Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Генетика
Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов
Биология как наука. Методы научного познания
Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки
Организм человека и его здоровье
Иммунная система и иммунитет Эндокринная система Сердечно-сосудистая система Роль витаминов Половая система Внутренняя среда организма Отделы пищеварительной системы Ткани в организме человека Неинфекционные заболевания человека Дыхательная система Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Железы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Строение и функции нервной системы. ЦНС Инфекционные заболевания человека Перифирическая нервная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Лимфатическая система Покровная система Органы чувств Опорно-двигательный аппарат Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Опорно-двигательный аппарат. Мышцы
Экосистемы и присущие им закономерности
Сукцессия Типы взаимоотношений организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Среда обитания организмов Круговорот веществ Экологические проблемы Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем
Зоология
Одноклеточные организмы Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Хордовые Общая характеристика животных Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Общая характеристика надкласса Рыбы Тип Кольчатые черви Общая характеристика класса Земноводные Классы членистоногих Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Подтип Оболочники Общая характеристика класса Птицы Жизненные циклы паразитических червей Тип Круглые черви Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Птицы Разнообразие класса Млекопитающие Разнообразие класса Земноводные Тип Плоские черви Тип Моллюски Тип Членистоногие Классы моллюсков
Организм как биологическая система
Органогенез Бесполое размножение Селекция животных Типы размножения Постэмбриональный период развития Мутационная изменчивость Комбинативная изменчивость Гаметогенез Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Селекция растений Селекция микроорганизмов Половое размножение
Цитология
Одномембранные органоиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Мейоз Клеточная теория Репликация ДНК Биосинтез белка Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Органические вещества клетки. Белки Общее строение клетки, классификация органоидов Двумембранные органоиды Энергетический обмен в клетке Клеточный цикл Минеральные вещества клетки, вода Пластический обмен. Хемосинтез Пластический обмен. Фотосинтез Генетический код и его свойства Метаболизм и основные понятия Органические вещества клетки. Липиды Митоз Органические вещества клетки. Углеводы Немембранные органоиды
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком
Ботаника
Строение семени Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Вегетативные органы растений. Лист Разнообразие отдела Покрытосеменные Жизненные циклы растений Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Отдел Мхи Вегетативные органы растений. Корень, стебель Размножение водорослей Вегетативные органы растений. Побег Характеристика растительного организма Отдел Покрытосеменные Строение цветка Отдел Папоротникообразные Строение и разнообразие плодов Ткани высших растений Двойное оплодотворение цветковых Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Классы Однодольные и Двудольные Отдел Голосеменные
Эволюция живой природы
Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Определение вида и популяции Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Законы и правила в теории эволюции Результаты эволюции Происхождение человека Синтетическая теория эволюции Геологические эры Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Морфология бактерий Классификация грибов Физиология бактерий Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы

Виды пирамид. Правило экологической пирамиды

Анализируя состав пищевых цепей, ученые сделали вывод, что количественно трофические уровни можно соотнести следующим образом:

Эта закономерность была выражена в виде пирамиды, в которой для изображения каждого пищевого уровня был подобран прямоугольник, масштаб которого коррелировал с числом особей в нем.

Выделяют следующие типы экологических пирамид, в зависимости от единицы учитываемого количества:

  • Биомассы (соотношение отражено в единицах массы)

  • Численности (соотношение отражено в абсолютном количестве особей)

  • Энергии (соотношение отражено в единицах энергии ― кДж)

Организм не может использовать всю энергию, которую он получает с пищей. Большая часть энергии рассеивается в виде тепла и теряется. Исходя из этой закономерности, было сформулировано.

Правило экологической пирамиды (правило 10%): на каждый̆ последующий трофический уровень переходит не более 10% массы/ количества/ энергии предыдущего.

Изображение выглядит как текст Автоматически созданное описание

Поскольку количество энергии, массы и особей так прогрессивно снижается, длина пищевой цепи обычно не превышает 4-5 элементов.

Стоит обратить внимание, что все пирамиды составляются на определенный момент времени, поэтому не отражают динамику численности особей, процент увеличения биомассы одного трофического уровня на протяжении какого-то временного периода.