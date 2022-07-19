Рынок и рыночный механизм

Рынок – это сфера товарного обращения, товарооборота.

Функции рынка:

Посредническая (соединение производителей товаров и их потребителей); Ценообразования (установление равновесной цены на тот или иной вид товара - цены, при которой спрос на товар равен предложению товара); Информационная (предоставление информации о размерах того или иного производства и удовлетворении потребительского спроса на конкретные товары); Регулирующая («перетекание» капиталов из менее выгодных отраслей производства с пониженными ценами в более прибыльные отрасли с повышенными ценами); Санирующая (оздоровительная) («освобождение» экономики от неэффективной хозяйственной деятельности: банкротство предприятий, не приносящих прибыль, и процветание общественно полезных производств).

Основные параметры, регулирующие поведение участников рынка:

Спрос и предложение

Цена

Конкуренция

Спрос ‒ желание потребителя купить конкретный товар или услугу по конкретной цене.

Факторы роста спроса:

Низкая цена товара или услуги Совпадение предложения с потребительскими предпочтениями Появление моды Высокий уровень доходов

Например, на показе мод были продемонстрированы полосатые кофты, после чего, спрос на полосатые кофты в магазинах одежды вырос, так как появилась мода на этот товар.

Факторы снижения спроса:

Высокая цена товара или услуги Несовпадение предложения с потребительскими предпочтениями Уход моды Низкий уровень доходов

Например, цены на гречку выросли с 120 рублей до 500 рублей, это вызвало снижение спроса, поскольку не все потребители могут себе позволить гречку за такую цену.

Предложение - желание продавца продать конкретный товар или услугу по конкретной цене.

Факторы роста предложения:

1. Низкая цена используемых ресурсов

2. Технология производства

3. Увеличение количества продавцов на рынке

4. Низкие налоги

Например, фирма велосипедов производит корпуса для своих товаров из алюминия, за последний месяц цены на алюминий снизились, это означает, что фирма велосипедов теперь может приобрести больше алюминия и произвести больше велосипедов, что увеличивает предложение велосипедов.

Факторы снижения предложения:

1. Высокая цена используемых ресурсов

2. Устаревшая технология производства

3. Уменьшение количества продавцов на рынке

4. Высокие налоги

Например, на рынке сотовой связи присутствовали три компании-оператора, компания А решила уйти с рынка, таким образом, предложение сократилось, поскольку предлагаемых услуг стало меньше, так как на рынке остались только две компании.

Конкуренция – соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия производства и купли-продажи товаров.

Конкуренция – противоречивое явление.

Позитивные черты конкуренции:

Способствует снижению затрат

Ограничивает возможность возникновения монополий

Создает возможность выбора для потребителей

Заставляет экономику гибко реагировать на изменение обстановки

Способствует внедрению технических достижений в производство, улучшению качества продукции

Негативные черты конкуренции:

Постоянное разорение многих товаропроизводителей

Отвлечение неоправданно больших средств на рекламу

Чрезмерная эксплуатация ресурсов

Экологические нарушения

Например, чтобы удержаться на рынке фирме пончиков Б пришлось удешевить производство и использовать более дешевую муку, чтобы сократить расходы.

Рынки

Рынки принято разделять на четыре вида: рынок труда, рынок капиталов, рынок товаров и услуг, рынок ценных бумаг.

Особенным рынком является рынок труда. На нем спрос формируют работодатели, а предложение – работники (соискатели). Если на рынке труда предложение превышает спрос, то возникает безработица.

Безработица – социально-экономическое явление, при котором часть трудоспособного населения не может найти себе работу.

Негативные последствия безработицы: