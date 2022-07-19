Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

5 класс
Математика
Числа и действия с ними
Десятичные дроби и действия с ними Рациональные числа и действия с ними Округление дробей НОК и НОД Натуральные числа и действия с ними Использование свойств действий при вычислениях Обыкновенные дроби и действия с ними Делимость
Планиметрия
Многоугольники Простейшие расстояния на плоскости Линии Элементы планиметрии Прямые и углы на плоскости Виды треугольников
Реальная математика
Введение в текстовые задачи Инструменты для вычислений и измерений Текстовые задачи на отношения Текстовые задачи на работу Текстовые задачи на движение Текстовые задачи на проценты Текстовые задачи на доли и дроби Диаграммы, графики и таблицы Единицы измерения
Формулы и выражения
Степени
Уравнения
Линейные уравнения
Стереометрия
Призмы. Основы Пирамиды. Основы Тела вращения. Основы

Округление дробей

Если у нас есть длинная десятичная дробь, например: 27,41835… то вряд ли у нас получится полностью её записать. Для того чтобы запись таких дробей была возможной, используют округление по математическому правилу.

Округление до разряда – замена числа этого разряда на приближенное значение с отбрасыванием последующих разрядов.

ОКРУГЛЕНИЕ В МЕНЬШУЮ СТОРОНУ:

Если нам нужно округлить такое число, например до тысячных, это значит, что тысячная доля будет последней цифрой округленной дроби, то есть:

Посмотрим на следующую цифру после неё. Если она равно 0, 1, 2, 3 или 4, то тысячная доля не изменится, то есть округлится в меньшую сторону, а следующие разряды мы отбросим:

ОКРУГЛЕНИЕ В БОЛЬШУЮ СТОРОНУ:

Если нам нужно округлить такое число, например до сотых, это значит, что сотая доля будет последней цифрой округленной дроби, то есть:

Посмотрим на следующее число после нее. Если оно равно 5, 6, 7, 8 или 9, то сотая доля увеличится на один, то есть округлится в большую сторону, а следующие разряды мы отбросим: