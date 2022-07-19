Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Обществознание
Человек и общество
Потребности и интересы Системное строение общества элементы и подсистемы Образование, его значение для личности и общества Мировоззрение, его виды и формы Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки Понятие культуры. Формы и разновидности культуры Многовариантность общественного развития (типы обществ) Природное и общественное в человеке. Мышление и деятельность Понятие общественного прогресса Понятие истины, её критерии Основные институты общества Виды знаний Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и ответственность Мораль Религия Угрозы XXI в. (глобальные проблемы) Искусство
Варианты ЕГЭ
Вариант 1 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 3 Вариант 2
Социальные отношения
Этнические общности Молодёжь как социальная группа Конституционные принципы (основы) национальной политики в Российской Федерации Виды социальных норм Социальный контроль Отклоняющееся поведение и его типы Социальный конфликт Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения Социализация индивида Семья и брак Социальная роль Социальная стратификация и мобильность Социальные группы
Формат ЕГЭ
Право: Задания 12, 13, 14, 15, 16 Задание 20 Человек и Общество: Задания 2, 3, 4 Социальные отношения: Задания 8, 9 Задание 17 Задание 25 Задание 1 Задание 23 Задание 18 Задание 22 Экономика: Задания 5, 6, 7 Задание 24 Политика: Задания 10, 11 Задание 19 Задание 21
Право
Воинская обязанность Особенности административной юрисдикции Права и обязанности налогоплательщика Порядок приёма на работу, порядок заключения и расторжения трудового договора Организационно-правовые формы Право в системе социальных норм Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и расторжения брака Конституция РФ Система российского права Международное право Правоохранительные органы. Судебная система Гражданство РФ Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса Особенности уголовного процесса Законодательство РФ о выборах Законотворческий процесс Понятие и виды юридической ответственности Субъекты гражданского права. Имущественные и неимущественные права
Экономика
Экономический рост и развитие. Понятие ВВП Факторы производства и факторные доходные Мировая экономика Торговля и обмен Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина Деньги Налоги Рынок труда. Безработица Роль государства в экономике Финансовые институты. Банковская система Экономика и экономическая наука Рынок и рыночный механизм Спрос и предложение Государственный бюджет Постоянные и переменные затраты Виды, причины и последствия инфляции Ценные бумаги Основные источники финансирования бизнеса Предпринимательство Экономические системы
Политика
Политический процесс Типология политических режимов Демократия, ее основные ценности и признаки Политическая элита Органы государственной власти Российской Федерации Понятие власти Избирательная кампания в Российской Федерации Средства массовой информации в политической системе Политическое участие граждан РФ Государство, его функции Политические партии и движения Гражданское общество и государство Федеративное устройство Российской Федерации Политическая система

Искусство

Существует несколько подходов к определению понятия искусства:

Искусство как центральное звено эстетической культуры, особая форма общественного сознания;

Искусство как практическая деятельность человека, направленная на освоение и создание эстетических ценностей;

Искусство как высокая степень мастерства.

Искусство выражает эстетическое отношение к миру. Оно создает особую реальность — художественную, в которой эстетическое отражение мира, как правило, мало связано с утилитарными потребностями человека.

Спецификаискусствакакформыхудожественногопознания:

  • образное и наглядное, специфические средства, при помощи которых происходит создание художественных образов (слово; звук; цвет и т.д.);

  • большая роль воображения и фантазии познающего субъекта;

  • отсутствие строгих правил, закономерностей при создании предмета искусства;

  • носит субъективный характер, поэтому каждый человек в зависимости о своих внутренних взглядов, особенностей видит нечто свое в одном предмете искусства;

Виды искусства

Искусство как феномен культуры подразделяют на ряд видов, каждый из которых обладает специфическим языком, своей знаковой системой:

  • архитектура (зодчество);

  • живопись;

  • скульптура;

  • декоративно-прикладноеискусство;

  • литература;

  • музыка;

  • театр;

  • цирк;

  • балет;

  • кино;

  • фотоискусство;

  • эстрада.

Функцииискусства

  1. Общественно-преобразующая - оказывая идейно-эстетическое воздействие на людей, включает их в направленную деятельность по преобразованию общества.

  2. Художественно-концептуальная - анализирует состояние окружающего мира.

  3. Воспитательная - формирует личность, оказывает воздействие на чувства и мысли людей.

  4. Эстетическая - формирует эстетические вкусы и потребности человека.

  5. Утешительно-компенсаторная - восстанавливает в сфере духа гармонию, утраченную человеком в действительности, способствует сохранению и восстановлению психического равновесия личности.

  6. Предвосхищающая (прогностическая) - предвосхищает будущее.

  7. Внушающая - воздействует на подсознание людей, на человеческую психику.

  8. Гедонистическая - доставляет людям удовольствие.

  9. Познавательно-эвристическая - отражает и осваивает те стороны жизни, которые труднодоступны науке.

  10. Рекреационная - позволяет человеку отдохнуть и расслабиться.