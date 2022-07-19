Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Экосистемы и присущие им закономерности
Виды экосистем Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Экологические проблемы Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Среда обитания организмов Типы взаимоотношений организмов Круговорот веществ Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок
Генетика
Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов
Микробиология, микология
Классификация грибов Физиология бактерий Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Характеристика грибов
Цитология
Органические вещества клетки. Углеводы Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Мейоз Органические вещества клетки. Липиды Репликация ДНК Биосинтез белка Транспорт веществ в клетке Генетический код и его свойства Пластический обмен. Хемосинтез Метаболизм и основные понятия Общее строение клетки, классификация органоидов Клеточная теория Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Двумембранные органоиды Минеральные вещества клетки, вода Митоз Энергетический обмен в клетке Пластический обмен. Фотосинтез Клеточный цикл Немембранные органоиды Органические вещества клетки. Белки Одномембранные органоиды
Эволюция живой природы
Происхождение человека Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Геологические эры Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции
Варианты ЕГЭ
Вариант 2 Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1
Биология как наука. Методы научного познания
Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия
Организм человека и его здоровье
Отделы пищеварительной системы Эндокринная система Ткани в организме человека Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Опорно-двигательный аппарат Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Лимфатическая система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Иммунная система и иммунитет Сердечно-сосудистая система Неинфекционные заболевания человека Дыхательная система Большой и малый круги кровообращения Покровная система Внутренняя среда организма Железы пищеварительной системы Органы чувств Инфекционные заболевания человека Перифирическая нервная система Роль витаминов Строение и функции нервной системы. ЦНС Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Половая система Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища
Ботаника
Строение и жизнедеятельность водорослей Жизненные циклы растений Строение цветка Отдел Папоротникообразные Ткани высших растений Классы Однодольные и Двудольные Строение семени Строение и разнообразие плодов Разнообразие отдела Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Размножение водорослей Вегетативные органы растений. Побег Отдел Мхи Вегетативные органы растений. Корень, стебель Характеристика растительного организма Вегетативные органы растений. Лист Двойное оплодотворение цветковых Отдел Покрытосеменные Отдел Голосеменные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли
Зоология
Общая характеристика надкласса Рыбы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Млекопитающие Подтип Оболочники Тип Кольчатые черви Тип Хордовые Тип Членистоногие Классы моллюсков Тип Плоские черви Общая характеристика класса Птицы Тип Моллюски Жизненные циклы паразитических червей Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Млекопитающие Тип Кишечнополостные Общая характеристика класса Земноводные Классы членистоногих Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Одноклеточные организмы Разнообразие класса Земноводные Общая характеристика животных Тип Круглые черви Разнообразие класса Птицы Разнообразие класса Пресмыкающиеся
Организм как биологическая система
Мутационная изменчивость Органогенез Гаметогенез Селекция животных Типы размножения Селекция растений Половое размножение Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов

Значение вирусов в природе и для человека

Вирусы являются возбудителями многих опасных болезней человека, животных и растений. Они передаются при непосредственном физическом контакте, воздушно-капельным, половым путём и другими способами.

Вирусы могут также переноситься другими организмами (переносчиками): так, вирус бешенства переносится собаками, рогатым скотом, летучими мышами и другими млекопитающими.

Из-за высокой мутабельности вирусов лечение вирусных заболеваний довольно сложно. Гораздо успешнее применять вакцинацию, заключающуюся во введении ослабленных микроорганизмов или близкородственных, но не патогенных штаммов.

В 1796 году Эдуард Дженнер изобрел оспопрививание (сейчас вирус оспы остался только в нескольких научных лабораториях), а в 1885 году Луи Пастер сделал первую прививку от бешенства.

Также практикуют пассивную иммунизацию, то есть введение уже готовых антител из крови животных.

У человека вирусы вызывают развитие многих инфекционных заболеваний: оспы, герпеса, гепатита, гриппа, бешенства, СПИДа (и т. д).

Важно! Знать эти заболевания и уметь отличать их от бактериальных инфекций нужно обязательно.

Вирусные заболевания

Болезнь Поражаемые участки тела
Грипп Дыхательные пути
Гепатит Печень
Герпес Кожа на губах, слизистая оболочка глотки, нервные ганглии
Оспа Дыхательные пути, затем кожа
Свинка (паротит) Дыхательные пути, затем генерализованная инфекция
Корь Дыхательные пути, затем переходит на кожу и кишечник
Коревая краснуха (краснуха) Дыхательные пути, шейные лимфатические узлы, глаза и кожа
Полиомиелит (детский паралич) Глотка и кишечник, затем кровь; нервная система: двигательные нейроны спинного мозга, тогда может наступить паралич
Желтая лихорадка Кровеносные сосуды и печень

Значение вирусов

В природе:

Вирусы регулируют численность своих хозяев.

Вирусы являются фактором изменения генетической информации организмов –

с помощью вирусов происходит горизонтальный перенос генов, то есть передача генетической информации между особями различных видов.

Наиболее эффективными факторами изменчивости генома является ретровирусы, которые могут переносить гены из клетки в клетку различных животных, например, одинаковые участки вирусной ДНК обнаружены в геномах мыши, кота, свиньи и человека.

Для человека:

Использование в биологическом методе борьбы с вредными видами (например, вирус миксоматоза для борьбы с массовым размножением кроликов в Австралии).

Применение в генетической инженерии (например, для переноса генов в клетки бактерий).

Для распознавания и лечения бактериальных заболеваний (например, эффективным в настоящее время является лечение бактериозов с помощью бактериофагов в сочетании с антибиотиками, так как многие формы патогенных бактерий становятся устойчивыми к определенным лекарствам).

Вирусы являются необходимым звеном в структуре живой природы и играют как отрицательную, так и положительную роль для человека.