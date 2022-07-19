Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

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Расписание ЕГЭ в 2022 году

Этапы ЕГЭ-2022:

Досрочная сдача: с 21.03.2022 по 07.04.2022

Основной этап: с 26.05.2022 по 21.06.2022

Дополнительный этап: с 05.09.2022 по 08.09.2022

Резервные дни основного этапа ЕГЭ-2022:

23.06 — русский язык

24.06 — география, литература и иностранные языки

27.06 — математика профильная и базовая

28.06 — иностранные языки (без части «Говорение»), биология и информатика

29.06 — обществознание и химия

30.06 — история и физика

02.07 — по всем учебным предметам

Даты проведения ЕГЭ-2022:

26.05 — география, литература и хрия

30.05 — русский язык

31.05 — русский язык

02.06 — математика профильная

03.06 — математика базовая

06.06 — история и физика

09.06 — обществознание

14.06 — иностранные языки (без части «Говорение») и биология

16.06 — иностранные языки («Говорение»)

17.06 — иностранные языки («Говорение»)

20.06 — информатика

21.06 — информатика

Дополнительный период ЕГЭ 2022

05.09.2022 — математика базовая

09.09.2022 — русский язык

Резервный день дополнительного периода:

20.09.22 — математика базовая и русский язык