Intensifiers

Наречия much, slightly, a little, a bit, nearly, by far необходимы для уточнения предложения.

Используются перед прилагательными.

Much – намного.

Используется перед прилагательным в сравнительной степени.

She is much better. – Она намного лучше.

Slightly, a little, a bit – немного, слегка.

Используются перед прилагательным в положительной или сравнительной степени.

It is a bit weird. – Это немного странно.

You are slightly more beautiful that yesterday. – Ты немного красивее, чем вчера.

Nearly – почти.

He was nearly the worst student in the class. – Он был почти худшим учеником класса.

By far – намного, значительно.

This is by far a better situation. – Эта ситуация намного лучше.