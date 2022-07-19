Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

8 класс
Английский язык
Phrases and structures
(a) few / (a) little would rather / had better Wish structures Linking devices for contrast Dependent prepositions Types of questions Quantifiers
Grammar. Non-verbs
both / either / neither adverbs with different meaning Intensifiers too / enough Pronouns Definite and indefinite articles: general rules Gradable and ungradable adjectives; adverbs of comparison
Grammar. Verbs
Stative verbs with changing meaning Past Tenses Passive Voice Modal verbs used to / be used to / get used to Past Perfect Simple and Continuous Present Tenses

Stative verbs with changing meaning

Stative verbs - стативные глаголы. Это глаголы чувств и состояний, которые не употребляются в Present Continuous. Однако, некоторые стативные глаголы могут употребляться в длительном времени, меняя свое значение.

Think

Если этот глагол стоит в простом времени, то он означает «думать, полагать». Если поставить его в форму длительного времени, то он приобретет процессуальность и будет означать «обдумывать».

THINK
Simple Tense Continuous Tense

«думать, полагать»

I think it’s cold outside

«обдумывать»

I’m thinking about putting on a scarf

Feel

Основное значение - «чувствовать», но если поставить его в Continuous, то он приобретет значение «ощупывать, передвигаться на ощупь».

FEEL
Simple Tense Continuous Tense

«чувствовать»

I feel sick today

«ощупывать, двигаться на ощупь»

She’s feeling her way through the room

Taste, Smell

В простом времени эти глаголы означают «ощущаться на вкус» и «ощущаться на запах». В длительном времени эти глаголы переходят в активную форму и обозначают само действие «пробования на вкус» и «нюхания».

TASTE, SMELL
Simple Tense Continuous Tense

taste - «ощущаться на вкус»

smell – «ощущаться на запах»

The dish tastes great and smells perfect

taste - «пробовать на вкус»

smell – «нюхать»

I am smelling this piece of meat to make sure it's not gone

See

В простом времени имеет значение “видеть”. При постановке в длительное станет означать “встречаться”.

SEE
Simple Tense Continuous Tense

“видеть”

I see a cat it the dark room

"встречаться”

I’m seeing my brother today

Look

Основное значение - «выглядеть». В длительном времени глагол означает «рассматривать».

LOOK
Simple Tense Continuous Tense

«выглядеть»

She looks nice

«рассматривать»

He’s looking at her with suspicion

Have

В простом времени глагол используется в значении «обладать», в длительном - приобретает значение «переживать», то есть испытывать какое-то состояние на себе. Это все возможные устойчивые выражения с have, например have a shower или have problems.

HAVE
Simple Tense Continuous Tense

«обладать»

I have a cat

«переживать, испытывать на себе»

I’m having a shower