Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

5 класс
Математика
Формулы и выражения
Степени
Уравнения
Линейные уравнения
Стереометрия
Призмы. Основы Пирамиды. Основы Тела вращения. Основы
Числа и действия с ними
Обыкновенные дроби и действия с ними Делимость Десятичные дроби и действия с ними Рациональные числа и действия с ними Округление дробей НОК и НОД Натуральные числа и действия с ними Использование свойств действий при вычислениях
Планиметрия
Многоугольники Простейшие расстояния на плоскости Линии Элементы планиметрии Прямые и углы на плоскости Виды треугольников
Реальная математика
Диаграммы, графики и таблицы Единицы измерения Введение в текстовые задачи Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на отношения Текстовые задачи на работу Текстовые задачи на движение Инструменты для вычислений и измерений Текстовые задачи на доли и дроби

Пирамиды. Основы

Пирамида – это многогранник, у которого есть основание и треугольные боковые грани, которые имеют одну общую точку – вершину пирамиды.

Пирамиды бывают треугольные, четырехугольные, пятиугольные и т.д., в зависимости от того, какая фигура лежит у пирамиды в основании.

У треугольной пирамиды любая грань может являться основанием, т.к. все ее грани и основания – треугольники:

  • У любой пирамиды столько же вершин, сколько и граней;

  • У пирамиды на одну вершину больше, чем вершин у многоугольника в основании;

  • У пирамиды в два раза больше ребер, чем вершин у многоугольника в основании.

Усеченная пирамида – это пирамида, у которой «отрезали» вершину и вместо нее образовался многоугольник.

Не нужно путать усеченную пирамиду с призмой. У призмы многоугольники в основаниях равны, а у усеченной пирамиды – нет.

РАЗВЕРТКА ПИРАМИДЫ

Треугольная и четырехугольная пирамиды имеют следующие развертки: