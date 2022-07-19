Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Английский язык
Phrases and structures
Linking devices for contrast Dependent prepositions Types of questions Quantifiers (a) few / (a) little would rather / had better Wish structures
Grammar. Non-verbs
Gradable and ungradable adjectives; adverbs of comparison both / either / neither adverbs with different meaning Intensifiers too / enough Pronouns Definite and indefinite articles: general rules
Grammar. Verbs
Modal verbs used to / be used to / get used to Past Perfect Simple and Continuous Present Tenses Stative verbs with changing meaning Past Tenses Passive Voice

Dependent prepositions

В английском языке существует множество слов, используемых с определенными предлогами. Так как выбор предлога зависит от самого слова и его значения, такие предлоги называются зависимыми.

Слова с предлогом at:

  • good / excellent at (хорошо разбирающийся в чем-то)

  • bad / hopeless at (плохо разбирающийся в чем-то)

  • clever at (находчивый в какой-то области)

  • to aim at (нацеливаться на что-то)

  • to look at (смотреть на что-то)

  • to point at (указывать на что-то)

  • to shout at (кричать на кого-то)

Слова с предлогом for:

  • to ask for (просить о чем-то)

  • to blame sb for (обвинять кого-то в чем-то)

  • to care for (заботиться о чем-то)

  • to head for (следовать куда-то)

  • to search for (искать что-то)

  • demand for (требование чего-то)

  • need for (потребность в чем-то)

  • famous for (известный чем-то)

Слова, в которых ученики чаще всего совершают ошибки. Ошибки связаны с тем, что в русском языке у этих слов другие предлоги или их вообще нет.

  • to belong to (принадлежать кому-то)

  • to consist of (состоять из чего-то)

  • to decide on (принять решение о чем-то)

  • to prevent from (предотвратить что-то)

  • to smile at (улыбнуться кому-то)

  • to wait for (ждать чего-то)

  • married / engaged to (быть женатым / помолвленным с кем-то)

  • responsible for (быть ответственным за что-то)