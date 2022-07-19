Учебник MAXIMUM Education

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11 класс
Биология
Цитология
Биосинтез белка Транспорт веществ в клетке Митоз Органические вещества клетки. Углеводы Немембранные органоиды Одномембранные органоиды Общее строение клетки, классификация органоидов Органические вещества клетки. Липиды Пластический обмен. Фотосинтез Клеточный цикл Пластический обмен. Хемосинтез Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Минеральные вещества клетки, вода Репликация ДНК Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Двумембранные органоиды Энергетический обмен в клетке Генетический код и его свойства Метаболизм и основные понятия Мейоз Клеточная теория Органические вещества клетки. Белки
Генетика
Аллельные взаимодействия генов Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование
Микробиология, микология
Значение бактерий в природе и для человека Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов Значение вирусов в природе и для человека Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Характеристика грибов Физиология вирусов Физиология бактерий
Биология как наука. Методы научного познания
Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы
Ботаника
Строение и разнообразие плодов Вегетативные органы растений. Корень, стебель Вегетативные органы растений. Лист Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Разнообразие отдела Покрытосеменные Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Характеристика растительного организма Двойное оплодотворение цветковых Строение и жизнедеятельность водорослей Строение цветка Отдел Папоротникообразные Отдел Мхи Строение семени Отдел Покрытосеменные Отдел Голосеменные Размножение водорослей Классы Однодольные и Двудольные Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Побег
Организм как биологическая система
Органогенез Селекция животных Постэмбриональный период развития Мутационная изменчивость Селекция микроорганизмов Комбинативная изменчивость Бесполое размножение Гаметогенез Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Типы размножения Селекция растений Половое размножение
Зоология
Общая характеристика надкласса Рыбы Одноклеточные организмы Подтип Оболочники Подтип Бесчерепные Тип Кишечнополостные Тип Хордовые Тип Членистоногие Классы моллюсков Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Разнообразие класса Земноводные Тип Плоские черви Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Кольчатые черви Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Земноводные Общая характеристика животных Тип Круглые черви Разнообразие класса Птицы Разнообразие класса Пресмыкающиеся Подтип Черепные (Позвоночные) Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Птицы Тип Моллюски Классы членистоногих Разнообразие класса Млекопитающие
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание Задание 24. Поиск и исправление ошибок
Эволюция живой природы
Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Основные эволюционные представления Определение вида и популяции Законы и правила в теории эволюции Формы естественного отбора Геологические эры Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Результаты эволюции
Варианты ЕГЭ
Вариант 4 Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2
Организм человека и его здоровье
Дыхательная система Большой и малый круги кровообращения Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Отделы пищеварительной системы Железы пищеварительной системы Инфекционные заболевания человека Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Половая система Покровная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Иммунная система и иммунитет Роль витаминов Органы чувств Перифирическая нервная система Лимфатическая система Ткани в организме человека Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Строение и функции нервной системы. ЦНС Неинфекционные заболевания человека Выделительная система Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Внутренняя среда организма Эндокринная система Сердечно-сосудистая система Опорно-двигательный аппарат
Экосистемы и присущие им закономерности
Типы взаимоотношений организмов Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Виды экосистем Признаки экосистем. Типы пищевых систем Сукцессия Круговорот веществ Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Экологические законы и правила Среда обитания организмов

Значение бактерий в природе и для человека

Бактерии играют большую роль, как в природе, так и в жизни человека.

Роль бактерий в природе

  1. Благодаря жизнедеятельности почвенных бактерий совместно с другими организмами – растениями и грибами – обеспечивается плодородие почвы. Они разлагают органические вещества, оставшиеся от мертвых животных и растений, которые поступают в грунт. Благодаря этому, образуются неорганические вещества, которые позднее могут употреблять другие организмы, в том числе растения, а также выделяется углекислый газ, необходимый растениям для фотосинтеза.

Большое количество перегноя образуется бактериями при удобрении почвы навозом, при культивировании многолетних и однолетних травянистых растений, у которых отмирают многочисленные корни. При наличии кислорода в почве бактерии за короткий период времени подвергают превращению перегноя в минеральные вещества для питания растений, в том числе культурных.

  1. Цианобактерии и некоторые бактерии почвы способны усваивать азот воздуха и преобразовывать его в доступную для употребления растениями форму.

Клубеньковые бактерии – поселяются на корнях бобовых и некоторых других растений (облепихи, шелковицы). Клубеньковые бактерии способны усваивать азот из воздуха и продуцировать органические азотсодержащие вещества, обогащая ими почву.

Клубеньковые бактерии

  1. Усваивая органические вещества, бактерии обеспечивают очищение водоемов. Но также они могут провоцировать обратный процесс – «цветение воды».

Цианобактерии, зеленые и пурпурные серные бактерии вместе с растениями формируют запасы органических веществ в природе, образуя их из неорганических соединений.

  1. Плюс цианобактерии еще и выделяют в атмосферу свободный кислород (посредством фотосинтеза), которым дышат все живые существа. Образование залежей природного газа и нефти также происходило с участием определенных видов бактерий.

Жизнь на Земле невозможна без жизнедеятельности бактерий, так как они участвуют в круговороте веществ в природе, являясь редуцентами, осуществляя химические превращения, не доступные ни животным, ни растениям.

Роль бактерий в жизни человека

Одной из сред жизни бактерий являются другие живые организмы, в том числе человек. Отношения, которые возникают при этом могут быть разными.

Есть бактерии, которые приносят пользу:

  • Так, в кишечнике человека живут бактерии (к примеру, кишечная палочка, бифидобактерии), которые способствуют процессам пищеварения, синтезируют некоторые витамины и препятствуют деятельности болезнетворных бактерий.

В случае чрезмерного приема антибактериальных препаратов эти полезные бактерии погибают, что негативно отражается на здоровье. Сами же бактерии, благодаря поселению в кишечнике человека, постоянно обеспечены питательными веществами.

  • В кишечнике домашних жвачных животных, которые составляют основу животноводства, (коров, коз, овец) также живут бактерии. Жвачные животные употребляют растительную пищу, богатую на клетчатку, но самостоятельно переваривать клетчатку не способны. Эту функцию выполняют бактерии.

Среди бактерий есть также немало паразитических видов, которые поселяясь в организме человека, растений и животных, провоцируют развитие разнообразных заболеваний.

  • От больного в другой организм бактерии могут проникать вместе с едой, водой, воздухом, через покровы тела. Самый распространенный путь проникновения бактерий в организм человека – воздушно-капельный.

  • Болезнетворные бактерии могут переносить и кровососущие насекомые. Так, возбудителя чумы переносят блохи, а сыпного тифа – вши.

Бактериальные заболевания лечат с помощью антибиотиков и других лекарственных средств.

Бактериальные заболевания человека

Болезнь (возбудитель) Место поражения
Дифтерия (дифтерийная палочка) Верхние дыхательные пути
Туберкулез (палочка Коха) Легкие, органы брюшной полости, кости и суставы, лимфоузлы
Коклюш (палочка коклюша) Верхние и нижние дыхательные пути
Гонорея (гонококк) Половые органы
Сифилис (бледная трепонема –спирохета) Половые органы, при длительном течении — большинство органов и систем
Сыпной тиф (риккетсии –палочки и кокки) Внутренние стенки кровеносных сосудов
Столбняк (грамположительная палочка) Кровь, двигательные нейроны спинного мозга
Брюшной тиф (палочка брюшного тифа) Пищеварительный тракт, лимфа, кровь, легкие, костный мозг, селезенка
Сальмонеллез (сальмонелла палочка) Пищеварительный тракт
Бациллярная дизентерия (шиггела – бацилла) Подвздошная и толстая кишка
Холера (холерный вибрион) Тонкий кишечник

Использование бактерий человеком

  • Так, с древних времен человек применяет способность некоторых бактерий вызывать брожение для получения определенных продуктов: молочнокислой продукции (йогуртов, сыров, кефира), масляной и уксусной кислот, т. д. Без бактерий невозможно дубление кожи и изготовление льняного волокна.

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  • Применяют определенные группы бактерий и в микробиологической промышленности для получения антибиотиков, витаминов и некоторых других веществ. В сельском хозяйстве их используют для силосования зеленых кормов.

  • Одна из важных проблем современности – это очищение сточных вод. В очистных сооружениях используют бактерии, которые разлагают органические остатки. Кроме того, изучая численность и видовой состав бактерий в воде можно определить степень загрязненности водоемов.

  • С помощью некоторых бактерий человек борется с кровососущими животными, вредителями сельского и лесного хозяйства.

  • Изобретены специальные антибактериальные препараты, которые поражают только определенные виды вредных бактерий.

Однако бактерии могут наносить вред хозяйственной деятельности человека:

к примеру, портить продукты питания, при этом бактерии вырабатывают ядовитые вещества, которые могут отравить организм человека или животного, если они будут употреблять в пищу испорченные продукты.

Например, палочка ботулизма может развиваться в консервированных мясных и растительных продуктах, рыбе, колбасе, если при консервировании не придерживаться строгих правил технологического процесса.

Чтобы полностью избавиться от бактерий в пищевых продуктах, предназначенных для длительного хранения, их стерилизуют либо пастеризуют.

Схема процесса пастеризации