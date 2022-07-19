Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

9 класс
Обществознание
Человек и общество
Глобальные проблемы современности Деятельность человека и ее основные формы (труд, игра, учение) Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение Взаимодействие общества и природы Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь Биологическое и социальное в человеке Общество как форма жизнедеятельности людей Личность. Особенности подросткового возраста Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение
Политика
Местное самоуправление Формы государства Понятие и признаки государства Власть. Роль политики в жизни общества Разделение властей Правовое государство Выборы, референдум Участие граждан в политической жизни Политические партии и движения, их роль в общественной жизни Гражданское общество Политический режим. Демократия
Социальная сфера
Социальный конфликт и пути его решения Отклоняющееся поведение Социальные ценности и нормы Социальная группа Межнациональные отношения Социальная структура общества Семья как малая группа. Отношения между поколениями Многообразие социальных ролей в подростковом возрасте
Экономика
Рынок и рыночный механизм Экономика, ее роль в жизни общества Предпринимательство. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство Разделение труда и специализация Экономические цели и функции государства Обмен, торговля Факторы производства и факторные доходы Налоги, уплачиваемые гражданами Деньги Товары и услуги Экономические системы и собственность Заработная плата и стимулирование труда Производство и производительность труда Экономические функции домохозяйства Инфляция Государственный бюджет Банковские услуги
Право
Административные правоотношения, правонарушения и наказания Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов Правоохранительные органы. Судебная система. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей Федеративное устройство Российской Федерации Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности Право на труд и трудовые правоотношения. Трудоустройство несовершеннолетних Органы государственной власти Российской Федерации Понятие прав, свобод и обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина Понятие правоотношений Норма права. Нормативный правовой акт Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних Основные понятия и институты уголовного права. Уголовная ответственность несовершеннолетних Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации Право, его роль в жизни общества и государства Гражданские правоотношения. Права собственности. Права потребителей
Сфера духовной культуры
Религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. Образование и его значимость в условиях информационного общества. Возможности получения общего и профессионального образования в Российской Федерации Мораль. Гуманизм. Патриотизм, гражданственность. Сфера духовной культуры и ее особенности Наука в жизни современного общества

Социальная структура общества

Социальная структура общества – строение общества в целом, совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных групп, а также отношения между ними

Социальный институт – исторически сложившаяся форма организации совместной жизнедеятельности людей (государство, школа церковь)

Социальный институт и социальная группа – это два основных элемента социальной структуры.

Роль социальной структуры

  1. организует общество в единое целое

  2. способствует сохранению целостности и стабильности общества

Страта – определенный социальный слой общества

Стратификация – разделение общества на страты

Критерии выделения страт

  • Власть

  • Доход

  • Образование

  • Престиж

Исторические типы стратификации

Исторические типы стратификации – устойчивые социальные структуры в определенной эпохе

1. Рабовладельческая

  • Насильственный характер власти

  • Отсутствие прав и свобод у рабов

  • Рабовладельцы и рабы

  • Пример: Древний Египет

2. Кастовая

  • Закрепленные от рождения религиозным правилом права и обязанности

  • Переход между кастами невозможен

  • Брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры, неприкасаемые (касты в Индии)

  • Примеры: Древняя Япония, современная Индия

3. Сословная

  • Закрепленные от рождения юридическим правилом права и обязанности

  • Переход между сословиями затруднен, но возможен

  • Дворянство, духовенство, купечество, мещанство и крестьянство (сословия в Московской Руси)

  • Пример: Московская Русь

4. Классовая

  • Различие в уровне доходов и материального благосостояния

  • Политическая и правовая свобода

  • Буржуазия, пролетариат, средний класс

  • Пример: Современные развитые страны

Социальная мобильность

Социальная мобильность – перемещение индивидов в социальной структуре общества

Виды социальной мобильности

1. По количеству перемещающихся

  • Индивидуальная

  • Групповая

2. По направлению перемещения

  • Вертикальная (восходящая и нисходящая)

  • Горизонтальная

Каналы социальной мобильности

  • Брак

  • Семья

  • Церковь

  • Физические и умственные способности

  • Образование

  • Армия и др.