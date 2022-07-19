Социальная структура общества

Социальный институт – исторически сложившаяся форма организации совместной жизнедеятельности людей (государство, школа церковь)
Социальный институт и социальная группа – это два основных элемента социальной структуры.
Роль социальной структуры
организует общество в единое целое
способствует сохранению целостности и стабильности общества
Стратификация – разделение общества на страты
Критерии выделения страт
Власть
Доход
Образование
Престиж
1. Рабовладельческая
Насильственный характер власти
Отсутствие прав и свобод у рабов
Рабовладельцы и рабы
Пример: Древний Египет
2. Кастовая
Закрепленные от рождения религиозным правилом права и обязанности
Переход между кастами невозможен
Брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры, неприкасаемые (касты в Индии)
Примеры: Древняя Япония, современная Индия
3. Сословная
Закрепленные от рождения юридическим правилом права и обязанности
Переход между сословиями затруднен, но возможен
Дворянство, духовенство, купечество, мещанство и крестьянство (сословия в Московской Руси)
Пример: Московская Русь
4. Классовая
Различие в уровне доходов и материального благосостояния
Политическая и правовая свобода
Буржуазия, пролетариат, средний класс
Пример: Современные развитые страны
Виды социальной мобильности
1. По количеству перемещающихся
Индивидуальная
Групповая
2. По направлению перемещения
Вертикальная (восходящая и нисходящая)
Горизонтальная
Каналы социальной мобильности
Брак
Семья
Церковь
Физические и умственные способности
Образование
Армия и др.