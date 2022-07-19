Двойное оплодотворение цветковых

Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

11 класс
Биология
Варианты ЕГЭ
Вариант 3 Вариант 5 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 4
Генетика
Законы генетики (законы Менделя, закон Моргана) Основные понятия генетики Наследственные заболевания История генетики Генетика пола Неаллельные взаимодействия генов Сцепленное наследование Аллельные взаимодействия генов
Биология как наука. Методы научного познания
Частные методы биологии Биологические науки Признаки биологических систем Уровни организации живой природы Универсальные методы научного познания Ученые-биологи и их открытия Современные направления в биологии
Организм человека и его здоровье
Опорно-двигательный аппарат. Скелет головы Большой и малый круги кровообращения Половая система Лимфатическая система Эндокринная система Железы пищеварительной системы Органы чувств Дыхательная система Опорно-двигательный аппарат. Мышцы Опорно-двигательный аппарат. Скелет конечностей Опорно-двигательный аппарат. Скелет туловища Иммунная система и иммунитет Ткани в организме человека Инфекционные заболевания человека Перифирическая нервная система Сердечно-сосудистая система Роль витаминов Неинфекционные заболевания человека Выделительная система Покровная система Внутренняя среда организма Отделы пищеварительной системы Рефлекторная дуга. Рефлексы. Торможение Строение и функции нервной системы. ЦНС Опорно-двигательный аппарат
Цитология
Пластический обмен. Хемосинтез Энергетический обмен в клетке Немембранные органоиды Мейоз Клеточная теория Транспорт веществ в клетке Органические вещества клетки. Углеводы Генетический код и его свойства Органические вещества клетки. Белки Одномембранные органоиды Различия клеток про- и эукариот, различия в строении клеток разных царств Общее строение клетки, классификация органоидов Органические вещества клетки. Липиды Биосинтез белка Двумембранные органоиды Митоз Минеральные вещества клетки, вода Репликация ДНК Органические вещества клетки. Нуклеиновые кислоты Пластический обмен. Фотосинтез Метаболизм и основные понятия Клеточный цикл
Зоология
Общая характеристика надкласса Рыбы Общая характеристика класса Пресмыкающиеся Общая характеристика класса Птицы Классы членистоногих Разнообразие класса Птицы Одноклеточные организмы Разнообразие класса Земноводные Тип Плоские черви Подтип Оболочники Тип Членистоногие Общая характеристика животных Подтип Бесчерепные Разнообразие класса Пресмыкающиеся Подтип Черепные (Позвоночные) Разнообразие надкласса Рыбы: класс Хрящевые и класс Костные рыбы Общая характеристика класса Млекопитающие Тип Кишечнополостные Разнообразие класса Млекопитающие Тип Кольчатые черви Тип Хордовые Тип Моллюски Жизненные циклы паразитических червей Общая характеристика класса Земноводные Классы моллюсков Тип Круглые черви
Организм как биологическая система
Комбинативная изменчивость Органогенез Эмбриональный период развития Ненаследственная изменчивость Селекция растений Постэмбриональный период развития Селекция микроорганизмов Половое размножение Мутационная изменчивость Бесполое размножение Гаметогенез Селекция животных Типы размножения
Задания части 2 ЕГЭ
Задание 24. Поиск и исправление ошибок Задание 28. Генетическая задача Задание 25. Многообразие организмов и человек Задание 26. Эволюция природы и экология Задание 23. Задание с рисунком Задание 27. Цитологическая задача Задание 22. Практико-ориентированное задание
Эволюция живой природы
Определение вида и популяции Законы и правила в теории эволюции Доказательства эволюции Синтетическая теория эволюции Формы естественного отбора Основные эволюционные представления Формы борьбы за существование Теории происхождения жизни на Земле Происхождение человека Микроэволюция. Способы видообразования Геологические эры Пути макроэволюции. Биологический прогресс и регресс Результаты эволюции
Микробиология, микология
Значение вирусов в природе и для человека Характеристика грибов Значение бактерий в природе и для человека Физиология бактерий Значение грибов в природе и для человека Морфология вирусов Морфология бактерий Физиология вирусов Лишайники – комплексные организмы Классификация грибов
Экосистемы и присущие им закономерности
Экологические законы и правила Признаки экосистем. Типы пищевых систем Среда обитания организмов Круговорот веществ Экологические проблемы Определение биосферы. Виды веществ по Вернадскому Виды экосистем Типы экологических факторов. Кривая толерантности. Закон Либиха Виды пирамид. Правило экологической пирамиды Сукцессия Типы взаимоотношений организмов
Ботаника
Размножение водорослей Жизненные циклы растений Вегетативные органы растений. Лист Отдел Голосеменные Строение цветка Вегетативные органы растений. Побег Строение семени Вегетативные органы растений. Корень, стебель Ткани высших растений Классификация водорослей. Отдел Бурые водоросли Двойное оплодотворение цветковых Классификация водорослей. Отдел Красные водоросли Строение и разнообразие плодов Характеристика растительного организма Строение и жизнедеятельность водорослей Классификация водорослей. Отдел Зеленые водоросли Отдел Папоротникообразные Отдел Мхи Разнообразие отдела Покрытосеменные Отдел Покрытосеменные Классы Однодольные и Двудольные

Двойное оплодотворение цветковых

Двойное оплодотворение цветковых растений – особый тип оплодотво­рения, который наблюдается только у цветковых расте­ний. Процесс двойного оплодотво­рения был открыт на примере лилейных и де­тально изучен отечественным бота­ником Сергеем Гавриловичем Навашиным в 1898 г.

Оплодотворению у покрытосеменных предшествует микро - и мегаспорогенез.

  • Микроспорогенез протекает в пыльниках тычинок.

Диплоидные клетки образовательной ткани пыльника в результате мейоза превращаются в 4 гаплоидные микроспоры. Через некоторое время микроспора приступает к митотическому делению и преобразуется в мужской гаметофит – пыльцевое зерно. В пыльцевом зерне имеются две клетки: вегетативная и генеративная.

  • Макроспорогенез осуществляется в семязачатке.

Из материнской клетки нуцеллуса в результате мейоза образуются 4 мегаспоры, из которых в итоге остается только одна. Эта мегаспора сильно разрастается и оттесняет ткани нуцеллуса, формируя зародышевый мешок. Ядро зародышевого мешка делится 3 раза митозом. После первого деления два дочерних ядра расходятся к разным полюсам и там делятся два раза. Таким образом, на каждом полюсе находится по четыре ядра. Три ядра у каждого полюса обособляются в отдельные клетки, а два оставшихся перемещаются в центр и сливаются, образуя вторичное диплоидное ядро. На одном полюсе находятся две синергиды и одна – яйцеклетка. На другом полюсе располагаются антиподы. Таким образом, зрелый зародышевый мешок содержит 7 клеток.

Двойное оплодотворение = первый спермий сливается с яйцеклеткой + второй спермий сливается с центральной клеткой.

  • Попав на рыльце пестика, пыльца прорастает. При прорастании пыльцы образуется пыльцевая трубка, растущая по столбику вниз к семяпочке. Кончик пыльцевой трубки выделяет ферменты, растворяющие клетки столбика, так что создается возможность для дальнейшего ее прорастания. Ядро трубки остается в кончике растущей пыльцевой трубки.

  • Генеративное ядро мигрирует в пыльцевую трубку и делится с образованием двух ядер – ядер спермиев.

Зрелый мужской гаметофит состоит из пыльцевого зерна и пыльцевой трубки, ядра трубки и двух ядер спермиев, а также некоторого количества связанной с ними цитоплазмы.

Оба генеративных ядра проникают в макрогаметофит.

  • Одно из этих ядер перемещается к ядру яйцеклетки и сливается с ним; образующаяся в результате диплоидная зигота дает начало новому поколению спорофита.

  • Другое генеративное ядро перемещается к двум полярным ядрам, после чего все три ядра сливаются и образуют ядро эндосперма, содержащее тройной набор хромосом.

Внимание! Описанное явление двойного оплодотворения, приводящее к возникновению диплоидной зиготы и триплоидного эндосперма, специфично и характерно только для цветковых растений.

Момент оплодотворения

Развитие зародыша

После оплодотворения зигота многократно делится и формирует многоклеточный зародыш. В результате делений ядра эндосперма образуются клетки эндосперма, наполненные питательными веществами. Эти клетки, окружающие зародыш, снабжают его питанием. После оплодотворения чашелистики, лепестки, тычинки, рыльце и столбик обычно завядают и опадают. Семяпочка вместе с содержащимся в ней зародышем превращается в семя; ее стенки утолщаются и превращаются в жесткие наружные покровы семени.

Семя состоит из зародыша и эндосперма с запасом питательных веществ, заключенных в прочную оболочку, которая возникла из стенки семяпочки.

Зародыш = корешок + стебелек + почечка + семядоля(-и)

Развитие зародыша