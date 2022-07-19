Существует несколько подходов к определению понятия искусства:
Искусство как практическая деятельность человека, направленная на освоение и создание эстетических ценностей;
Искусство как высокая степень мастерства.
Искусство выражает эстетическое отношение к миру. Оно создает особую реальность — художественную, в которой эстетическое отражение мира, как правило, мало связано с утилитарными потребностями человека.
Специфика искусства как формы художественного познания:
образное и наглядное, специфические средства, при помощи которых происходит создание художественных образов (слово; звук; цвет и т.д.);
большая роль воображения и фантазии познающего субъекта;
отсутствие строгих правил, закономерностей при создании предмета искусства;
носит субъективный характер, поэтому каждый человек в зависимости о своих внутренних взглядов, особенностей видит нечто свое в одном предмете искусства;
Искусство как феномен культуры подразделяют на ряд видов, каждый из которых обладает специфическим языком, своей знаковой системой:
архитектура (зодчество);
живопись;
скульптура;
декоративно-прикладное искусство;
литература;
музыка;
театр;
цирк;
балет;
кино;
фотоискусство;
эстрада.
Общественно-преобразующая - оказывая идейно-эстетическое воздействие на людей, включает их в направленную деятельность по преобразованию общества.
Художественно-концептуальная - анализирует состояние окружающего мира.
Воспитательная - формирует личность, оказывает воздействие на чувства и мысли людей.
Эстетическая - формирует эстетические вкусы и потребности человека.
Утешительно-компенсаторная - восстанавливает в сфере духа гармонию, утраченную человеком в действительности, способствует сохранению и восстановлению психического равновесия личности.
Предвосхищающая (прогностическая) - предвосхищает будущее.
Внушающая - воздействует на подсознание людей, на человеческую психику.
Гедонистическая - доставляет людям удовольствие.
Познавательно-эвристическая - отражает и осваивает те стороны жизни, которые труднодоступны науке.
Рекреационная - позволяет человеку отдохнуть и расслабиться.