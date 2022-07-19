Учебник MAXIMUM Education

Интернет-энциклопедия по школьным предметам от Maximum Education. Учебник поможет решить домашнее задание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы.

10 класс
Физика
Электродинамика
Электростатика Геометрическая оптика. Линзы Конденсатор Магнитное поле Потенциальная энергия заряженного тела. Разность потенциалов Электрическое поле и принцип суперпозиции полей Электромагнитная индукция Электрический ток Последовательное и параллельное соединение проводников Вещество в электрическом поле. Металлы и диэлектрики Работа и мощность постоянного тока
Молекулярная физика
МКТ Тепловая машина Фазовые переходы Газовые циклы Газовые процессы
Механика
Импульс Законы Ньютона Движение Движение по окружности. Гравитация Движение под углом к горизонту Силы в природе Алгоритм работы с силами Энергия Статика
Квантовая и ядерная физика
Квантовая механика Ядерные реакции

Электромагнитная индукция

Электромагнитная индукция ― явление возникновения электрического тока в замкнутом контуре при изменении магнитного потока, проходящего через контур. Если контур разомкнут, то на его концах наблюдается разносность потенциалов, равная ЭДС индукции.

ЭДС электромагнитной индукции возникает только тогда, когда изменяется магнитный поток.

Изменение модуля или направление вектора магнитной индукции или площади контура неизбежно приводят к тому, что в контуре возникает электродвижущая сила.

Правило Ленца

С помощью этого правила можно определить, куда направлен индукционный ток

Правило Ленца: индуцированный ток всегда направлен так, чтобы магнитное поле, которое он создает, препятствовало изменению магнитного потока.

Если магнитный поток, проходящий через площадь контура, уменьшается, то магнитное поле индуцированных токов будет стремиться его увеличить.

Если поток увеличивается ― магнитное поле индуцированных токов будет стремиться его уменьшить.

Для того, чтобы в контуре вообще мог возникать индукционный ток, должно выполняться два условия:

1. Контур должен быть замкнут, не должен содержать разрывов

2. Контур должен быть из проводящего материала.