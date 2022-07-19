Как подростку достигать целей?

Первым делом составьте список достижений за прошлый год. Проанализируйте все сферы жизни. Например, прочитанные книги, новые навыки, хобби, приобретённые знания, учёба, экзамены, заработок, новые привычки, путешествия, друзья, отношения.

Еще проанализируйте свои ошибки. Что из запланированного у вас не получилось выполнить, какие трудности были? Какие ошибки вы совершили и какие выводы извлекли из ситуации? Чего вам не хватило в этом году, какие события больше всего на вас повлияли?

Очень важно проанализировать и достижения, и провалы, ведь так вы извлечете опыт из ситуаций. Они помогут вам понять, что стоит и не стоит делать в следующем году.

Вспомните, что приносило вам удовольствие — и постарайтесь добавить как можно больше таких событий в следющем году. Это могут быть такие события, как путешествия, встречи с друзьями, время с семьёй, хобби и так далее.

Цели на следующий год

Попробуем ответить на вопрос «Как подростку достигать целей?». Для начала, обязательно ставьте цели, исходя из своих потребностей и интересов. Только такие цели будут вас мотивировать двигаться вперёд. Проанализируйте, что вам не нравится в жизни, следующий год — отличный способ исправить это. Также выпишите цели из прошлого года, которые вы хотите реализовать, но по какой-то причине это не получилось.

Если вы пока что не знаете, на каких целях сделать акцент, то напишите побольше планов на год. Затем проанализируйте эти цели. Если какие-то не соответствуют вашим желанием, зачеркните их — возможно, они навязаны обществом и на самом деле не нужны вам. Из оставшихся целей выберите самые приоритетные и те, которые вас мотивируют и вдохновляют. Какие-то цели оставьте на всякй случай — если успеете выполнить другие до конца года, можно будет приступить к ним.

Также распишите и проанализируйте сферы вашей жизни, которым вы хотите уделить внимание. Какие качества, навыки вы хотите развить? Подумайте, каким вы хотите видеть свой идеальный 2021 год? Так вы поймёте, в каком направлении хотите двигаться.

Сейчас будет немного банальный совет — предлагаю вам составить карту желаний. Не обязательно делать её в формате Mind Map — можно просто выбрать вдохновляющие картинки, которые соответствуют вашим целям и желаниям.

Как правильно поставить цель?

Теперь поговорим о том, как правильно ставить цели. Многие из вас знают технику постановки целей SMART, но я хочу рассказать о другом методе.

Цели должны:

Быть конкретными. Если вы поставите себе цель прочитать много книг, непонятно, при каком количестве прочитанных произведений ваша цель будет выполнена. Да и вообще, много — это сколько? Для каждого по-разному. Поэтому пишите конкретные цифры, даты и так далее.

Соответствовать вашим интересам. Без мотивации и искреннего желания вас хватит не надолго, возможно, вы даже придете к эмоциальному выгоранию, поэтому не стоит мучать себя.

Бросать вызов. Да, можно просто прочитать 10 книг за год, если вы и так обычно читаете столько. Но настоящая польза будет, если вы выйдете из зоны комфорта и попытаетесь прочитать больше.

Желательно, чтобы у вас была возможность делиться своим прогрессом с друзьями, родителями. Или, например, в социальных сетях. Люди, которые рассказывают о своём прогрессе, с наибольшей вероятностью достигают целей.

Как справиться с прокрастинацией?

При планировании целей особое внимание уделите некоторым важным моментам. Например, подумайте, какие препятствия вы можете встретить, как их преодолеть. Так вам будет гораздо легче выполнить свой план и избежать прокрастинации. Обязательно расставьте приоритеты. К каким целям вы хотели бы приступить в первую очередь?

Если вы столкнулись с прокрастинацией, подумайте, правда ли вы хотите достичь этой цели. Возможно, ваше нежелание что-то делать показывает, что эта цель вам на самом деле не нужна.

Не ставьте себе очень крупные цели. Если вы читаете 10 книг в год, то ставить цель: прочитать 100 книг в год, не надо, потому что такая цель вас будет только демотивировать

Если задача крупная, может возникнуть прокрастинация, даже если цель вас мотивирует. Поэтому распишите её на несколько этапов, устанавливайте по ним дедлайны и подводите промежуточные итоги.

Не ставьте себе много целей. Как бы не хотелось, к сожалению, вы вряд ли их выполните и будете только больше переживать.

Не ставьте жёсткие дедлайны. Наша цель не только достичь поставленных задач, но и провести год счастливо, а не в компании со стрессом и прокрастинацией.

Обращайтесь к внутренней мотивации. Внутренняя мотивация — это когда вы делаете что-то ради своего удовольствия, потому что вы сами этого хотите. А внешняя — это когда вы ждёте награду за свой результат. Например, вы сидите за уроками, но вас мотивирует мысль, что после выполнения домашней работы вы сможете скушать шоколадку. На внешней мотивации далеко не уедешь.

Книги о постановке целей

Теперь вы лучше знаете, как подростку достигать целей! Напоследок посоветуем небольшой список литературы, благодаря которой вы научитесь планировать время. Эти книги помогут избавиться от прокрастинации, эффективно выполнять задачи и вовремя все успевать.

1. Просто космос

2. Мой продуктивный год

3. Суперстудент

Что нужно запомнить

1. Подводите итоги прошлого года. Это поможет вам узнать, какие сферы вам хочется улучшить и какие ошибки не стоит совершать в будущем.

2. Ставьте цели, исходя из своих интересов.

3. Если вы не знаете, какие цели поставить на 2021, представьте, каким бы вы хотели видеть свой идеальный год. Также можно составить карту желаний.

4. Прежде всего цели должны быть конкретными, вызывающими и соответствовать вашим интересам.

5. Делите цели на маленькие задачи, чтобы не возникала прокрастинация.

6. Существует два вида мотивации. Внешней мотивацией злоупотреблять не стоит.