирать ачивки. Учиться можно с телефона или компа.
Интенсив уверенности в своих знаниях:
Научим правильно решать задачи формата ЕГЭ в короткий срок
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