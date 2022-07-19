Intensifiers

Наречия much, slightly, a little, a bit, nearly, by far необходимы для уточнения предложения.
Используются перед прилагательными.
Much – намного.
Используется перед прилагательным в сравнительной степени.
She is much better. – Она намного лучше.
Slightly, a little, a bit – немного, слегка.
Используются перед прилагательным в положительной или сравнительной степени.
It is a bit weird. – Это немного странно.
You are slightly more beautiful that yesterday. – Ты немного красивее, чем вчера.
Nearly – почти.
He was nearly the worst student in the class. – Он был почти худшим учеником класса.
By far – намного, значительно.
This is by far a better situation. – Эта ситуация намного лучше.