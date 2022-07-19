Стили речи

Разговорный стиль используют в неформальном общении. Мы его применяем в устной речи Языковые особенности: неполные предложения, паузы в речи, слова-паразиты, вводные слова и словосочетания, не имеющие смысла, повторение слов.
Публицистический стиль используют в СМИ, в статье, очерке, репортаже и пр. Языковые особенности: речевые штампы, мотивирующие слова и фразы, малое количество слов негативного характера, общественно-политическая терминология и лексика.
Официально-деловой стиль –это общение в сфере деловых отношений. Языковые особенности: штампы, устаревшие слова, профессиональная терминология.
Научный стиль используется в науке, для написания статей, учебников, рефератов и других исследовательских работ. Языковые особенности: определённая терминология.
Художественный стиль применяется в художественной литературе. Языковые особенности: множество образных стилистических фигур и языковых средств выразительности (эпитет, метафора, сравнение и т.п.)