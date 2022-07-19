Задание 16

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Математика
Планиметрия
Движения Тригонометрия в геометрии Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках Прямые и углы на плоскости Биссектриса Медиана Скалярное произведение векторов Квадрат Элементы планиметрии Окружнoсть и круг Треугольники. Площади Серединный перпендикуляр Соотношение между сторонами и углами в треугольнике Симметрия Теорема синусов и теорема косинусов Ромб Метод координат на плоскости Подобие фигур Равенство фигур Прямоугольник Теорема Пифагора Параллелограммы Высота Теорема Менелая и теорема Чевы Трапеция Площадь круга и сектора круга Векторы Простейшие расстояния на плоскости Площади четырёхугольников Комбинации с окружностью Четыре замечательные точки треугольника Отношения в геометрии Многоугольники Средняя линия Виды треугольников
Стереометрия
Векторы в пространстве Угол между прямой и плоскостью Тела вращения Угол между скрещивающимися прямыми Элементы и аксиомы стереометрии Сечения в многогранниках Расстояние от прямой до плоскости Призмы Пирамиды Расстояние между скрещивающимися прямыми Теорема о трёх перпендикулярах Перпендикулярность прямых и плоскостей Метод координат в пространстве Движения в пространстве Сечения в телах вращения Угол между плоскостями Двугранный угол Расстояние от точки до плоскости Параллельность прямых и плоскостей
Анализ функций
Функция обратной пропорциональности Координатная плоскость Графики тригонометрических функций Функции Квадратичная функция Смысл производной Кусочная функция Графическое применение производной Свойства функций Первообразная Интеграл Функция квадратного корня Экстремумы Правила дифференцирования Линейная функция Преобразование графиков функции Взаимное расположение графиков линейной функции
Реальная математика
Текстовые задачи на движение по прямой Введение в текстовые задачи Экономические задачи. Кредиты Текстовые задачи на доли и дроби Текстовые задачи на отношения Экономические задачи. Экономические показатели Текстовые задачи на сплавы и смеси Сложные проценты Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на движение по воде Экономические задачи. Ценные бумаги Множества Текстовые задачи на движение по окружности Единицы измерения Основы математической статистики Экономические задачи. Вклады Диаграммы, графики и таблицы Основы комбинаторики Вероятность Текстовые задачи на производительность Комбинаторика Геометрическая прогрессия Прикладные задачи Арифметическая прогрессия Экономические задачи. Оптимизация Метод математической индукции
Уравнения
Уравнения с модулем Логарифмические уравнения Методы решения уравнений Линейные уравнения Системы и совокупности уравнений с одной переменной Показательные уравнения Дробно-рациональные уравнения Простейшие тригонометрические уравнения Системы уравнений с двумя переменными Однородные уравнения Квадратные уравнения Отбор корней с помощью графиков тригонометрических функций Отбор корней с помощью двойного неравенства Уравнения высших степеней Иррациональные уравнения Отбор корней с помощью тригонометрического круга Уравнения в целых числах
Формулы и выражения
Формулы тригонометрии Прямая и обратная пропорциональность. Пропорция Формулы сокращённого умножения Одночлены Тригонометрический круг Степени Показательные выражения и свойства показательной функции Иррациональные выражения Разложение на множители. Группировка Многочлены Свойства степеней Логарифмические выражения и свойства логарифмической функции
Формат ЕГЭ
Задание 12 в ЕГЭ Задание 18 в ЕГЭ Задание 16 в ЕГЭ Задание 14 в ЕГЭ Задание 15 в ЕГЭ Задание 17 в ЕГЭ Задание 13 в ЕГЭ
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 5 Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3
Неравенства
Системы и совокупности неравенств Иррациональные неравенства Рациональные неравенства Простейшие неравенства Неравенства с модулем Показательные и логарифмические неравенства Тригонометрические неравенства Метод рационализации неравенств
Числа и действия с ними
Округление дробей Смешанные дроби и действия с ними Модуль Десятичные дроби и действия с ними НОК и НОД Правила счёта Координатная прямая Обыкновенные дроби и действия с ними Делимость
Параметр
Основы работы с параметром

Задание 16

Необходимые умения

Задание 16 – это планиметрическая задача высокого уровня сложности. Для ее решения необходимо обладать всем школьным инструментарием решения задач: теория, дополнительные построения, умение доказывать предположения и др. Исходя из статистики решаемости, эта задача уже несколько лет входит в ТОП-3 самых сложных на ЕГЭ по математике.

Задание 16 представляет 2 пункта: в пункте а) требуется доказать некоторое утверждение, в пункте б) требуется найти определенное значение.

Критерии оценивания

Содержание критерия Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта а и обоснованно получен верный ответ в пункте б 3

Обоснованно получен верный ответ в пункте б

ИЛИ

имеется верное доказательство утверждения пункта а и при обоснованном решении пункта б получен неверный ответ из-за арифметической ошибки

 2

Имеется верное доказательство утверждения пункта а,

ИЛИ

при обоснованном решении пункта б получен неверный ответ

из-за арифметической ошибки,

ИЛИ

обоснованно получен верный ответ в пункте б с использованием утверждения пункта а, при этом пункт а не выполнен

 1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше 0
Максимальный балл 3

На основе данных критериев можно составить несколько возможных стратегий решения задания 16.

1. Стратегия прямого хода.

Последовательное решение сначала пункт а), затем пункт б).

2. Стратегия обратного хода.

Если не удалось решить пункт а) стоит попробовать решить пункт б) и получить за это 2 балла. Если удастся решить пункт б), можно еще раз вернуться к пункту а) и попробовать получить 3 балла.

3. Стратегия получения частичных баллов.

Два наиболее простых способа получить 1 частичный балл за это задание:

- решить только пункт а)

- решить только пункт б) с использованием утверждения пункта а) без доказательства.

Пример

Две окружности касаются внешним образом в точке К. Прямая АВ касается первой окружности в точке А, а второй – в точке В. Прямая ВК пересекает первую окружность в точке D, прямая АК пересекает вторую окружность в точке С.

а) Докажите, что прямые AD и BC параллельны.

б) Найдите площадь треугольника АКВ, если известно, что радиусы окружностей равны 4 и 1.

Решение

а) 1.Пусть центр первой окружности О1, центр второй окружности – О2. Проведем касательную через точку К, она пересекает АВ в точке М. Тогда по теореме о касательных, проведенных из одной точки, получаем АМ = КМ, КМ = ВМ.

2. Рассмотрим треугольник АКВ. КМ – медиана, которая равна половине противоположной стороны, значит, угол АКВ – прямой.

3.

вписанный. Значит, AD – диаметр. Аналогично с углом СКВ, СВ – диаметр.

4. AD перпендикулярно АВ, СВ перпендикулярно АВ, значит, AD параллельно СВ ‒ Доказано.

б) 5. Рассмотрим треугольники

Изображение выглядит как текст Автоматически созданное описание

Пусть S – площадь треугольника ВКС, тогда 16S – площадь треугольника AKD.

6. Рассмотрим треугольники AKD и CKB. AK – общая высота, тогда:

Изображение выглядит как текст Автоматически созданное описание

Тогда:

SAKB = 4S, аналогично SCKD = 4S

7. Проведем высоту О2 Н.

Рассмотрим прямоугольный треугольник

О2 НО1. О1О2 = 5, НО1 = АО1 – ВО2 = 4 1 = 4.

По теореме Пифагора О2 Н = 4.

Тогда:

Так же:

Значит:

Ответ: 3,2