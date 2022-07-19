Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Математика
Числа и действия с ними
Обыкновенные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Модуль Координатная прямая Округление дробей Рациональные числа и действия с ними
Уравнения
Линейные уравнения Дробно-рациональные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной
Неравенства
Простейшие неравенства
Планиметрия
Трапеция Медиана Виды треугольников Параллелограммы Элементы планиметрии Прямоугольник Серединный перпендикуляр Прямые и углы на плоскости Площади четырёхугольников Высота Ромб Квадрат Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Окружнoсть и круг Симметрия Четыре замечательные точки треугольника Многоугольники Биссектриса Простейшие расстояния на плоскости Треугольники. Площади Равенство фигур Средняя линия
Формулы и выражения
Разложение на множители. Группировка Степени Одночлены Буквенные выражения Формулы сокращённого умножения Многочлены Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция
Анализ функций
Линейная функция Взаимное расположение графиков линейной функции Функции Координатная плоскость
Реальная математика
Основы комбинаторики Основы математической статистики Текстовые задачи на работу Текстовые задачи на движение Диаграммы, графики и таблицы Текстовые задачи на отношения Единицы измерения Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на проценты Введение в текстовые задачи

Высота

Высота — перпендикуляр, опущенный из вершины треугольника на противоположную сторону (точнее, на прямую, содержащую противоположную сторону).

В зависимости от типа треугольника высота может содержаться:

  • внутри треугольника (для остроугольного треугольника),

  • совпадать с его стороной (являться катетом прямоугольного треугольника),

  • проходить вне треугольника (для тупоугольного треугольника).

Свойства высоты треугольника:

1. Высота, опущенная из острого угла тупоугольного треугольника, падает на прямую, содержащую противоположную этому углу сторону.

2. В прямоугольном треугольнике высота, проведенная из вершины прямого угла, разбивает его на два треугольника, подобных исходному \((АСН\sim ВСН)\).

3. Высота, проведенная из вершины прямого угла треугольника, равна произведению катетов, деленному на гипотенузу.

\(h = \frac{\text{ab}}{c}\)

4. Высота, проведенная из вершины прямого угла треугольника, равна среднему геометрическому проекций катетов на гипотенузу.

\(h = \sqrt{c_{a} \bullet c_{b}}\)

5. Если в треугольнике две высоты равны, то треугольник — равнобедренный.

6. Все высоты треугольника пересекаются в одной точке.

7. Если CC₁ и АА₁ — высоты треугольника АВС, то треугольник ВА₁С₁ подобен треугольнику АВС, причём коэффициент подобия равен \(\cos B\).