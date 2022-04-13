Виды пирамид. Правило экологической пирамиды

Анализируя состав пищевых цепей, ученые сделали вывод, что количественно трофические уровни можно соотнести следующим образом:
Эта закономерность была выражена в виде пирамиды, в которой для изображения каждого пищевого уровня был подобран прямоугольник, масштаб которого коррелировал с числом особей в нем.
Выделяют следующие типы экологических пирамид, в зависимости от единицы учитываемого количества:
Биомассы (соотношение отражено в единицах массы)
Численности (соотношение отражено в абсолютном количестве особей)
Энергии (соотношение отражено в единицах энергии ― кДж)
Организм не может использовать всю энергию, которую он получает с пищей. Большая часть энергии рассеивается в виде тепла и теряется. Исходя из этой закономерности, было сформулировано.
Поскольку количество энергии, массы и особей так прогрессивно снижается, длина пищевой цепи обычно не превышает 4-5 элементов.
Стоит обратить внимание, что все пирамиды составляются на определенный момент времени, поэтому не отражают динамику численности особей, процент увеличения биомассы одного трофического уровня на протяжении какого-то временного периода.