Искусство

Существует несколько подходов к определению понятия искусства:

Искусство как центральное звено эстетической культуры, особая форма общественного сознания; как центральное звено эстетической культуры, особая форма общественного сознания; Искусство как практическая деятельность человека, направленная на освоение и создание эстетических ценностей; Искусство как высокая степень мастерства.

Искусство выражает эстетическое отношение к миру. Оно создает особую реальность — художественную, в которой эстетическое отражение мира, как правило, мало связано с утилитарными потребностями человека.

Специфика искусства как формы художественного познания:

образное и наглядное, специфические средства, при помощи которых происходит создание художественных образов (слово; звук; цвет и т.д.);

большая роль воображения и фантазии познающего субъекта;

отсутствие строгих правил, закономерностей при создании предмета искусства;

носит субъективный характер, поэтому каждый человек в зависимости о своих внутренних взглядов, особенностей видит нечто свое в одном предмете искусства;

Виды искусства

Искусство как феномен культуры подразделяют на ряд видов, каждый из которых обладает специфическим языком, своей знаковой системой:

архитектура (зодчество);

живопись;

скульптура;

декоративно-прикладное искусство;

литература;

музыка;

театр;

цирк;

балет;

кино;

фотоискусство;

эстрада.

Функции искусства