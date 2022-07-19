Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

7 класс
Математика
Неравенства
Простейшие неравенства
Планиметрия
Медиана Параллелограммы Серединный перпендикуляр Элементы планиметрии Окружнoсть и круг Средняя линия Квадрат Прямоугольник Биссектриса Простейшие расстояния на плоскости Четыре замечательные точки треугольника Симметрия Высота Трапеция Ромб Треугольники. Площади Равенство фигур Прямые и углы на плоскости Многоугольники Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Виды треугольников Площади четырёхугольников
Формулы и выражения
Разложение на множители. Группировка Степени Одночлены Буквенные выражения Формулы сокращённого умножения Многочлены Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция
Анализ функций
Взаимное расположение графиков линейной функции Функции Координатная плоскость Линейная функция
Реальная математика
Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на движение Диаграммы, графики и таблицы Основы математической статистики Текстовые задачи на отношения Единицы измерения Текстовые задачи на проценты Основы комбинаторики Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на работу
Числа и действия с ними
Координатная прямая Округление дробей Рациональные числа и действия с ними Обыкновенные дроби и действия с ними Смешанные дроби и действия с ними Десятичные дроби и действия с ними Модуль
Уравнения
Дробно-рациональные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Линейные уравнения

Медиана

Медиана ― отрезок, соединяющий вершину треугольника с серединой противоположной стороны.

Свойства медианы треугольника:

1. Все три медианы треугольника пересекаются в одной точке и точкой пересечения делятся в отношении 2 к 1, считая от вершины.

2. Медиана разбивает треугольник на два равновеликих (по площади) треугольника.\(\text{\ S}_{1} = S_{2}\)

3. Треугольник делится тремя медианами на шесть равновеликих треугольников.

4. В прямоугольном треугольнике медиана, проведённая из вершины с прямым углом, равняется половине гипотенузы.

Формула для медианы треугольника:

Если стороны треугольника a и b, \(m_{c}\) — медиана треугольника, проведённая к стороне c, то

\(m_{c} = \frac{1}{2}\sqrt{2a^{2} + {2b}^{2} - c^{2}}\)