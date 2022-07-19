Рынок и рыночный механизм

Функции рынка:
Посредническая (соединение производителей товаров и их потребителей);
Ценообразования (установление равновесной цены на тот или иной вид товара - цены, при которой спрос на товар равен предложению товара);
Информационная (предоставление информации о размерах того или иного производства и удовлетворении потребительского спроса на конкретные товары);
Регулирующая («перетекание» капиталов из менее выгодных отраслей производства с пониженными ценами в более прибыльные отрасли с повышенными ценами);
Санирующая (оздоровительная) («освобождение» экономики от неэффективной хозяйственной деятельности: банкротство предприятий, не приносящих прибыль, и процветание общественно полезных производств).
Основные параметры, регулирующие поведение участников рынка:
Спрос и предложение
Цена
Конкуренция
Факторы роста спроса:
Низкая цена товара или услуги
Совпадение предложения с потребительскими предпочтениями
Появление моды
Высокий уровень доходов
Факторы снижения спроса:
Высокая цена товара или услуги
Несовпадение предложения с потребительскими предпочтениями
Уход моды
Низкий уровень доходов
Факторы роста предложения:
1. Низкая цена используемых ресурсов
2. Технология производства
3. Увеличение количества продавцов на рынке
4. Низкие налоги
Факторы снижения предложения:
1. Высокая цена используемых ресурсов
2. Устаревшая технология производства
3. Уменьшение количества продавцов на рынке
4. Высокие налоги
Конкуренция – противоречивое явление.
Позитивные черты конкуренции:
Способствует снижению затрат
Ограничивает возможность возникновения монополий
Создает возможность выбора для потребителей
Заставляет экономику гибко реагировать на изменение обстановки
Способствует внедрению технических достижений в производство, улучшению качества продукции
Негативные черты конкуренции:
Постоянное разорение многих товаропроизводителей
Отвлечение неоправданно больших средств на рекламу
Чрезмерная эксплуатация ресурсов
Экологические нарушения
Рынки
Рынки принято разделять на четыре вида: рынок труда, рынок капиталов, рынок товаров и услуг, рынок ценных бумаг.
Особенным рынком является рынок труда. На нем спрос формируют работодатели, а предложение – работники (соискатели). Если на рынке труда предложение превышает спрос, то возникает безработица.
Негативные последствия безработицы:
Снижение уровня жизни населения
Потеря профессиональных навыков безработными
Рост социальной напряженности